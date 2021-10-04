https://ria.ru/20211004/ukraina-1752522609.html

Тайный сговор. Воры в законе против Зеленского

Тайный сговор. Воры в законе и олигархи пошли против Зеленского - РИА Новости, 04.10.2021

Тайный сговор. Воры в законе против Зеленского

Верховная рада приняла "закон об олигархах" — главное детище Владимира Зеленского. Он давно обещает избавить украинскую политику от влияния крупного бизнеса, но РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T08:00

2021-10-04T08:00

2021-10-04T08:05

в мире

украина

донецк (донецкая область)

ринат ахметов

дмитрий фирташ (предприниматель)

владимир зеленский

игорь коломойский

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Верховная рада приняла "закон об олигархах" — главное детище Владимира Зеленского. Он давно обещает избавить украинскую политику от влияния крупного бизнеса, но терпит поражение. Вот и на этот раз едва депутаты утвердили закон, как машину помощника президента Сергея Шефира обстреляли. В покушении власти заподозрили олигархов и воров в законе. Что связывает украинских миллиардеров и криминал, разбиралось РИА Новости.Привет от криминала"Они покупали политическое влияние и использовали политиков в своих интересах. Благодаря антиолигархическому закону Украина получает исторический шанс построить чистые отношения между бизнесом и государством", — уверен Зеленский.Но пока он с высокой трибуны Генассамблеи ООН расхваливал украинские реформы, на родине стреляли. Неизвестные напали на автомобиль его друга и помощника Сергея Шефира, тяжело ранив водителя."Двенадцать выстрелов. Вот вам цена изменений в государстве, вот вам цена реформ", — отреагировал Зеленский.Намек президента, что покушение — это месть, подхватили и в Киеве. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия выдвинул версию, что за нападением на Шефира стоят олигархи и воры в законе. "Контрабандисты снимаются с насиженных мест, но передают привет. Хотят затормозить антиолигархическую кампанию президента", — заявил он.В том же духе выступил представитель офиса президента Михаил Подоляк: "Летом 2020-го Верховная рада приняла закон против воровских авторитетов. Теперь полукриминальные политико-финансовые группировки ситуативно хотят помешать "слугам народа" вывести олигархов из тени".Эмоциональнее всех высказался секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов: "Украина раз и навсегда должна избавиться от кланово-олигархической системы. Это точка бифуркации между прошлым и будущим страны".По указке ЗеленскогоОтныне бизнесмены, чьи доходы превышают 83 миллиона долларов в год, автоматически попадают в поле зрения СНБО. Если силовики выяснят, что предприниматель влияет на политику, финансирует партии или владеет СМИ, его внесут в специальный реестр.Черные списки согласуют на заседаниях Совбеза. Кандидатам в олигархи дадут возможность объясниться. Не убедили — придется публиковать декларации о доходах. И приватизация госсобственности для них закрыта.Закон коснется и политиков, контактирующих с влиятельными предпринимателями. Их обяжут после каждой встречи или телефонного общения подавать в Совбез докладную: информировать о месте, времени, собеседнике, а главное — содержании разговора.Новые правила вызвали много вопросов не только у оппонентов, но и у сторонников Зеленского. Спикеру Верховной рады Дмитрию Разумкову не понравилось расширение полномочий силовиков. Он отправил документ в Венецианскую комиссию — консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы. Но депутаты правящей партии утвердили закон большинством голосов и без внешней помощи.Ни одну из тысячи предложенных поправок "слуги народа" не учли, жалуются в партии Петра Порошенко. "СНБО, а по сути сам Зеленский, будет решать, кто плохой, а кто хороший. Не хочешь быть плохим, бери чемодан денег и неси на Банковую (офис президента. — Прим. ред.)", — возмущается депутат "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.Представители ОПЗЖ напомнили, что феврале СНБО без суда и следствия ввел санкции против лидера партии Виктора Медведчука. В июне под рестрикции попали еще два крупных предпринимателя — Дмитрий Фирташ и Павел Фукс.Теперь также под санкциями шестьсот воров в законе. Пятнадцать из них — граждане Украины, остальные — влиятельный иностранный криминал. Список не обнародовали."Готов работать законно"Предыдущие украинские лидеры тоже пытались решить эту проблему. Запад подобные инициативы поддерживал и сулил кредиты. Но крупные бизнесмены обходили запреты, покупали СМИ, финансировали партии, продвигали выгодную для себя политику или шли в депутаты.Считается, что и сам Зеленский попал во власть благодаря дружбе с Игорем Коломойским — олигархом из Днепропетровска. Противники президента уверены: бизнесмен до сих пор на него влияет, хотя оба уверяют в обратном.Когда весной американцы объявили санкции против Коломойского за финансовые махинации, Зеленский их поддержал. "Фамилии не имеют никакой разницы. Медведчук, Коломойский, Порошенко, Ахметов, Пинчук, Фирташ или любой другой. Важно одно: готов ли ты работать законно", — говорил тогда глава государства.Впрочем, Коломойский — один из немногих, кто не критикует новый закон. Он лишь иронизирует: "Нашью на костюм звезду "Олигарх", если официально внесут в реестр".Богатейший Ринат Ахметов "удивлен за признание олигархом", себя он называет "обычным бизнесменом". Порошенко от такого "статуса" предпочел пока отказаться.Отомстить президентуПодозрения, что две силы объединились против Зеленского, вызвали шквал возмущений. Президента обвиняли в популизме и погоне за рейтингами. И даже в том, что его люди инсценировали покушение на Шефира."Зеленский хочет переизбраться на второй срок. Борьба с олигархами — беспроигрышная тема, и украинцы его тут поддержат. А перестрелки, погони, криминал, воры в законе — чем не политтехнологический ход", — разъясняет РИА Новости гражданин Украины Иван, связанный с охраной одного из влиятельных бизнесменов.Но признает, что версия о сговоре олигархов с ворами в законе очень популярна. Собеседник напоминает, что в мае правоохранительные органы задержали криминального авторитета Сергея Олейника по прозвищу Умка. По версии следствия, он контролировал нелегальную торговлю в Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Запорожской областях.Иван не исключает, что за ним стоял влиятельный олигарх. "Тогда показали видео. Матч баскетбольного клуба "Днепр". Вместе с Олейником на трибуне Коломойский".В прошлом году в Закарпатской области арестовали вора в законе Артура Пашкуляка. Его связывают с бывшим депутатом Верховной рады Михаилом Ланьо. Тот, в свою очередь, дружил с Коломойским и бизнесменами из Западной Украины.Восточные регионы до 2019 года, как выяснили украинские журналисты, курировал криминальный авторитет и олигарх в одном лице Налекрешвили-Петровский по прозвищу Нарик."У нас в разработке долгое время был Максим Курочкин по прозвищу Бешеный, — рассказывает РИА Новости бывший сотрудник МВД в Днепропетровске, представившийся Владимиром. — У него был конфликт с Коломойским из-за местного рынка "Озерка". Вор и олигарх не поделили сферы влияния. Курочкина арестовали, а потом неизвестные расстреляли его прямо у здания суда. Заказчика не установили, но косвенные улики вели к олигарху".Собеседник уверен, что большинство украинских крупных бизнесменов сколотили состояния благодаря криминалу. "Ахметов, Фирташ, Фукс, Порошенко, Коломойский — все они поднялись в 90-е годы. Тогда невозможно было вести дела без поддержки "братков". Они и сегодня помогают. Иначе на украинском рынке не пробиться. Возьмите Донецк — один из самых криминальных регионов. Многие олигархи оттуда", — продолжает Владимир.Экс-силовик считает "закон об олигархах" полезным. Но сомневается, что такие соперники под силу Зеленскому. "Бывшие президенты Украины были связаны с олигархами или вышли из них. Зеленскому сложнее. Он не говорит на их языке. А те не сдадутся, и новые запреты им не помеха", — подводит итог Владимир.Богатые тоже плачутУкраинский политтехнолог Андрей Золотарев уверен: "закон об олигархах" нужен Зеленскому, чтобы убрать из политики конкурентов — Порошенко и Медведчука."Украинцы любят, когда богатые тоже плачут. И если бы Зеленский, как и обещал, вынес закон на референдум, его поддержали бы. "Слуги народа" проголосовали "за", чтобы не выглядеть адвокатами толстосумов", — рассуждает Золотарев.Он полагает, чтобы без дополнительного налога на выведенный из страны капитал, без обновления антимонопольного законодательства одолеть олигархов нереально."Зеленский стремится не столько обеспечить равные правила игры, сколько укрепить свою личную власть и обезопасить себя на следующих президентских, а потом и парламентских выборах", — говорит автор Московского центра "Карнеги" Константин Скоркин.Специалист опасается, что "закон об олигархах" сформирует круг приближенных, которые возьмутся финансировать проекты и реформы. Власть президента окрепнет, а крупный бизнес продолжит обогащаться. Наказывать же будут неугодных, вроде Порошенко или Медведчука. Остальные, скорее всего, примут новые правила.

https://ria.ru/20210924/ukraina-1751486104.html

https://ria.ru/20201105/otstavka-zelenskogo-1582891338.html

https://ria.ru/20210310/kolomoyskiy-1600517788.html

https://ria.ru/20210524/zelenskiy-1733317402.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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