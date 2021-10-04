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Украине предрекли "очищение морозом"
Украине предрекли "очищение морозом"
Украине предрекли "очищение морозом"
Газовый кризис на Украине продемонстрирует, насколько успешными были реформы в энергетической сфере страны, об этом в своей статье для издания "Главред" заявил... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T06:11
2021-10-04T06:11
в мире
украина
венгрия
газпром
нафтогаз украины
турецкий поток
россия
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Газовый кризис на Украине продемонстрирует, насколько успешными были реформы в энергетической сфере страны, об этом в своей статье для издания "Главред" заявил украинский экономист Алексей Кущ.Как отметил экономист, выяснить, каковы реальные объемы внутренней добычи газа на Украине и насколько сильно страна столкнется с дефицитом голубого топлива, нельзя, пока не прекратится схема с виртуальным реверсом."Очищение кризисом. Точнее морозом. В средние века инквизиция очищала огнем. Сейчас "газовая инквизиция" будет очищать экономику и население морозом и тарифами", - заявил экономист.По его словам, реальную ценность реформ в украинском "Нафтогазе" можно будет увидеть лишь в условиях снижения транзита российского газа и роста котировок на энергоресурс на европейских хабах. При этом, как оказалось, реформы "Нафтогаза" хорошо работают тогда, когда есть три миллиарда долларов за транзит и существует возможность летом закачивать в хранилища дешевый газ, а зимой продавать потребителю дорогой, отметил Кущ."Цена "реформ" Нафтогаза - это уродский анбандлинг по созданию "независимого оператора" ГТС (газотранспортной системы. – прим. ред.), мощности которого не интересны никому: ни вредному "Газпрому", ни няшным европейским операторам", - указал экономист.По его мнению, резкая реакция киевских властей на заключение Венгрией контракта с "Газпромом" в обход Украины объясняется тем, что в последнее время виртуальный реверс в страну, в значительной мере, переместился из Словакии в Венгрию. "Закрытие этого направления означает, что схема с виртуальным реверсом накрывается медным тазом и зарабатывать на прокладках в Люксембурге и Швейцарии уже не получится. Так что грядущая "газовая инквизиция" будет во благо", - заключил Кущ.Венгрия и "Газпром" 27 сентября подписали новые контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет. В том числе 3,5 миллиарда кубометров газа в год будут поступать через Сербию (из "Турецкого потока") и 1 миллиард — через Австрию.Киев с 2015 года не закупает российский газ напрямую, а фактически перекупает его у Европы. С начала сентября 2020-го Украина полностью перешла на покупку газа из России по виртуальному реверсу, и около половины транзитных объемов теперь сразу остается на территории Украины. До 2020 года этому препятствовал транзитный контракт с "Газпромом": Украина обязывалась принять газ на границе с Россией и передать его "Газпром экспорту" обратно на границе с Европой. Поэтому Киев использовал физический реверс из ЕС, что приводило к удорожанию голубого топлива.При этом в "Нафтогазе Украины" заявляли, что прямой импорт газа из России поставил бы под угрозу суверенитет страны.
https://ria.ru/20210912/gaz-1749718519.html
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в мире, украина, венгрия, газпром, нафтогаз украины, турецкий поток, россия
06:11 04.10.2021
 
Украине предрекли "газовую инквизицию" и "очищение морозом"

Экономист Кущ предрек Украине "газовую инквизицию"

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКонфорка газовой плиты
Конфорка газовой плиты - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Газовый кризис на Украине продемонстрирует, насколько успешными были реформы в энергетической сфере страны, об этом в своей статье для издания "Главред" заявил украинский экономист Алексей Кущ.
Как отметил экономист, выяснить, каковы реальные объемы внутренней добычи газа на Украине и насколько сильно страна столкнется с дефицитом голубого топлива, нельзя, пока не прекратится схема с виртуальным реверсом.
Газодобывающее предприятие на Украине - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
12 сентября, 05:29
В "Нафтогазе Украины" пожаловались на высокие цены на газ
"Очищение кризисом. Точнее морозом. В средние века инквизиция очищала огнем. Сейчас "газовая инквизиция" будет очищать экономику и население морозом и тарифами", - заявил экономист.
По его словам, реальную ценность реформ в украинском "Нафтогазе" можно будет увидеть лишь в условиях снижения транзита российского газа и роста котировок на энергоресурс на европейских хабах. При этом, как оказалось, реформы "Нафтогаза" хорошо работают тогда, когда есть три миллиарда долларов за транзит и существует возможность летом закачивать в хранилища дешевый газ, а зимой продавать потребителю дорогой, отметил Кущ.
"Цена "реформ" Нафтогаза - это уродский анбандлинг по созданию "независимого оператора" ГТС (газотранспортной системы. – прим. ред.), мощности которого не интересны никому: ни вредному "Газпрому", ни няшным европейским операторам", - указал экономист.
По его мнению, резкая реакция киевских властей на заключение Венгрией контракта с "Газпромом" в обход Украины объясняется тем, что в последнее время виртуальный реверс в страну, в значительной мере, переместился из Словакии в Венгрию. "Закрытие этого направления означает, что схема с виртуальным реверсом накрывается медным тазом и зарабатывать на прокладках в Люксембурге и Швейцарии уже не получится. Так что грядущая "газовая инквизиция" будет во благо", - заключил Кущ.
Венгрия и "Газпром" 27 сентября подписали новые контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет. В том числе 3,5 миллиарда кубометров газа в год будут поступать через Сербию (из "Турецкого потока") и 1 миллиард — через Австрию.
Киев с 2015 года не закупает российский газ напрямую, а фактически перекупает его у Европы. С начала сентября 2020-го Украина полностью перешла на покупку газа из России по виртуальному реверсу, и около половины транзитных объемов теперь сразу остается на территории Украины. До 2020 года этому препятствовал транзитный контракт с "Газпромом": Украина обязывалась принять газ на границе с Россией и передать его "Газпром экспорту" обратно на границе с Европой. Поэтому Киев использовал физический реверс из ЕС, что приводило к удорожанию голубого топлива.
При этом в "Нафтогазе Украины" заявляли, что прямой импорт газа из России поставил бы под угрозу суверенитет страны.
Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
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В миреУкраинаВенгрияГазпромНафтогаз УкраиныТурецкий потокРоссия
 
 
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