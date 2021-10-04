https://ria.ru/20211004/ukraina-1752921950.html

В Германии отказались считать Украину состоявшимся государством

В Германии отказались считать Украину состоявшимся государством

В Германии отказались считать Украину состоявшимся государством

Газета Die Welt опубликовала материал с комментариями немецких политиков по вопросу возможного создания Европейским союзом военной учебной миссии на Украине. РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T04:05

2021-10-04T04:05

2021-10-04T04:06

в мире

украина

германия

евросоюз

нато

андрей мельник

россия

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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Газета Die Welt опубликовала материал с комментариями немецких политиков по вопросу возможного создания Европейским союзом военной учебной миссии на Украине.О рассмотрении ЕС возможности создания такой миссии со ссылкой на внутренний документ европейского внешнеполитического ведомства ранее сообщила газета Welt am Sonntag. Миссия, о которой идет речь, получит название EU Military Advisory and Training Mission Ukraine (EUATM, военно-консультативная и учебная миссия ЕС на Украине).Как отмечает Die Welt, в поддержку данной инициативы выступил представитель консервативного блока ХДС/ХСС, против высказались представители "Левых" и "Альтернативы для Германии". В то же время представители партий СДПГ, "Зеленые" и СвДП (либералы) не стали комментировать это предложение. При этом посол Украины в ФРГ Андрей Мельник призвал страны ЕС и особенно Германию "как можно скорее" приступить к развертыванию этой миссии.Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях."Украина не является союзным государством. Это конфликт, от которого мы должны держаться подальше. По сути, Украина - несостоявшееся государство, соседствующее с ЕС. Ни больше, ни меньше", - написал пользователь Max S."Украина не является членом НАТО и ЕС. Каждый партнер ЕС должен держаться подальше от этого конфликта. Афганистан должен стать уроком для ЕС", - заявил Michael W."Почему Германия должна заботиться об Украине?" – задался вопросом ulrich f."Германия прежде всего. Украина не наша проблема. У нас достаточно собственных", - указал Martin M."Разве в Афганистане не обучали местные войска, чтобы они сами сражались с "Талибаном"*? Эта миссия была далека от успеха. Откуда уверенность в том, что на Украине получится лучше?" – указал Thomas K."Германия уже позаботилась об Афганистане, что из этого вышло, вы видели", - добавила Marion В.Отношения Москвы с Киевом и Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Украинские власти и страны Запада неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Москве отвергли все обвинения, заявив, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта, а вопрос Крыма закрыт окончательно.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20210912/zelenskiy-1749788729.html

https://ria.ru/20210901/nato-1748211114.html

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в мире, украина, германия, евросоюз, нато, андрей мельник, россия