https://ria.ru/20211004/ukraina-1752965965.html

Украинская оппозиция призвала вернуться к прямым контрактам с "Газпромом"

Украинская оппозиция призвала вернуться к прямым контрактам с "Газпромом" - РИА Новости, 04.10.2021

Украинская оппозиция призвала вернуться к прямым контрактам с "Газпромом"

Украина должна вернуться к прямым контрактам на поставки газа с российским "Газпромом" на фоне резкого роста цен на газ на европейском рынке, заявил... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T12:12

2021-10-04T12:12

2021-10-04T12:12

экономика

в мире

украина

венгрия

верховная рада украины

газпром

юрий бойко

оппозиционная платформа - за жизнь

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КИЕВ, 4 окт - РИА Новости. Украина должна вернуться к прямым контрактам на поставки газа с российским "Газпромом" на фоне резкого роста цен на газ на европейском рынке, заявил сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - за жизнь", депутат Верховной рады Юрий Бойко."Мы должны вернуться к прямым контрактам с российским "Газпромом", так, как это сделала Венгрия, реально защищая свое население от колебаний на европейском рынке", - сказал Бойко в ходе согласительного совета лидеров парламентских фракций в понедельник.Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Рекордное значение было достигнуто в пятницу, тогда стоимость ноябрьского фьючерса составила почти 1200 долларов за тысячу кубометров. Рост цен на газ в Европе эксперты связывают с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии."Газпром" 1 октября начал поставки газа в Венгрию из "Турецкого потока" через газотранспортную систему Болгарии и Сербии в рамках новых договоренностей, достигнутых в конце сентября. После этого Украина заявила, что "Газпром" прекратил транзит газа через ее территорию в Венгрию. Сохраняющиеся на венгерско-украинской границе поставки, которые теперь идут в значительно меньших объемах, "Оператор ГТС Украины" объяснил реэкспортом европейскими трейдерами газа, хранившегося в украинских ПХГ. Для Украины ситуация осложняется тем, что Киев потерял возможность виртуального реверса газа с венгерской территории через свою ГТС.Венгрия и "Газпром" 27 сентября подписали новые контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет. В том числе 3,5 миллиарда кубометров газа в год будут поступать через Сербию (из "Турецкого потока") и 1 миллиард - через Австрию.

https://ria.ru/20211002/gaz-1752765340.html

https://ria.ru/20211002/gaz-1752763656.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, в мире, украина, венгрия, верховная рада украины, газпром, юрий бойко, оппозиционная платформа - за жизнь, оператор гтс украины, россия