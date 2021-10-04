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Порошенко назвал офшорный скандал с Зеленским ударом по имиджу Украины
Порошенко назвал офшорный скандал с Зеленским ударом по имиджу Украины - РИА Новости, 04.10.2021
Порошенко назвал офшорный скандал с Зеленским ударом по имиджу Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что офшорный скандал, в котором фигурирует нынешний президент Владимир Зеленский и его окружение, нанес удар по... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T13:36
2021-10-04T13:36
в мире
украина
владимир зеленский
петр порошенко
"досье пандоры"
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КИЕВ, 4 окт - РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что офшорный скандал, в котором фигурирует нынешний президент Владимир Зеленский и его окружение, нанес удар по имиджу страны.Ранее Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) со ссылкой на "досье Пандоры" сообщил, что Зеленский якобы использовал офшорные схемы, чтобы его семья могла получать прибыль от бизнеса за рубежом, не декларируя это. В этих схемах в частности фигурируют нынешний Глава СБУ Иван Баканов, а также первый помощник Зеленского Сергей Шефир.По мнению Порошенко, данная информация не будет расследована, так как правоохранительные органы имеют конфликт интересов."Речь идет о том, что совместно с Коломойским были украдены 40 миллионов долларов, и Зеленский - не Голобородько (главный герой сериала "Слуга народа" - ред), и об этом было известно еще с 2019 года, и это не расследовалось, потому что на сегодня высшее политическое руководство связано с руководством СБУ, которое имеет конфликт интересов и совместно участвовали в этих преступлениях, и другими руководителями правоохранительных органов. Я уверен, что это недопустимо", - сказал Порошенко.
https://ria.ru/20211003/impichment-1752911614.html
https://ria.ru/20211003/zelenskiy-1752907562.html
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в мире, украина, владимир зеленский, петр порошенко, "досье пандоры"
13:36 04.10.2021
 
Порошенко назвал офшорный скандал с Зеленским ударом по имиджу Украины

Порошенко: офшорный скандал с Зеленским и его окружением нанес удар по имиджу Украины

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко во время выступления накануне региональных выборов на Украине
Экс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко во время выступления накануне региональных выборов на Украине - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 4 окт - РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что офшорный скандал, в котором фигурирует нынешний президент Владимир Зеленский и его окружение, нанес удар по имиджу страны.
Ранее Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) со ссылкой на "досье Пандоры" сообщил, что Зеленский якобы использовал офшорные схемы, чтобы его семья могла получать прибыль от бизнеса за рубежом, не декларируя это. В этих схемах в частности фигурируют нынешний Глава СБУ Иван Баканов, а также первый помощник Зеленского Сергей Шефир.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
3 октября, 22:48
Политолог не исключил импичмента Зеленскому из-за "досье Пандоры"
"Говорить сегодня надо о международных преступлениях высшего руководства государства и лично Владимира Зеленского. К сожалению, теперь под ударом оказалось государство Украина. Из-за действий президента Зеленского Украина фигурирует в мире, как государство, лидер которого причастен к глобальной коррупции, отмыванию украденных в стране денег совместно со своим бизнес-партнером господином Коломойским", - заявил Порошенко в ходе согласительного совета парламентских фракций в понедельник.
По мнению Порошенко, данная информация не будет расследована, так как правоохранительные органы имеют конфликт интересов.
"Речь идет о том, что совместно с Коломойским были украдены 40 миллионов долларов, и Зеленский - не Голобородько (главный герой сериала "Слуга народа" - ред), и об этом было известно еще с 2019 года, и это не расследовалось, потому что на сегодня высшее политическое руководство связано с руководством СБУ, которое имеет конфликт интересов и совместно участвовали в этих преступлениях, и другими руководителями правоохранительных органов. Я уверен, что это недопустимо", - сказал Порошенко.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
3 октября, 21:46
Журналисты-расследователи рассказали об офшорах Зеленского и его партнеров
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийПетр Порошенко"досье Пандоры"
 
 
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