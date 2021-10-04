https://ria.ru/20211004/universitet-1752984975.html

В МГУ готовы перевести девятилетнюю студентку на индивидуальный график

В МГУ готовы перевести девятилетнюю студентку на индивидуальный график - РИА Новости, 04.10.2021

В МГУ готовы перевести девятилетнюю студентку на индивидуальный график

МГУ имени Ломоносова готов перевести девятилетнюю студентку Алису Теплякову на индивидуальный график обучения, рассказал РИА Новости ректор университета Виктор... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T13:30

2021-10-04T13:30

2021-10-04T13:46

общество

мгу имени м. в. ломоносова

виктор садовничий

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. МГУ имени Ломоносова готов перевести девятилетнюю студентку Алису Теплякову на индивидуальный график обучения, рассказал РИА Новости ректор университета Виктор Садовничий.Ранее отец девочки Евгений Тепляков сообщил РИА Новости, что написал заявление на индивидуальный учебный план дочери."Мы делаем все, чтобы она самореализовалась... я знаю о том, что он (отец - ред.) просит, мы, конечно, дадим индивидуальный график. Главное - чтобы она сдавала экзамены и заканчивала, мы не можем дать просто диплом", - отметил Садовничий.Москвичка Алиса в восемь лет сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике. На факультете психологии МГУ выражали готовность принять собиравшуюся к ним абитуриентку, если она справится со вступительными экзаменами. Однако поступить на бюджетное место ей не удалось. Как заявил отец девочки, они заключили договор на платное обучение. Теплякова получила студенческий билет МГУ и приступила к занятиям со 2 сентября вместе со всеми первокурсниками, сообщали РИА Новости в пресс-службе факультета.

https://ria.ru/20210930/devochka-1752573323.html

https://ria.ru/20211003/studentka-1752814107.html

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общество, мгу имени м. в. ломоносова, виктор садовничий