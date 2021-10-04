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Школьник, расклеивший записки с угрозами в Рязанской области, раскаялся
Школьник, расклеивший записки с угрозами в Рязанской области, раскаялся - РИА Новости, 04.10.2021
Школьник, расклеивший записки с угрозами в Рязанской области, раскаялся
Ученик, расклеивший записки с угрозами школе №1 в Новомичуринске Рязанской области, раскаялся в содеянном, сейчас продолжает обучение, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T13:58
2021-10-04T13:58
происшествия
рязанская область
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РЯЗАНЬ, 4 окт – РИА Новости. Ученик, расклеивший записки с угрозами школе №1 в Новомичуринске Рязанской области, раскаялся в содеянном, сейчас продолжает обучение, сообщила РИА Новости директор образовательного учреждения Валентина Сизова.Фотографии записок с угрозами школе появились в соцсетях в субботу. По словам Сизовой, они были расклеены на двух домах. Автором оказался ученик, отметила собеседница агентства."Он учится... Он ребенок, он должен учиться", - сказала Сизова.Она пояснила, что школьник обиделся на учительницу. "Он выполнил самостоятельную работу по одному из предметов и получил за нее двойку. А мальчик учится хорошо... И вот это его, конечно, выбило из колеи", - отметила директор школы.По ее словам, с ребенком и его родителями провели беседу сотрудники психолого-педагогической и социальной служб."Он очень расстроен, плакал, просил прощения... Я думаю, что он все понял... Уже больше напрягать и осложнять сейчас нет смысла, потому что ребенок очень эмоциональный", - добавила Сизова.Она отметила, что родителей школьников оповестили, что никакой угрозы нет. Ученикам напомнили об ответственности и опасности таких заявлений. Школа работает в настоящее время "спокойно, идет учебный процесс", добавила директор.В пресс-службе УМВД по Рязанской области РИА Новости сообщили, что в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции и УФСБ по Рязанской области была установлена личность автора записок, которым оказался учащийся, не достигший возраста привлечения к уголовной ответственности. Реальной угрозы высказывания не несли. С учеником и его родителями работают педагоги и инспекторы по делам несовершеннолетних, добавили в полицейском главке.
https://ria.ru/20210924/ugrozy-1751611103.html
https://ria.ru/20210929/ekaterinburg-1752320827.html
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происшествия, рязанская область
13:58 04.10.2021
 
Школьник, расклеивший записки с угрозами в Рязанской области, раскаялся

Ученик, расклеивший записки с угрозами школе №1 в Новомичуринске, раскаялся

© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiyШкольные рюкзаки
Школьные рюкзаки - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiy
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РЯЗАНЬ, 4 окт – РИА Новости. Ученик, расклеивший записки с угрозами школе №1 в Новомичуринске Рязанской области, раскаялся в содеянном, сейчас продолжает обучение, сообщила РИА Новости директор образовательного учреждения Валентина Сизова.
Фотографии записок с угрозами школе появились в соцсетях в субботу. По словам Сизовой, они были расклеены на двух домах. Автором оказался ученик, отметила собеседница агентства.
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"Он учится... Он ребенок, он должен учиться", - сказала Сизова.
Она пояснила, что школьник обиделся на учительницу. "Он выполнил самостоятельную работу по одному из предметов и получил за нее двойку. А мальчик учится хорошо... И вот это его, конечно, выбило из колеи", - отметила директор школы.
По ее словам, с ребенком и его родителями провели беседу сотрудники психолого-педагогической и социальной служб.
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Она отметила, что родителей школьников оповестили, что никакой угрозы нет. Ученикам напомнили об ответственности и опасности таких заявлений. Школа работает в настоящее время "спокойно, идет учебный процесс", добавила директор.
В пресс-службе УМВД по Рязанской области РИА Новости сообщили, что в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции и УФСБ по Рязанской области была установлена личность автора записок, которым оказался учащийся, не достигший возраста привлечения к уголовной ответственности. Реальной угрозы высказывания не несли. С учеником и его родителями работают педагоги и инспекторы по делам несовершеннолетних, добавили в полицейском главке.
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