https://ria.ru/20211004/uchitel-1752930895.html

Учитель из Хабаровска вошел в пятерку лучших преподавателей страны

Учитель из Хабаровска вошел в пятерку лучших преподавателей страны - РИА Новости, 04.10.2021

Учитель из Хабаровска вошел в пятерку лучших преподавателей страны

Дмитрий Морозов, учитель истории и обществознания из школы Хабаровска, вышел в финал и вошел в пятерку лучших преподавателей страны, в Ростове-на-Дону объявили... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T08:58

2021-10-04T08:58

2021-10-04T11:35

общество

хабаровск

михаил дегтярев

россия

хабаровский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580678967_0:340:3036:2048_1920x0_80_0_0_a152025ad680b0567ece18acb41f1085.jpg

ХАБАРОВСК, 4 окт — РИА Новости. Дмитрий Морозов, учитель истории и обществознания из школы Хабаровска, вышел в финал и вошел в пятерку лучших преподавателей страны, в Ростове-на-Дону объявили имена призеров конкурса "Учитель Года России – 2021".Помимо хабаровчанина, в финале - педагоги из Москвы, Казани, Тюмени и Ставрополя."Болеем за наших, 29-летний хабаровчанин Дмитрий Морозов вошел в пятерку призеров конкурса "Учитель года России - 2021". Сегодня ему предстоит финальное испытание, в ходе которого будет определен победитель - "Пресс-конференция "Вопрос учителю года". Она пройдет Москве на площадке пресс-центра МИА "Россия сегодня", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.Он добавил, что Морозов высшее образование получил в Хабаровске, работал в школе № 38, в сентябре этого года перешел в школу № 85. Входит в состав Народного совета при главе региона. Как отметила министр образования и науки Хабаровского края Виктория Хлебникова, Морозов зарекомендовал себя как "талантливый, смелый специалист, который не боится использовать в работе оригинальные подходы". Он организовал авторский дискуссионный клуб, где его воспитанники вырабатывают логическое мышление и коммуникативные навыки."Своим выступлением я хотел еще раз доказать, что Дальний Восток не значит "далекий", – обратился со сцены к зрителям церемонии Дмитрий Морозов. По информации правительства региона, победителя конкурса наградят на торжественной церемонии в Государственном Кремлевском дворце 10 октября. Он получит главный приз – Большого хрустального пеликана и станет советником Министра просвещения РФ на общественных началах.Следить за трансляцией испытаний федерального этапа можно на официальном канале Министерства просвещения РФ на видеохостинге YouTube, в официальном сообществе конкурса в социальной сети "ВКонтакте" и на сайте конкурса "Учитель года России – 2021".В 2021 году Всероссийский конкурс "Учитель года России" проходит 32 раз. Испытания федерального этапа организованы в Ростове-на-Дону. Такую возможность Ростовская область получила после победы учителя математики лицея классического элитарного образования города Михаила Гурова в конкурсе "Учитель года России – 2020". Имя победителя конкурса "Учитель года России – 2021" будет объявлено в Москве в День учителя, 5 октября.

https://ria.ru/20211003/prizery-1752871989.html

https://ria.ru/20211003/konkurs-1752877266.html

хабаровск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, хабаровск, михаил дегтярев, россия