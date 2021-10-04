https://ria.ru/20211004/uchitel_goda-1753011077.html

Путин встретится по видеосвязи с финалистами конкурса "Учитель года"

Путин встретится по видеосвязи с финалистами конкурса "Учитель года" - РИА Новости, 04.10.2021

Путин встретится по видеосвязи с финалистами конкурса "Учитель года"

Президент России Владимир Путин 5 октября встретится в режиме видеосвязи с финалистами всероссийского конкурса "Учитель года", сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T15:04

2021-10-04T15:04

2021-10-04T15:48

владимир путин

общество

учитель года россии

сн_образование

социальный навигатор

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 5 октября встретится в режиме видеосвязи с финалистами всероссийского конкурса "Учитель года", сообщает пресс-служба Кремля."Пятого октября Владимир Путин встретится в режиме видеосвязи с финалистами всероссийского конкурса "Учитель года", - говорится в сообщении.Отмечается, что в финал конкурса вышли 85 человек из всех регионов страны. Среди них 15 преподавателей русского языка и литературы, 14 учителей английского языка и 14 учителей начальных классов, 11 преподавателей истории и обществознания, восемь учителей физики, семь учителей математики, шесть учителей биологии, пять учителей информатики, по два учителя химии и физической культуры, один учитель географии.

https://ria.ru/20210927/teleshou-1752070193.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, общество, учитель года россии, сн_образование, социальный навигатор