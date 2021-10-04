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СК задержал подозреваемую по делу о крушении вертолета в Подмосковье
СК задержал подозреваемую по делу о крушении вертолета в Подмосковье - РИА Новости, 04.10.2021
СК задержал подозреваемую по делу о крушении вертолета в Подмосковье
По делу о крушении в подмосковном лесу вертолета Robinson, в результате чего погибли трое человек, задержана предпринимательница, ей предъявлено обвинение, вину РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T17:06
2021-10-04T17:12
происшествия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
лыткарино
robinson r-44
россия
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. По делу о крушении в подмосковном лесу вертолета Robinson, в результате чего погибли трое человек, задержана предпринимательница, ей предъявлено обвинение, вину она не признает, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."Четвертого октября по подозрению в совершении вышеуказанного преступления задержана женщина 1977 года рождения, являющаяся индивидуальным предпринимателем. Ей предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, в виде предоставления экскурсионных полетов на вертолете Robinson R-44 с бортовым номером RA-04172 с аэродрома "Мячково", последствием чего явилась смерть трех человек. Вину в инкриминируемом преступлении обвиняемая не признала", - сказали в ведомстве.В СК РФ отметили, что в ближайшее время суд рассмотрит ходатайство органов следствия об избрании ей меры пресечения.
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московская область (подмосковье)
лыткарино
россия
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происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), лыткарино, robinson r-44, россия
17:06 04.10.2021 (обновлено: 17:12 04.10.2021)
 
СК задержал подозреваемую по делу о крушении вертолета в Подмосковье

СК задержал предпринимательницу после крушения вертолета Robinson в подмосковном Лыткарино

© Фото : МЧС РоссииBертолет упал в городском округе Лыткарино в Подмосковье
Bертолет упал в городском округе Лыткарино в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© Фото : МЧС России
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. По делу о крушении в подмосковном лесу вертолета Robinson, в результате чего погибли трое человек, задержана предпринимательница, ей предъявлено обвинение, вину она не признает, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"Четвертого октября по подозрению в совершении вышеуказанного преступления задержана женщина 1977 года рождения, являющаяся индивидуальным предпринимателем. Ей предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, в виде предоставления экскурсионных полетов на вертолете Robinson R-44 с бортовым номером RA-04172 с аэродрома "Мячково", последствием чего явилась смерть трех человек. Вину в инкриминируемом преступлении обвиняемая не признала", - сказали в ведомстве.
В СК РФ отметили, что в ближайшее время суд рассмотрит ходатайство органов следствия об избрании ей меры пресечения.
Видео с места крушения вертолета Robinson в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
3 октября, 21:33
Появилось видео с места крушения вертолета Robinson в Подмосковье
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)ЛыткариноRobinson R-44Россия
 
 
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