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Наука
https://ria.ru/20211004/virus-1753048361.html
В Японии зафиксировали инфекционное заболевание, вызванное новым вирусом
В Японии зафиксировали инфекционное заболевание, вызванное новым вирусом - РИА Новости, 04.10.2021
В Японии зафиксировали инфекционное заболевание, вызванное новым вирусом
Ранее неизвестный вирус, который может инфицировать людей и вызывать острую лихорадку, идентифицирован в Японии. Новый патоген, названный вирусом Йезо,... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T17:52
2021-10-04T18:10
наука
япония
здоровье
биология
вирусы
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Ранее неизвестный вирус, который может инфицировать людей и вызывать острую лихорадку, идентифицирован в Японии. Новый патоген, названный вирусом Йезо, передается через укусы клещей. Описание открытия опубликовано в журнале Nature Communications.В период с 2014 по 2020 год неизвестная инфекция, характеризующаяся лихорадкой и снижением количества тромбоцитов и лейкоцитов в крови, была зафиксирована у семи пациентов. Смертельных случаев среди них не было.Исследователи из Университета Хоккайдо вместе с коллегами из других университетов и медицинских учреждений Японии провели генетический анализ вируса, выделенного из образцов крови двух пациентов с острова Хоккайдо, заразившихся в 2019 и 2020 годах, и определили, что это новый, ранее неизвестный патоген из рода Orthonairovirus, к которому также относится вирус Конго-крымской геморрагической лихорадки.Ученые назвали его вирусом Йезо (YEZV) по древнему историческому названию острова Хоккайдо. Филогенетически новый вирус близок к вирусам Сулина и Тамди, обнаруженным в Румынии и Узбекистане соответственно. Последний из них недавно вызвал несколько случаев острой лихорадки у людей в Китае.Началось все с того, что в 2019 году в больницу на острове Хоккайдо был госпитализирован 41-летний мужчина с лихорадкой и болью в ноге после укуса, как полагали, клещом, так как это произошло после прогулки в местном лесу. Через две недели его выписали. Тесты показали, что он был инфицирован неизвестным вирусом. Второй пациент обратился с аналогичными симптомами после укуса клеща в следующем году.После этого ученые перепроверили образцы крови, взятые у пациентов больниц, у которых с 2014 года наблюдались похожие симптомы после укусов клещей, и обнаружили аналогичные инфекции в анализах еще пяти пациентов. У всех, включая первых двух, была лихорадка, снижено количество тромбоцитов и лейкоцитов в крови, а также наблюдались признаки нарушения функции печени.Чтобы определить вероятный источник вируса, исследователи провели скрининг образцов, собранных у диких животных в этом районе в период с 2010 по 2020 год, и обнаружили антитела к новому вирусу у пятнистых оленей и енотов, а РНК самого вируса — у трех основных видов клещей острова Хоккайдо."Похоже, что вирус Йезо распространен на Хоккайдо и вызывает болезнь, когда передается людям от животных через клещей, — приводятся в пресс-релизе Университета Хоккайдо слова руководителя исследования Кейта Мацуно (Keita Matsuno), вирусолога из Международного института по борьбе с зоонозами. — Ни один из тех случаев, которые мы знаем, не привел к смертельному исходу, но весьма вероятно, что болезнь может быть обнаружена и за пределами Хоккайдо, поэтому нам необходимо срочно расследовать ее распространение".На следующем этапе исследования ученые планируют отследить возможное распространение нового вируса среди диких животных и людей в масштабах всей Японии. Для этого они хотят собрать информацию о пациентах, обращавшихся в больницы страны с похожими симптомами.
https://ria.ru/20211001/postkovid-1752657215.html
https://ria.ru/20210930/gen-1752520244.html
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япония, здоровье, биология, вирусы
17:52 04.10.2021 (обновлено: 18:10 04.10.2021)
 

В Японии зафиксировали инфекционное заболевание, вызванное новым вирусом

CC0 / PublicDomainPictures / Вирус
Вирус - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
CC0 / PublicDomainPictures /
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Ранее неизвестный вирус, который может инфицировать людей и вызывать острую лихорадку, идентифицирован в Японии. Новый патоген, названный вирусом Йезо, передается через укусы клещей. Описание открытия опубликовано в журнале Nature Communications.
В период с 2014 по 2020 год неизвестная инфекция, характеризующаяся лихорадкой и снижением количества тромбоцитов и лейкоцитов в крови, была зафиксирована у семи пациентов. Смертельных случаев среди них не было.
Исследователи из Университета Хоккайдо вместе с коллегами из других университетов и медицинских учреждений Японии провели генетический анализ вируса, выделенного из образцов крови двух пациентов с острова Хоккайдо, заразившихся в 2019 и 2020 годах, и определили, что это новый, ранее неизвестный патоген из рода Orthonairovirus, к которому также относится вирус Конго-крымской геморрагической лихорадки.
Ученые назвали его вирусом Йезо (YEZV) по древнему историческому названию острова Хоккайдо. Филогенетически новый вирус близок к вирусам Сулина и Тамди, обнаруженным в Румынии и Узбекистане соответственно. Последний из них недавно вызвал несколько случаев острой лихорадки у людей в Китае.
Началось все с того, что в 2019 году в больницу на острове Хоккайдо был госпитализирован 41-летний мужчина с лихорадкой и болью в ноге после укуса, как полагали, клещом, так как это произошло после прогулки в местном лесу. Через две недели его выписали. Тесты показали, что он был инфицирован неизвестным вирусом. Второй пациент обратился с аналогичными симптомами после укуса клеща в следующем году.
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После этого ученые перепроверили образцы крови, взятые у пациентов больниц, у которых с 2014 года наблюдались похожие симптомы после укусов клещей, и обнаружили аналогичные инфекции в анализах еще пяти пациентов. У всех, включая первых двух, была лихорадка, снижено количество тромбоцитов и лейкоцитов в крови, а также наблюдались признаки нарушения функции печени.
Чтобы определить вероятный источник вируса, исследователи провели скрининг образцов, собранных у диких животных в этом районе в период с 2010 по 2020 год, и обнаружили антитела к новому вирусу у пятнистых оленей и енотов, а РНК самого вируса — у трех основных видов клещей острова Хоккайдо.
"Похоже, что вирус Йезо распространен на Хоккайдо и вызывает болезнь, когда передается людям от животных через клещей, — приводятся в пресс-релизе Университета Хоккайдо слова руководителя исследования Кейта Мацуно (Keita Matsuno), вирусолога из Международного института по борьбе с зоонозами. — Ни один из тех случаев, которые мы знаем, не привел к смертельному исходу, но весьма вероятно, что болезнь может быть обнаружена и за пределами Хоккайдо, поэтому нам необходимо срочно расследовать ее распространение".
На следующем этапе исследования ученые планируют отследить возможное распространение нового вируса среди диких животных и людей в масштабах всей Японии. Для этого они хотят собрать информацию о пациентах, обращавшихся в больницы страны с похожими симптомами.
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