https://ria.ru/20211004/ukraina-1752986797.html

Порошенко назвал офшорный скандал с Зеленским ударом по имиджу Украины

Порошенко назвал офшорный скандал с Зеленским ударом по имиджу Украины - РИА Новости, 04.10.2021

Порошенко назвал офшорный скандал с Зеленским ударом по имиджу Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что офшорный скандал, в котором фигурирует нынешний президент Владимир Зеленский и его окружение, нанес удар по... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T13:36

2021-10-04T13:36

2021-10-04T13:36

в мире

украина

владимир зеленский

петр порошенко

"досье пандоры"

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КИЕВ, 4 окт - РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что офшорный скандал, в котором фигурирует нынешний президент Владимир Зеленский и его окружение, нанес удар по имиджу страны.Ранее Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) со ссылкой на "досье Пандоры" сообщил, что Зеленский якобы использовал офшорные схемы, чтобы его семья могла получать прибыль от бизнеса за рубежом, не декларируя это. В этих схемах в частности фигурируют нынешний Глава СБУ Иван Баканов, а также первый помощник Зеленского Сергей Шефир.По мнению Порошенко, данная информация не будет расследована, так как правоохранительные органы имеют конфликт интересов."Речь идет о том, что совместно с Коломойским были украдены 40 миллионов долларов, и Зеленский - не Голобородько (главный герой сериала "Слуга народа" - ред), и об этом было известно еще с 2019 года, и это не расследовалось, потому что на сегодня высшее политическое руководство связано с руководством СБУ, которое имеет конфликт интересов и совместно участвовали в этих преступлениях, и другими руководителями правоохранительных органов. Я уверен, что это недопустимо", - сказал Порошенко.

https://ria.ru/20211003/impichment-1752911614.html

https://ria.ru/20211003/zelenskiy-1752907562.html

украина

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в мире, украина, владимир зеленский, петр порошенко, "досье пандоры"