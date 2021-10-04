Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211004/voz-1752943639.html
У ВОЗ были вопросы к досье по "Спутнику V", а не к вакцине, заявил Мурашко
У ВОЗ были вопросы к досье по "Спутнику V", а не к вакцине, заявил Мурашко - РИА Новости, 04.10.2021
У ВОЗ были вопросы к досье по "Спутнику V", а не к вакцине, заявил Мурашко
К самой вакцине от коронавируса "Спутник V" у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) претензий нет, были организационные вопросы, заявил глава Минздрава... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T10:29
2021-10-04T10:56
воз
михаил мурашко
вакцина "спутник v"
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737366304_6:370:2672:1869_1920x0_80_0_0_b8786dbd82a30d8a049f5012db583247.jpg
ГЕЛЕНДЖИК, 4 окт — РИА Новости. К самой вакцине от коронавируса "Спутник V" у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) претензий нет, были организационные вопросы, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.Он подчеркнул, что по качеству самого препарата замечаний у представителей организации не было.На прошлой неделе Мурашко встречался с гендиректором ВОЗ Тедросом Гебрейесусом в Женеве. На ней, как отметил глава российского ведомства, стороны убедились, что препятствий для работы по признанию "Спутника" нет.Гендиректор института-разработчика вакцины НИИ имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург ранее заявил, что основные трудности на этом пути связаны с борьбой за средства международных валютных фондов, из которых финансируется вакцинация в странах, которые не смогли разработать свой аналог или не имеют денег для закупки. По его словам, это десятки миллиардов долларов.Продолжаются переговоры по линии регулятора на европейском рынке. Гинцбург предположил, что они продлятся еще долго. Регулятор ЕМА пока не признал ни одну из существующих российских вакцин от COVID-19, хотя некоторые страны отдельно применяли у себя "Спутник V".Препарат с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы. Представитель ЕМА Марко Кавалери заявил, что конкретные даты регистрации озвучить пока не может, поскольку требуется дополнительная информация. Российская сторона настаивает, что все необходимые документы уже предоставила.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737366304_184:117:2758:2048_1920x0_80_0_0_8a1edbf5e3071c57ec1c39672c344df6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
воз, михаил мурашко, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:29 04.10.2021 (обновлено: 10:56 04.10.2021)
 
У ВОЗ были вопросы к досье по "Спутнику V", а не к вакцине, заявил Мурашко

Глава Минздрава Мурашко: у ВОЗ были вопросы к документам по "Спутнику V", а не к вакцине

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках шприц с российским препаратом Sputnik V
Медицинский работник держит в руках шприц с российским препаратом Sputnik V - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ГЕЛЕНДЖИК, 4 окт — РИА Новости. К самой вакцине от коронавируса "Спутник V" у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) претензий нет, были организационные вопросы, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Нам нужно было оформить и передать пакет документов по определенным правилам, они сейчас дооформлены, вносятся. Те разногласия, которые были, все сняты", — сказал министр на пленарной сессии форума "Биотехмед".

Он подчеркнул, что по качеству самого препарата замечаний у представителей организации не было.
На прошлой неделе Мурашко встречался с гендиректором ВОЗ Тедросом Гебрейесусом в Женеве. На ней, как отметил глава российского ведомства, стороны убедились, что препятствий для работы по признанию "Спутника" нет.
Гендиректор института-разработчика вакцины НИИ имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург ранее заявил, что основные трудности на этом пути связаны с борьбой за средства международных валютных фондов, из которых финансируется вакцинация в странах, которые не смогли разработать свой аналог или не имеют денег для закупки. По его словам, это десятки миллиардов долларов.
Продолжаются переговоры по линии регулятора на европейском рынке. Гинцбург предположил, что они продлятся еще долго. Регулятор ЕМА пока не признал ни одну из существующих российских вакцин от COVID-19, хотя некоторые страны отдельно применяли у себя "Спутник V".
Препарат с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы. Представитель ЕМА Марко Кавалери заявил, что конкретные даты регистрации озвучить пока не может, поскольку требуется дополнительная информация. Российская сторона настаивает, что все необходимые документы уже предоставила.
Опрос
Какой вакциной от COVID-19 вы привились?
Проголосовали:
7 июля, 13:56Распространение коронавируса
 
Распространение коронавирусаВОЗМихаил МурашкоВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:40Парламент Эквадора попросил президента прояснить факты из "досье Пандоры"
05:33Facebook заявила, что сбой не привел к раскрытию данных пользователей
05:24Facebook назвала причину глобального сбоя
05:21В Кирове при пожаре в инфекционной больнице погибли два человека
05:17Япония намерена продолжить переговоры по мирному договору с Россией
05:07Прокуратура Южной Дакоты заявила, что изучает "досье Пандоры"
04:54Работу мессенджера WhatsApp полностью восстановили
04:50"Киноэкипаж" отправился под песню "Трава у дома" на космодром Байконур
04:23Зампостпреда России при ООН провел для западных коллег "урок" по химии
04:01Кисида провел первый на посту премьера Японии разговор с президентом США
03:54В России хотят изменить требования к оплате труда педагогов
03:44В России завершили испытания снайперской винтовки Чукавина
03:42Немцев обрадовала закачка газа в первую нитку "Северного потока — 2"
03:37Российские и монгольские военные нанесли массированный удар по "противнику"
03:19Чекунков назвал цель создания нового города в Приморье
03:18Юрист напомнил дачникам о штрафе за сжигание мусора
03:09Эксперты подсчитали, сколько россияне тратят на репетиторов
03:06Телефонные аферисты придумали уловку, как вывести жертву на разговор
03:00Эксперт МИФИ пояснила значение открытия Нобелевских лауреатов по медицине
03:00Эксперты назвали сроки отключения электричества за долги
Лента новостейМолния