10:29 04.10.2021 (обновлено: 10:56 04.10.2021)
У ВОЗ были вопросы к досье по "Спутнику V", а не к вакцине, заявил Мурашко
Глава Минздрава Мурашко: у ВОЗ были вопросы к документам по "Спутнику V", а не к вакцине
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках шприц с российским препаратом Sputnik V
ГЕЛЕНДЖИК, 4 окт — РИА Новости. К самой вакцине от коронавируса "Спутник V" у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) претензий нет, были организационные вопросы, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
"Нам нужно было оформить и передать пакет документов по определенным правилам, они сейчас дооформлены, вносятся. Те разногласия, которые были, все сняты", — сказал министр на пленарной сессии форума "Биотехмед".
Он подчеркнул, что по качеству самого препарата замечаний у представителей организации не было.
На прошлой неделе Мурашко встречался с гендиректором ВОЗ Тедросом Гебрейесусом в Женеве. На ней, как отметил глава российского ведомства, стороны убедились, что препятствий для работы по признанию "Спутника" нет.
Гендиректор института-разработчика вакцины НИИ имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург ранее заявил, что основные трудности на этом пути связаны с борьбой за средства международных валютных фондов, из которых финансируется вакцинация в странах, которые не смогли разработать свой аналог или не имеют денег для закупки. По его словам, это десятки миллиардов долларов.
Продолжаются переговоры по линии регулятора на европейском рынке. Гинцбург предположил, что они продлятся еще долго. Регулятор ЕМА пока не признал ни одну из существующих российских вакцин от COVID-19, хотя некоторые страны отдельно применяли у себя "Спутник V".
Препарат с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы. Представитель ЕМА Марко Кавалери заявил, что конкретные даты регистрации озвучить пока не может, поскольку требуется дополнительная информация. Российская сторона настаивает, что все необходимые документы уже предоставила.
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