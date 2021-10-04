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В МГУ готовы перевести девятилетнюю студентку на индивидуальный график
В МГУ готовы перевести девятилетнюю студентку на индивидуальный график - РИА Новости, 04.10.2021
В МГУ готовы перевести девятилетнюю студентку на индивидуальный график
МГУ имени Ломоносова готов перевести девятилетнюю студентку Алису Теплякову на индивидуальный график обучения, рассказал РИА Новости ректор университета Виктор... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T13:30
2021-10-04T13:46
общество
мгу имени м. в. ломоносова
виктор садовничий
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. МГУ имени Ломоносова готов перевести девятилетнюю студентку Алису Теплякову на индивидуальный график обучения, рассказал РИА Новости ректор университета Виктор Садовничий.Ранее отец девочки Евгений Тепляков сообщил РИА Новости, что написал заявление на индивидуальный учебный план дочери."Мы делаем все, чтобы она самореализовалась... я знаю о том, что он (отец - ред.) просит, мы, конечно, дадим индивидуальный график. Главное - чтобы она сдавала экзамены и заканчивала, мы не можем дать просто диплом", - отметил Садовничий.Москвичка Алиса в восемь лет сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике. На факультете психологии МГУ выражали готовность принять собиравшуюся к ним абитуриентку, если она справится со вступительными экзаменами. Однако поступить на бюджетное место ей не удалось. Как заявил отец девочки, они заключили договор на платное обучение. Теплякова получила студенческий билет МГУ и приступила к занятиям со 2 сентября вместе со всеми первокурсниками, сообщали РИА Новости в пресс-службе факультета.
https://ria.ru/20210930/devochka-1752573323.html
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общество, мгу имени м. в. ломоносова, виктор садовничий
13:30 04.10.2021 (обновлено: 13:46 04.10.2021)
 
В МГУ готовы перевести девятилетнюю студентку на индивидуальный график

Виктор Садовничий: МГУ готов перевести девятилетнюю студентку на индивидуальный график

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГлавное здание МГУ
Главное здание МГУ - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. МГУ имени Ломоносова готов перевести девятилетнюю студентку Алису Теплякову на индивидуальный график обучения, рассказал РИА Новости ректор университета Виктор Садовничий.
Ранее отец девочки Евгений Тепляков сообщил РИА Новости, что написал заявление на индивидуальный учебный план дочери.
МГУ имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве. - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
30 сентября, 20:57
Отец девятилетней студентки МГУ заявил об угрозе ее отчисления
"Мы делаем все, чтобы она самореализовалась... я знаю о том, что он (отец - ред.) просит, мы, конечно, дадим индивидуальный график. Главное - чтобы она сдавала экзамены и заканчивала, мы не можем дать просто диплом", - отметил Садовничий.
Москвичка Алиса в восемь лет сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике. На факультете психологии МГУ выражали готовность принять собиравшуюся к ним абитуриентку, если она справится со вступительными экзаменами. Однако поступить на бюджетное место ей не удалось. Как заявил отец девочки, они заключили договор на платное обучение. Теплякова получила студенческий билет МГУ и приступила к занятиям со 2 сентября вместе со всеми первокурсниками, сообщали РИА Новости в пресс-службе факультета.
Памятник М.В. Ломоносову перед главным зданием Московского государственного университета на Воробьевых горах в Москве - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
3 октября, 08:00
Как избавиться от Алисы: производитель гениев угрожает проблемами
 
ОбществоМГУ имени М. В. ЛомоносоваВиктор Садовничий
 
 
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