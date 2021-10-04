https://ria.ru/20211004/ugrozy-1752993464.html

Школьник, расклеивший записки с угрозами в Рязанской области, раскаялся

Школьник, расклеивший записки с угрозами в Рязанской области, раскаялся - РИА Новости, 04.10.2021

Школьник, расклеивший записки с угрозами в Рязанской области, раскаялся

Ученик, расклеивший записки с угрозами школе №1 в Новомичуринске Рязанской области, раскаялся в содеянном, сейчас продолжает обучение, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T13:58

2021-10-04T13:58

2021-10-04T13:58

происшествия

рязанская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152342/91/1523429122_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_3bf4aadb1b6418653ae336dcd92c7eb9.jpg

РЯЗАНЬ, 4 окт – РИА Новости. Ученик, расклеивший записки с угрозами школе №1 в Новомичуринске Рязанской области, раскаялся в содеянном, сейчас продолжает обучение, сообщила РИА Новости директор образовательного учреждения Валентина Сизова.Фотографии записок с угрозами школе появились в соцсетях в субботу. По словам Сизовой, они были расклеены на двух домах. Автором оказался ученик, отметила собеседница агентства."Он учится... Он ребенок, он должен учиться", - сказала Сизова.Она пояснила, что школьник обиделся на учительницу. "Он выполнил самостоятельную работу по одному из предметов и получил за нее двойку. А мальчик учится хорошо... И вот это его, конечно, выбило из колеи", - отметила директор школы.По ее словам, с ребенком и его родителями провели беседу сотрудники психолого-педагогической и социальной служб."Он очень расстроен, плакал, просил прощения... Я думаю, что он все понял... Уже больше напрягать и осложнять сейчас нет смысла, потому что ребенок очень эмоциональный", - добавила Сизова.Она отметила, что родителей школьников оповестили, что никакой угрозы нет. Ученикам напомнили об ответственности и опасности таких заявлений. Школа работает в настоящее время "спокойно, идет учебный процесс", добавила директор.В пресс-службе УМВД по Рязанской области РИА Новости сообщили, что в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции и УФСБ по Рязанской области была установлена личность автора записок, которым оказался учащийся, не достигший возраста привлечения к уголовной ответственности. Реальной угрозы высказывания не несли. С учеником и его родителями работают педагоги и инспекторы по делам несовершеннолетних, добавили в полицейском главке.

https://ria.ru/20210924/ugrozy-1751611103.html

https://ria.ru/20210929/ekaterinburg-1752320827.html

https://ria.ru/20210909/izbienie-1749375122.html

рязанская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, рязанская область