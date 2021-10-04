08:58 04.10.2021 (обновлено: 11:35 04.10.2021)
Учитель из Хабаровска вошел в пятерку лучших преподавателей страны
Учитель истории и обществознания из Хабаровска вошел в пятерку лучших преподавателей
ХАБАРОВСК, 4 окт — РИА Новости. Дмитрий Морозов, учитель истории и обществознания из школы Хабаровска, вышел в финал и вошел в пятерку лучших преподавателей страны, в Ростове-на-Дону объявили имена призеров конкурса "Учитель Года России – 2021".
Помимо хабаровчанина, в финале - педагоги из Москвы, Казани, Тюмени и Ставрополя.
3 октября, 15:25Объявлена пятерка призеров конкурса "Учитель года — 2021"
"Болеем за наших, 29-летний хабаровчанин Дмитрий Морозов вошел в пятерку призеров конкурса "Учитель года России - 2021". Сегодня ему предстоит финальное испытание, в ходе которого будет определен победитель - "Пресс-конференция "Вопрос учителю года". Она пройдет Москве на площадке пресс-центра МИА "Россия сегодня", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Морозов высшее образование получил в Хабаровске, работал в школе № 38, в сентябре этого года перешел в школу № 85. Входит в состав Народного совета при главе региона. Как отметила министр образования и науки Хабаровского края Виктория Хлебникова, Морозов зарекомендовал себя как "талантливый, смелый специалист, который не боится использовать в работе оригинальные подходы". Он организовал авторский дискуссионный клуб, где его воспитанники вырабатывают логическое мышление и коммуникативные навыки.
"Своим выступлением я хотел еще раз доказать, что Дальний Восток не значит "далекий", – обратился со сцены к зрителям церемонии Дмитрий Морозов. По информации правительства региона, победителя конкурса наградят на торжественной церемонии в Государственном Кремлевском дворце 10 октября. Он получит главный приз – Большого хрустального пеликана и станет советником Министра просвещения РФ на общественных началах.
Следить за трансляцией испытаний федерального этапа можно на официальном канале Министерства просвещения РФ на видеохостинге YouTube, в официальном сообществе конкурса в социальной сети "ВКонтакте" и на сайте конкурса "Учитель года России – 2021".
В 2021 году Всероссийский конкурс "Учитель года России" проходит 32 раз. Испытания федерального этапа организованы в Ростове-на-Дону. Такую возможность Ростовская область получила после победы учителя математики лицея классического элитарного образования города Михаила Гурова в конкурсе "Учитель года России – 2020". Имя победителя конкурса "Учитель года России – 2021" будет объявлено в Москве в День учителя, 5 октября.