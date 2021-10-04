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Путин встретится по видеосвязи с финалистами конкурса "Учитель года"
Путин встретится по видеосвязи с финалистами конкурса "Учитель года" - РИА Новости, 04.10.2021
Путин встретится по видеосвязи с финалистами конкурса "Учитель года"
Президент России Владимир Путин 5 октября встретится в режиме видеосвязи с финалистами всероссийского конкурса "Учитель года", сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T15:04
2021-10-04T15:04
2021-10-04T15:48
владимир путин
общество
учитель года россии
сн_образование
социальный навигатор
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 5 октября встретится в режиме видеосвязи с финалистами всероссийского конкурса "Учитель года", сообщает пресс-служба Кремля."Пятого октября Владимир Путин встретится в режиме видеосвязи с финалистами всероссийского конкурса "Учитель года", - говорится в сообщении.Отмечается, что в финал конкурса вышли 85 человек из всех регионов страны. Среди них 15 преподавателей русского языка и литературы, 14 учителей английского языка и 14 учителей начальных классов, 11 преподавателей истории и обществознания, восемь учителей физики, семь учителей математики, шесть учителей биологии, пять учителей информатики, по два учителя химии и физической культуры, один учитель географии.
https://ria.ru/20210927/teleshou-1752070193.html
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владимир путин, общество, учитель года россии, сн_образование, социальный навигатор
15:04 04.10.2021 (обновлено: 15:48 04.10.2021)
Путин встретится по видеосвязи с финалистами конкурса "Учитель года"
Путин встретится по видеосвязи с финалистами всероссийского конкурса "Учитель года"