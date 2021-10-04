https://ria.ru/20211004/ukraina-1753020589.html

Тайные богатства Зеленского. Образ борца с олигархами разрушен

Тайные богатства Зеленского. Образ борца с олигархами разрушен - РИА Новости, 04.10.2021

Тайные богатства Зеленского. Образ борца с олигархами разрушен

Офшорные компании на Британских Виргинских островах, Белизе и Кипре, три квартиры в Лондоне стоимостью семь миллионов долларов, дивиденды от структур олигархов... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T16:24

2021-10-04T16:24

2021-10-04T17:45

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Офшорные компании на Британских Виргинских островах, Белизе и Кипре, три квартиры в Лондоне стоимостью семь миллионов долларов, дивиденды от структур олигархов — все это принадлежит Владимиру Зеленскому и его окружению. Кроме того, президент Украины замешан в выводе из страны средств Игоря Коломойского, за что бизнесмен угодил под санкции США. Об этом говорится в так называемом досье Пандоры. О том, что выяснилось в результате крупнейшей в истории утечки финансовых документов, — в материале РИА Новости.Офшоры в подарокЭту утечку организовал Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса. Речь идет о причастности некоторых глав государств к офшорным схемам. Украинская часть досье вызвала особый интерес. Представители "Следствия. Инфо" (позиционирует себя как независимое агентство расследований) пришли к выводу: президент лгал, что избавился от бизнес-активов.В центре внимания — офшор Maltex Multicapital Corp. До выборов Зеленскому и его супруге Елене принадлежала четверть этой компании. После вступления в должность президент уверял, что больше не имеет к ней отношения. Однако если верить опубликованным сведениям, супруги продолжают владеть частью Maltex, исправно получая дивиденды. В декларациях о доходах ни Зеленский, ни члены его семьи с 2018-го этого не указывали.Maltex занимается распространением продукции юмористической студии "Квартал 95" на Украине, в России и Белоруссии. Судя по документам, помимо Зеленского доли в компании принадлежали его друзьям и деловым партнерам Сергею и Борису Шефирам. Еще одним владельцем считается Андрей Яковлев — сценарист "Квартала 95".В досье упоминается, что за три недели до выборов Зеленский подарил четверть своей доли Сергею Шефиру, ныне — помощнику президента. Пару недель назад его автомобиль обстреляли. Власти расценили это как месть олигархов за антикоррупционную кампанию. Теперь покушение может предстать в ином свете.В махинациях с офшорами замешан еще один друг и партнер Зеленского, глава СБУ Иван Баканов. Раньше он использовал налоговую гавань для компании Davegra Limited, зарегистрированной в Белизе. Именно она была главным собственником Maltex Multicapital Corp и хранила сведения о реальных владельцах. В 2019-м Баканов продал фирму тому же Яковлеву."Davegra Limited создали, чтобы скрыть истинных бенефициаров: президента, его супругу и друзей", — говорится в расследовании.Недвижимые активы с видом на Бейкер-стритСлухи, что Зеленский и его деловые партнеры по "Кварталу 95" владеют "офшорной империей", ходили на Украине с 2012 года. Но с 2019-го новый президент уверял, что живет в основном на зарплату.В декларации о доходах за прошлый год, помимо жалованья, значится прибыль от продажи недвижимости в поселке Иванковичи под Киевом и сдачи в аренду имущества на территории Украины. Кроме того, Зеленскому принадлежат несколько торговых марок. Общий заработок главы государства в 2020-м — 815 тысяч долларов.При этом в Лондоне, как следует из "досье Пандоры", Зеленский и его партнеры приобрели три квартиры. По документам элитной недвижимостью управляет все та же офшорная Maltex Multicapital Corp. Собственником двух квартир общей стоимостью пять миллионов долларов значится Сергей Шефир. Владелец третьей, за два миллиона, — Андрей Яковлев.Интересно и расположение апартаментов: одна в пешей доступности от парламента, вторая — на Бейкер-стрит рядом с музеем Шерлока Холмса."Следствие. Инфо" полагает, что доходами от лондонской недвижимости пользуются лично Зеленский и его супруга Елена. В фильме расследователи напоминают, что на Украине Шефира много лет называют "личным кошельком" Зеленского. На него переписан весь бизнес, связанный с "Кварталом 95". Теперь еще и доходы с офшоров.Тайная связь с КоломойскимСамая скандальная — вторая часть украинского досье. Если верить этим документам, Зеленский замешан в махинациях Коломойского. Причем в тех самых, за которые Вашингтон объявил украинскому олигарху санкции и запретил въезд в страну.Еще в 2019-м Петр Порошенко утверждал, что Коломойский перевел миллионы долларов со счетов Приватбанка на офшоры студии "Квартал 95". "Он заплатил вам лично, на ваши тайные офшорные счета", — обвинял Порошенко соперника. Зеленский шутливо призывал "не искать компромат там, где его нет".Сразу после победы на выборах журналисты сообщали, что через офшоры "Квартала 95" олигарх вывел более 41 миллиона долларов."Досье Пандоры" это подтвердило. В файлах упоминается еще одна налоговая гавань, задействованная окружением Зеленского и Коломойским, — офшор Candlewood Investments Limited. Судя по всему, только через эту компанию прошли десять миллионов долларов, аффилированных с Приватбанком.В фильме, снятом на основе опубликованных документов, журналисты "Следствия. Инфо" раз за разом иронично напоминают: президент — главный борец с коррупцией, объявивший охоту на олигархов. С помощью этой кампании, которую большинство украинцев поддержали, Зеленский планировал переизбраться на второй срок. Рассчитывал также лишний раз угодить Западу. Теперь его политическое будущее под вопросом.Удар по репутацииОфис президента пока ничего не прокомментировал. Но Сергей Шефир сказал журналистам: "Вы обратитесь лучше к нашим законодателям, создавшим такую ​​ситуацию, что постоянно бизнес под угрозой бандитов, которые приходят к власти".Петр Порошенко назвал происходящее ударом по имиджу Украины и потребовал расследовать обвинения.Украинский политолог, автор Московского центра Карнеги в беседе с РИА Новости отмечает, что "досье Пандоры" и сведения о Зеленском напоминают ситуацию 2016-го. Тогда к переизбранию на второй срок готовился Порошенко, но в Сеть попало "панамское досье" — схожая утечка документов. Упоминались и офшоры президента. В итоге Порошенко проиграл."История повторяется. После всех обещаний "жить по-новому" и избавить страну от олигархов оказывается, что сам глава государства нечист. Ясно, что сведения из ящика Пандоры касаются в основном прошлого Зеленского, но оппоненты используют это для дискредитации его легенды "народного" президента", — рассуждает Скоркин.Он не верит, что оппозиция устроит Зеленскому импичмент. У пропрезидентской партии "Слуга народа" большинство в парламенте, поэтому не исключено, что депутаты попробуют объясниться. Но удар по репутации Украины нанесен сильный.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, киев, белоруссия, владимир зеленский, игорь коломойский, приватбанк, московский центр карнеги , служба безопасности украины, петр порошенко, россия