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Не все потеряно. Украине предрекли "главный грабеж"
Украине предрекли "главный грабеж" - РИА Новости, 04.10.2021
Не все потеряно. Украине предрекли "главный грабеж"
Несмотря на заявления о "разграбленной" Украине, у нее еще есть несколько активов, которые можно потерять. Об этом политолог Андрей Ермолаев заявил в эфире... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T16:49
2021-10-04T18:05
украина
сша
руслан бортник
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Несмотря на заявления о "разграбленной" Украине, у нее еще есть несколько активов, которые можно потерять. Об этом политолог Андрей Ермолаев заявил в эфире телеканала "Наш".По его словам, доставшееся от Советского Союза наследство сделало страну весьма богатой, что не может не представлять интерес для транснациональных корпораций. Речь идет о неприватизированной инфраструктуре, энергетике, машиностроении, оборонной промышленности, а также о самой контролируемой государством территории. Именно в этих сферах может произойти "главный грабеж", считает эксперт."Эти ресурсы крайне привлекательны для транснациональных игр, для перераспределения. На этом и сконцентрировано внимание этой власти", — отметил Ермолаев.Ранее политолог Руслан Бортник заявил, что новые волнения и политический кризис на Украине могут стать причиной окончательного развала страны и раздела ее территорий между близлежащими государствами. По его словам, подобные сценарии обсуждали раньше, но соседи не решались на подобный шаг "из-за другой европейской политики" и влияния США. Бортник также выразил мнение, что некоторые украинские регионы "с удовольствием" войдут в состав других стран, если появится возможность.
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украина, сша, руслан бортник
16:49 04.10.2021 (обновлено: 18:05 04.10.2021)
 
Украине предрекли "главный грабеж"

Политолог Ермолаев предупредил жителей Украины о "главном грабеже"

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Несмотря на заявления о "разграбленной" Украине, у нее еще есть несколько активов, которые можно потерять. Об этом политолог Андрей Ермолаев заявил в эфире телеканала "Наш".
По его словам, доставшееся от Советского Союза наследство сделало страну весьма богатой, что не может не представлять интерес для транснациональных корпораций. Речь идет о неприватизированной инфраструктуре, энергетике, машиностроении, оборонной промышленности, а также о самой контролируемой государством территории. Именно в этих сферах может произойти "главный грабеж", считает эксперт.
"Эти ресурсы крайне привлекательны для транснациональных игр, для перераспределения. На этом и сконцентрировано внимание этой власти", — отметил Ермолаев.
Ранее политолог Руслан Бортник заявил, что новые волнения и политический кризис на Украине могут стать причиной окончательного развала страны и раздела ее территорий между близлежащими государствами. По его словам, подобные сценарии обсуждали раньше, но соседи не решались на подобный шаг "из-за другой европейской политики" и влияния США. Бортник также выразил мнение, что некоторые украинские регионы "с удовольствием" войдут в состав других стран, если появится возможность.
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