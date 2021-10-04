https://ria.ru/20211004/ugrozy-1752993464.html
Школьник, расклеивший записки с угрозами в Рязанской области, раскаялся
Школьник, расклеивший записки с угрозами в Рязанской области, раскаялся - РИА Новости, 04.10.2021
Школьник, расклеивший записки с угрозами в Рязанской области, раскаялся
Ученик, расклеивший записки с угрозами школе №1 в Новомичуринске Рязанской области, раскаялся в содеянном, сейчас продолжает обучение, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T13:58
2021-10-04T13:58
2021-10-04T13:58
происшествия
рязанская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152342/91/1523429122_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_3bf4aadb1b6418653ae336dcd92c7eb9.jpg
РЯЗАНЬ, 4 окт – РИА Новости. Ученик, расклеивший записки с угрозами школе №1 в Новомичуринске Рязанской области, раскаялся в содеянном, сейчас продолжает обучение, сообщила РИА Новости директор образовательного учреждения Валентина Сизова.Фотографии записок с угрозами школе появились в соцсетях в субботу. По словам Сизовой, они были расклеены на двух домах. Автором оказался ученик, отметила собеседница агентства."Он учится... Он ребенок, он должен учиться", - сказала Сизова.Она пояснила, что школьник обиделся на учительницу. "Он выполнил самостоятельную работу по одному из предметов и получил за нее двойку. А мальчик учится хорошо... И вот это его, конечно, выбило из колеи", - отметила директор школы.По ее словам, с ребенком и его родителями провели беседу сотрудники психолого-педагогической и социальной служб."Он очень расстроен, плакал, просил прощения... Я думаю, что он все понял... Уже больше напрягать и осложнять сейчас нет смысла, потому что ребенок очень эмоциональный", - добавила Сизова.Она отметила, что родителей школьников оповестили, что никакой угрозы нет. Ученикам напомнили об ответственности и опасности таких заявлений. Школа работает в настоящее время "спокойно, идет учебный процесс", добавила директор.В пресс-службе УМВД по Рязанской области РИА Новости сообщили, что в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции и УФСБ по Рязанской области была установлена личность автора записок, которым оказался учащийся, не достигший возраста привлечения к уголовной ответственности. Реальной угрозы высказывания не несли. С учеником и его родителями работают педагоги и инспекторы по делам несовершеннолетних, добавили в полицейском главке.
https://ria.ru/20210924/ugrozy-1751611103.html
https://ria.ru/20210929/ekaterinburg-1752320827.html
https://ria.ru/20210909/izbienie-1749375122.html
рязанская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152342/91/1523429122_111:0:1891:1335_1920x0_80_0_0_046d95273a26c27319c9655e594c5b79.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, рязанская область
Школьник, расклеивший записки с угрозами в Рязанской области, раскаялся
Ученик, расклеивший записки с угрозами школе №1 в Новомичуринске, раскаялся
РЯЗАНЬ, 4 окт – РИА Новости.
Ученик, расклеивший записки с угрозами школе №1 в Новомичуринске Рязанской области
, раскаялся в содеянном, сейчас продолжает обучение, сообщила РИА Новости директор образовательного учреждения Валентина Сизова.
Фотографии записок с угрозами школе появились в соцсетях в субботу. По словам Сизовой, они были расклеены на двух домах. Автором оказался ученик, отметила собеседница агентства.
"Он учится... Он ребенок, он должен учиться", - сказала Сизова.
Она пояснила, что школьник обиделся на учительницу. "Он выполнил самостоятельную работу по одному из предметов и получил за нее двойку. А мальчик учится хорошо... И вот это его, конечно, выбило из колеи", - отметила директор школы.
По ее словам, с ребенком и его родителями провели беседу сотрудники психолого-педагогической и социальной служб.
"Он очень расстроен, плакал, просил прощения... Я думаю, что он все понял... Уже больше напрягать и осложнять сейчас нет смысла, потому что ребенок очень эмоциональный", - добавила Сизова.
Она отметила, что родителей школьников оповестили, что никакой угрозы нет. Ученикам напомнили об ответственности и опасности таких заявлений. Школа работает в настоящее время "спокойно, идет учебный процесс", добавила директор.
В пресс-службе УМВД по Рязанской области РИА Новости сообщили, что в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции и УФСБ по Рязанской области была установлена личность автора записок, которым оказался учащийся, не достигший возраста привлечения к уголовной ответственности. Реальной угрозы высказывания не несли. С учеником и его родителями работают педагоги и инспекторы по делам несовершеннолетних, добавили в полицейском главке.