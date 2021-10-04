https://ria.ru/20211004/vertolet-1753038118.html

СК задержал подозреваемую по делу о крушении вертолета в Подмосковье

СК задержал подозреваемую по делу о крушении вертолета в Подмосковье - РИА Новости, 04.10.2021

СК задержал подозреваемую по делу о крушении вертолета в Подмосковье

По делу о крушении в подмосковном лесу вертолета Robinson, в результате чего погибли трое человек, задержана предпринимательница, ей предъявлено обвинение, вину РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T17:06

2021-10-04T17:06

2021-10-04T17:12

происшествия

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

лыткарино

robinson r-44

россия

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. По делу о крушении в подмосковном лесу вертолета Robinson, в результате чего погибли трое человек, задержана предпринимательница, ей предъявлено обвинение, вину она не признает, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."Четвертого октября по подозрению в совершении вышеуказанного преступления задержана женщина 1977 года рождения, являющаяся индивидуальным предпринимателем. Ей предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, в виде предоставления экскурсионных полетов на вертолете Robinson R-44 с бортовым номером RA-04172 с аэродрома "Мячково", последствием чего явилась смерть трех человек. Вину в инкриминируемом преступлении обвиняемая не признала", - сказали в ведомстве.В СК РФ отметили, что в ближайшее время суд рассмотрит ходатайство органов следствия об избрании ей меры пресечения.

https://ria.ru/20211003/vertolet-1752906035.html

московская область (подмосковье)

лыткарино

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), лыткарино, robinson r-44, россия