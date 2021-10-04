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ЕР рекомендует Васильева на пост главы фракции в Госдуме, сообщил источник
ЕР рекомендует Васильева на пост главы фракции в Госдуме, сообщил источник - РИА Новости, 04.10.2021
ЕР рекомендует Васильева на пост главы фракции в Госдуме, сообщил источник
"Единая Россия" на данный момент готова утвердить члена президиума партии Владимира Васильева главой фракции единороссов в Госдуме VIII созыва, руководителю... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T13:25
2021-10-04T13:56
политика
сергей неверов
единая россия
госдума рф
владимир васильев
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. "Единая Россия" на данный момент готова утвердить члена президиума партии Владимира Васильева главой фракции единороссов в Госдуме VIII созыва, руководителю фракции в прошлом созыве нижней палаты парламента Сергею Неверову на совместном заседании высшего и генерального советов партии во вторник будет предложен пост вице-спикера Думы, сообщил РИА Новости источник во фракции ЕР."Васильев будет официально уточнен завтра в должности главы фракции", - сказал собеседник агентства, добавив, что на данный момент Неверову планируют предложить пост вице-спикера.Ранее источник во фракции рассказал РИА Новости, что внутри "Единой России" идут активные консультации по вопросу назначения главы фракции в Госдуме, среди кандидатов точно рассматривается Неверов, а также Васильев.Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.
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политика, сергей неверов, единая россия, госдума рф, владимир васильев
13:25 04.10.2021 (обновлено: 13:56 04.10.2021)
 
ЕР рекомендует Васильева на пост главы фракции в Госдуме, сообщил источник

Источник: "Единая Россия" рекомендует Владимира Васильева на пост главы фракции в Госдуме

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВладимир Васильев в аэропорту Махачкалы
Владимир Васильев в аэропорту Махачкалы - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. "Единая Россия" на данный момент готова утвердить члена президиума партии Владимира Васильева главой фракции единороссов в Госдуме VIII созыва, руководителю фракции в прошлом созыве нижней палаты парламента Сергею Неверову на совместном заседании высшего и генерального советов партии во вторник будет предложен пост вице-спикера Думы, сообщил РИА Новости источник во фракции ЕР.
"Васильев будет официально уточнен завтра в должности главы фракции", - сказал собеседник агентства, добавив, что на данный момент Неверову планируют предложить пост вице-спикера.
Ранее источник во фракции рассказал РИА Новости, что внутри "Единой России" идут активные консультации по вопросу назначения главы фракции в Госдуме, среди кандидатов точно рассматривается Неверов, а также Васильев.
Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.
 
ПолитикаСергей НеверовЕдиная РоссияГосдума РФВладимир Васильев
 
 
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