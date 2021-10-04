https://ria.ru/20211004/vertolet-1753038118.html
СК задержал подозреваемую по делу о крушении вертолета в Подмосковье
СК задержал подозреваемую по делу о крушении вертолета в Подмосковье - РИА Новости, 04.10.2021
СК задержал подозреваемую по делу о крушении вертолета в Подмосковье
По делу о крушении в подмосковном лесу вертолета Robinson, в результате чего погибли трое человек, задержана предпринимательница, ей предъявлено обвинение, вину РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T17:06
2021-10-04T17:06
2021-10-04T17:12
происшествия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
лыткарино
robinson r-44
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1752942205_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_c399d991464203a7cfe1d7eaaf3046ef.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. По делу о крушении в подмосковном лесу вертолета Robinson, в результате чего погибли трое человек, задержана предпринимательница, ей предъявлено обвинение, вину она не признает, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."Четвертого октября по подозрению в совершении вышеуказанного преступления задержана женщина 1977 года рождения, являющаяся индивидуальным предпринимателем. Ей предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, в виде предоставления экскурсионных полетов на вертолете Robinson R-44 с бортовым номером RA-04172 с аэродрома "Мячково", последствием чего явилась смерть трех человек. Вину в инкриминируемом преступлении обвиняемая не признала", - сказали в ведомстве.В СК РФ отметили, что в ближайшее время суд рассмотрит ходатайство органов следствия об избрании ей меры пресечения.
https://ria.ru/20211003/vertolet-1752906035.html
московская область (подмосковье)
лыткарино
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1752942205_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_7a920366a37cb860ba443ca2475b6f09.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), лыткарино, robinson r-44, россия
17:06 04.10.2021 (обновлено: 17:12 04.10.2021)
СК задержал подозреваемую по делу о крушении вертолета в Подмосковье
СК задержал предпринимательницу после крушения вертолета Robinson в подмосковном Лыткарино