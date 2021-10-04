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Цена угля в Европе побила двадцатилетний рекорд
Цена угля в Европе побила двадцатилетний рекорд - РИА Новости, 04.10.2021
Цена угля в Европе побила двадцатилетний рекорд
Стоимость энергетического угля в Европе достигла на прошлой неделе 232,2 доллара за тонну, достигнув рекорда как минимум за 20 лет, передает международное... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T16:20
2021-10-04T16:20
экономика
в мире
европа
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Стоимость энергетического угля в Европе достигла на прошлой неделе 232,2 доллара за тонну, достигнув рекорда как минимум за 20 лет, передает международное ценовое агентство Argus."Стоимость энергетического угля калорийностью 6000 ккал/кг в Северо-Западной Европе за прошедшую неделю выросла на 16,5%, до 232,2 доллара за тонну (cif Амстердам - Роттердам - Антверпен), достигнув самого высокого уровня как минимум за последние двадцать лет. Цена на топливо превысила примерно на 6% предыдущий рекорд, установленный в 2008 году", - говорится в сообщении Argus.Как поясняет агентство, рост цен ускорился в конце сентября из-за стремительного подорожания природного газа и дефицита угля на рынке Европы. Спрос также продолжает расти, так как прибыльность угольной генерации в европейских странах многократно превышает доходы от производства электроэнергии на газовых ТЭС."В то же время предложение угля на европейском рынке остается ограниченным, так как основные страны-поставщики твердого топлива в регионе не успевают наращивать экспорт топлива такими высокими темпами. В результате запасы угля в портах Северо-Западной Европы в настоящее время находятся на минимальном уровне за прошедшие пять лет для этого времени года, едва превышая 4 миллиона тонн", - отмечается в сообщении.Потребители в Европе вынуждены конкурировать за свободные объемы угля с покупателями в Азии, где тоже ощущается нехватка угля, что также способствует росту цен. Сейчас импортный уголь стоит в Европе на 14% дороже, чем в Азии, хотя до конца августа было наоборот, добавляет агентство.
https://ria.ru/20210930/ugol-1752433732.html
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экономика, в мире, европа
16:20 04.10.2021
 
Цена угля в Европе побила двадцатилетний рекорд

Argus: цена угля в Европе побила двадцатилетний рекорд, превысив 232 доллара за тонну

© REUTERS / David W CernyГрадирня угольной электростанции возле Туровского угольного разреза в Польше
Градирня угольной электростанции возле Туровского угольного разреза в Польше - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© REUTERS / David W Cerny
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Стоимость энергетического угля в Европе достигла на прошлой неделе 232,2 доллара за тонну, достигнув рекорда как минимум за 20 лет, передает международное ценовое агентство Argus.
"Стоимость энергетического угля калорийностью 6000 ккал/кг в Северо-Западной Европе за прошедшую неделю выросла на 16,5%, до 232,2 доллара за тонну (cif Амстердам - Роттердам - Антверпен), достигнув самого высокого уровня как минимум за последние двадцать лет. Цена на топливо превысила примерно на 6% предыдущий рекорд, установленный в 2008 году", - говорится в сообщении Argus.
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Как поясняет агентство, рост цен ускорился в конце сентября из-за стремительного подорожания природного газа и дефицита угля на рынке Европы. Спрос также продолжает расти, так как прибыльность угольной генерации в европейских странах многократно превышает доходы от производства электроэнергии на газовых ТЭС.
"В то же время предложение угля на европейском рынке остается ограниченным, так как основные страны-поставщики твердого топлива в регионе не успевают наращивать экспорт топлива такими высокими темпами. В результате запасы угля в портах Северо-Западной Европы в настоящее время находятся на минимальном уровне за прошедшие пять лет для этого времени года, едва превышая 4 миллиона тонн", - отмечается в сообщении.
Потребители в Европе вынуждены конкурировать за свободные объемы угля с покупателями в Азии, где тоже ощущается нехватка угля, что также способствует росту цен. Сейчас импортный уголь стоит в Европе на 14% дороже, чем в Азии, хотя до конца августа было наоборот, добавляет агентство.
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