https://ria.ru/20211004/ukraina-1753032803.html

Не все потеряно. Украине предрекли "главный грабеж"

Украине предрекли "главный грабеж" - РИА Новости, 04.10.2021

Не все потеряно. Украине предрекли "главный грабеж"

Несмотря на заявления о "разграбленной" Украине, у нее еще есть несколько активов, которые можно потерять. Об этом политолог Андрей Ермолаев заявил в эфире... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T16:49

2021-10-04T16:49

2021-10-04T18:05

украина

сша

руслан бортник

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Несмотря на заявления о "разграбленной" Украине, у нее еще есть несколько активов, которые можно потерять. Об этом политолог Андрей Ермолаев заявил в эфире телеканала "Наш".По его словам, доставшееся от Советского Союза наследство сделало страну весьма богатой, что не может не представлять интерес для транснациональных корпораций. Речь идет о неприватизированной инфраструктуре, энергетике, машиностроении, оборонной промышленности, а также о самой контролируемой государством территории. Именно в этих сферах может произойти "главный грабеж", считает эксперт."Эти ресурсы крайне привлекательны для транснациональных игр, для перераспределения. На этом и сконцентрировано внимание этой власти", — отметил Ермолаев.Ранее политолог Руслан Бортник заявил, что новые волнения и политический кризис на Украине могут стать причиной окончательного развала страны и раздела ее территорий между близлежащими государствами. По его словам, подобные сценарии обсуждали раньше, но соседи не решались на подобный шаг "из-за другой европейской политики" и влияния США. Бортник также выразил мнение, что некоторые украинские регионы "с удовольствием" войдут в состав других стран, если появится возможность.

https://ria.ru/20210824/zelenskiy-1746998626.html

украина

сша

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украина, сша, руслан бортник