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Путин встретится по видеосвязи с финалистами конкурса "Учитель года"
Путин встретится по видеосвязи с финалистами конкурса "Учитель года" - РИА Новости, 04.10.2021
Путин встретится по видеосвязи с финалистами конкурса "Учитель года"
Президент России Владимир Путин 5 октября встретится в режиме видеосвязи с финалистами всероссийского конкурса "Учитель года", сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T15:04
2021-10-04T15:48
владимир путин
общество
учитель года россии
сн_образование
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 5 октября встретится в режиме видеосвязи с финалистами всероссийского конкурса "Учитель года", сообщает пресс-служба Кремля."Пятого октября Владимир Путин встретится в режиме видеосвязи с финалистами всероссийского конкурса "Учитель года", - говорится в сообщении.Отмечается, что в финал конкурса вышли 85 человек из всех регионов страны. Среди них 15 преподавателей русского языка и литературы, 14 учителей английского языка и 14 учителей начальных классов, 11 преподавателей истории и обществознания, восемь учителей физики, семь учителей математики, шесть учителей биологии, пять учителей информатики, по два учителя химии и физической культуры, один учитель географии.
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владимир путин, общество, учитель года россии, сн_образование, социальный навигатор
15:04 04.10.2021 (обновлено: 15:48 04.10.2021)
 
Путин встретится по видеосвязи с финалистами конкурса "Учитель года"

Путин встретится по видеосвязи с финалистами всероссийского конкурса "Учитель года"

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным и вице-премьерами РФ
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным и вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 5 октября встретится в режиме видеосвязи с финалистами всероссийского конкурса "Учитель года", сообщает пресс-служба Кремля.
"Пятого октября Владимир Путин встретится в режиме видеосвязи с финалистами всероссийского конкурса "Учитель года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в финал конкурса вышли 85 человек из всех регионов страны. Среди них 15 преподавателей русского языка и литературы, 14 учителей английского языка и 14 учителей начальных классов, 11 преподавателей истории и обществознания, восемь учителей физики, семь учителей математики, шесть учителей биологии, пять учителей информатики, по два учителя химии и физической культуры, один учитель географии.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с лидерами предвыборного списка Всероссийской политической партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
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