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Мантуров рассказал о планах по производству вакцин от коронавируса
Мантуров рассказал о планах по производству вакцин от коронавируса - РИА Новости, 04.10.2021
Мантуров рассказал о планах по производству вакцин от коронавируса
Производство всех вакцин от COVID-19 в России по итогам 2021 года превысит 300 миллионов доз, сообщил глава Минпромиорга РФ Денис Мантуров на форуме... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T10:51
2021-10-04T10:51
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ГЕЛЕНДЖИК (Краснодарский край), 4 окт - РИА Новости. Производство всех вакцин от COVID-19 в России по итогам 2021 года превысит 300 миллионов доз, сообщил глава Минпромиорга РФ Денис Мантуров на форуме "Биотехмед"."За период с января по 1 октября в общей сложности произведено почти 170 миллионов полных комплектов всех вакцин... В этом году выйдем на параметры 300 миллионов плюс", - сказал министр.Он также отметил, что только за сентябрь в РФ произвели 40 миллионов доз "Спутника V", до конца года планируется выпустить еще около 150 миллионов доз.
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общество, денис мантуров, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:51 04.10.2021
 
Мантуров рассказал о планах по производству вакцин от коронавируса

Мантуров: производство вакцин от COVID-19 по итогам 2021 года превысит 300 миллионов доз

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВакцинация
Вакцинация - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ГЕЛЕНДЖИК (Краснодарский край), 4 окт - РИА Новости. Производство всех вакцин от COVID-19 в России по итогам 2021 года превысит 300 миллионов доз, сообщил глава Минпромиорга РФ Денис Мантуров на форуме "Биотехмед".
"За период с января по 1 октября в общей сложности произведено почти 170 миллионов полных комплектов всех вакцин... В этом году выйдем на параметры 300 миллионов плюс", - сказал министр.
Он также отметил, что только за сентябрь в РФ произвели 40 миллионов доз "Спутника V", до конца года планируется выпустить еще около 150 миллионов доз.
 
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