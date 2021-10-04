Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211004/ukraina-1752921950.html
В Германии отказались считать Украину состоявшимся государством
В Германии отказались считать Украину состоявшимся государством
В Германии отказались считать Украину состоявшимся государством
Газета Die Welt опубликовала материал с комментариями немецких политиков по вопросу возможного создания Европейским союзом военной учебной миссии на Украине. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T04:05
2021-10-04T04:06
в мире
украина
германия
евросоюз
нато
андрей мельник
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/11/1577396761_0:0:3003:1689_1920x0_80_0_0_56c794d50eef6a936da104acef67207e.jpg
МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Газета Die Welt опубликовала материал с комментариями немецких политиков по вопросу возможного создания Европейским союзом военной учебной миссии на Украине.О рассмотрении ЕС возможности создания такой миссии со ссылкой на внутренний документ европейского внешнеполитического ведомства ранее сообщила газета Welt am Sonntag. Миссия, о которой идет речь, получит название EU Military Advisory and Training Mission Ukraine (EUATM, военно-консультативная и учебная миссия ЕС на Украине).Как отмечает Die Welt, в поддержку данной инициативы выступил представитель консервативного блока ХДС/ХСС, против высказались представители "Левых" и "Альтернативы для Германии". В то же время представители партий СДПГ, "Зеленые" и СвДП (либералы) не стали комментировать это предложение. При этом посол Украины в ФРГ Андрей Мельник призвал страны ЕС и особенно Германию "как можно скорее" приступить к развертыванию этой миссии.Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях."Украина не является союзным государством. Это конфликт, от которого мы должны держаться подальше. По сути, Украина - несостоявшееся государство, соседствующее с ЕС. Ни больше, ни меньше", - написал пользователь Max S."Украина не является членом НАТО и ЕС. Каждый партнер ЕС должен держаться подальше от этого конфликта. Афганистан должен стать уроком для ЕС", - заявил Michael W."Почему Германия должна заботиться об Украине?" – задался вопросом ulrich f."Германия прежде всего. Украина не наша проблема. У нас достаточно собственных", - указал Martin M."Разве в Афганистане не обучали местные войска, чтобы они сами сражались с "Талибаном"*? Эта миссия была далека от успеха. Откуда уверенность в том, что на Украине получится лучше?" – указал Thomas K."Германия уже позаботилась об Афганистане, что из этого вышло, вы видели", - добавила Marion В.Отношения Москвы с Киевом и Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Украинские власти и страны Запада неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Москве отвергли все обвинения, заявив, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта, а вопрос Крыма закрыт окончательно.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20210912/zelenskiy-1749788729.html
https://ria.ru/20210901/nato-1748211114.html
украина
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/11/1577396761_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_5d42b1e6db8376ec34ff50140b5444a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, германия, евросоюз, нато, андрей мельник, россия
04:05 04.10.2021 (обновлено: 04:06 04.10.2021)
 
Немцы признали Украину несостоявшимся государством

Читатели Die Welt раскритиковали идею создать военную миссию ЕС на Украине

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Украины на церемонии открытия военных совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020
Военнослужащие Украины на церемонии открытия военных совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020 - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Газета Die Welt опубликовала материал с комментариями немецких политиков по вопросу возможного создания Европейским союзом военной учебной миссии на Украине.
О рассмотрении ЕС возможности создания такой миссии со ссылкой на внутренний документ европейского внешнеполитического ведомства ранее сообщила газета Welt am Sonntag. Миссия, о которой идет речь, получит название EU Military Advisory and Training Mission Ukraine (EUATM, военно-консультативная и учебная миссия ЕС на Украине).
Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения по случаю Дня Крещения Киевской Руси - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
12 сентября, 23:33
Зеленский призвал США наращивать военное присутствие на Украине
Как отмечает Die Welt, в поддержку данной инициативы выступил представитель консервативного блока ХДС/ХСС, против высказались представители "Левых" и "Альтернативы для Германии". В то же время представители партий СДПГ, "Зеленые" и СвДП (либералы) не стали комментировать это предложение. При этом посол Украины в ФРГ Андрей Мельник призвал страны ЕС и особенно Германию "как можно скорее" приступить к развертыванию этой миссии.
Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.
"Украина не является союзным государством. Это конфликт, от которого мы должны держаться подальше. По сути, Украина - несостоявшееся государство, соседствующее с ЕС. Ни больше, ни меньше", - написал пользователь Max S.
"Украина не является членом НАТО и ЕС. Каждый партнер ЕС должен держаться подальше от этого конфликта. Афганистан должен стать уроком для ЕС", - заявил Michael W.
"Почему Германия должна заботиться об Украине?" – задался вопросом ulrich f.
"Германия прежде всего. Украина не наша проблема. У нас достаточно собственных", - указал Martin M.
"Разве в Афганистане не обучали местные войска, чтобы они сами сражались с "Талибаном"*? Эта миссия была далека от успеха. Откуда уверенность в том, что на Украине получится лучше?" – указал Thomas K.
"Германия уже позаботилась об Афганистане, что из этого вышло, вы видели", - добавила Marion В.
Отношения Москвы с Киевом и Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Украинские власти и страны Запада неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Москве отвергли все обвинения, заявив, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта, а вопрос Крыма закрыт окончательно.
* Террористическая организация, запрещена в России
Посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
1 сентября, 18:08
Украинский дипломат выдвинул Западу ультиматум из-за "Северного потока — 2"
 
В миреУкраинаГерманияЕвросоюзНАТОАндрей МельникРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:07Аналитики назвали самые высокооплачиваемые профессии на удаленке
04:57В Сеуле выразили надежду на снижение напряженности в отношениях с КНДР
04:47В Сеуле заявили, что КНДР готова к нормализации отношений
04:36В Гонконге приостановили торговлю акциями китайского девелопера Evergrande
04:20Во Владивостоке проверят морепродукты после обнаружения опасных водорослей
04:12Российские и монгольские летчики провели совместные полеты на учениях
04:09Диетолог рассказала, как извлечь из гречки максимальную пользу
04:06Вильфанд рассказал, сколько продлится "золотая осень" в Центральной России
04:05Немцы признали Украину несостоявшимся государством
03:53Полиция Эквадора восстановила контроль над взбунтовавшейся тюрьмой
03:42Южная Корея и КНДР восстановили каналы связи
03:38Во Владивостоке осудили за взятку экс-начальника железнодорожной станции
03:32Правительство Японии ушло в отставку
03:27Космонавт рассказал, что ждет актрису Пересильд на пути к МКС
03:20Кинолог назвал пять способов, как защитить собаку
03:18Эксперт назвала причины занижения курса рубля
03:16В Великобритании обвинили в изнасиловании сотрудника полиции
03:05Мошенники придумали схему с розыгрышем отечественных автомобилей
03:00Ученые восстановили климат Сибири за последние 9000 лет
03:00Урбанисты предложили сделать платным въезд в центр ряда городов России
Лента новостейМолния