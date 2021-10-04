https://ria.ru/20211004/virusy-1752995972.html
В России появится национальный каталог штаммов вирусов
В России появится национальный каталог штаммов вирусов - РИА Новости, 04.10.2021
В России появится национальный каталог штаммов вирусов
Национальный каталог различных бактерий и вирусов появится в России, соответствующее постановление подготовлено правительством РФ, сообщил премьер-министр... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T14:10
2021-10-04T14:10
2021-10-04T14:44
общество
здоровье - общество
россия
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Национальный каталог различных бактерий и вирусов появится в России, соответствующее постановление подготовлено правительством РФ, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин."Подготовлено постановление правительства, которое необходимо для его (каталога – прим. ред.) создания. Это будет единая, постоянно обновляющаяся база данных всех видов бактерий и вирусов, которые способны вызвать заболевания у человека, животных или растений. Ученые смогут эффективно использовать коллекции в своих исследованиях, среди прочего, при изготовки вакцин", - сообщил Мишустин на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.Глава кабмина заметил, что создание национального каталога предусмотрено федеральным законом "О биологической безопасности", который был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в конце 2020 года."Эпидемия коронавируса показала, как важно заранее готовиться к возможным угрозам, чтобы защитить жизнь и здоровье людей", - подчеркнул Мишустин.
https://ria.ru/20210922/shtamm-1751298314.html
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общество, здоровье - общество, россия, владимир путин, михаил мишустин
14:10 04.10.2021 (обновлено: 14:44 04.10.2021)
В России появится национальный каталог штаммов вирусов
В России появится национальный каталог различных бактерий и вирусов