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Мантуров рассказал о планах по производству вакцин от коронавируса

Мантуров рассказал о планах по производству вакцин от коронавируса - РИА Новости, 04.10.2021

Мантуров рассказал о планах по производству вакцин от коронавируса

Производство всех вакцин от COVID-19 в России по итогам 2021 года превысит 300 миллионов доз, сообщил глава Минпромиорга РФ Денис Мантуров на форуме... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T10:51

2021-10-04T10:51

2021-10-04T10:51

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ГЕЛЕНДЖИК (Краснодарский край), 4 окт - РИА Новости. Производство всех вакцин от COVID-19 в России по итогам 2021 года превысит 300 миллионов доз, сообщил глава Минпромиорга РФ Денис Мантуров на форуме "Биотехмед"."За период с января по 1 октября в общей сложности произведено почти 170 миллионов полных комплектов всех вакцин... В этом году выйдем на параметры 300 миллионов плюс", - сказал министр.Он также отметил, что только за сентябрь в РФ произвели 40 миллионов доз "Спутника V", до конца года планируется выпустить еще около 150 миллионов доз.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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