https://ria.ru/20211004/ukraina-1752924150.html

Украине предрекли "очищение морозом"

Украине предрекли "очищение морозом"

Украине предрекли "очищение морозом"

Газовый кризис на Украине продемонстрирует, насколько успешными были реформы в энергетической сфере страны, об этом в своей статье для издания "Главред" заявил... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T06:11

2021-10-04T06:11

2021-10-04T06:11

в мире

украина

венгрия

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турецкий поток

россия

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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Газовый кризис на Украине продемонстрирует, насколько успешными были реформы в энергетической сфере страны, об этом в своей статье для издания "Главред" заявил украинский экономист Алексей Кущ.Как отметил экономист, выяснить, каковы реальные объемы внутренней добычи газа на Украине и насколько сильно страна столкнется с дефицитом голубого топлива, нельзя, пока не прекратится схема с виртуальным реверсом."Очищение кризисом. Точнее морозом. В средние века инквизиция очищала огнем. Сейчас "газовая инквизиция" будет очищать экономику и население морозом и тарифами", - заявил экономист.По его словам, реальную ценность реформ в украинском "Нафтогазе" можно будет увидеть лишь в условиях снижения транзита российского газа и роста котировок на энергоресурс на европейских хабах. При этом, как оказалось, реформы "Нафтогаза" хорошо работают тогда, когда есть три миллиарда долларов за транзит и существует возможность летом закачивать в хранилища дешевый газ, а зимой продавать потребителю дорогой, отметил Кущ."Цена "реформ" Нафтогаза - это уродский анбандлинг по созданию "независимого оператора" ГТС (газотранспортной системы. – прим. ред.), мощности которого не интересны никому: ни вредному "Газпрому", ни няшным европейским операторам", - указал экономист.По его мнению, резкая реакция киевских властей на заключение Венгрией контракта с "Газпромом" в обход Украины объясняется тем, что в последнее время виртуальный реверс в страну, в значительной мере, переместился из Словакии в Венгрию. "Закрытие этого направления означает, что схема с виртуальным реверсом накрывается медным тазом и зарабатывать на прокладках в Люксембурге и Швейцарии уже не получится. Так что грядущая "газовая инквизиция" будет во благо", - заключил Кущ.Венгрия и "Газпром" 27 сентября подписали новые контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет. В том числе 3,5 миллиарда кубометров газа в год будут поступать через Сербию (из "Турецкого потока") и 1 миллиард — через Австрию.Киев с 2015 года не закупает российский газ напрямую, а фактически перекупает его у Европы. С начала сентября 2020-го Украина полностью перешла на покупку газа из России по виртуальному реверсу, и около половины транзитных объемов теперь сразу остается на территории Украины. До 2020 года этому препятствовал транзитный контракт с "Газпромом": Украина обязывалась принять газ на границе с Россией и передать его "Газпром экспорту" обратно на границе с Европой. Поэтому Киев использовал физический реверс из ЕС, что приводило к удорожанию голубого топлива.При этом в "Нафтогазе Украины" заявляли, что прямой импорт газа из России поставил бы под угрозу суверенитет страны.

https://ria.ru/20210912/gaz-1749718519.html

https://ria.ru/20210919/gaz-1750737709.html

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в мире, украина, венгрия, газпром, нафтогаз украины, турецкий поток, россия