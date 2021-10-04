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Российские и пакистанские военные преодолели огненную полосу на учениях
Российские и пакистанские военные преодолели огненную полосу на учениях - РИА Новости, 04.10.2021
Российские и пакистанские военные преодолели огненную полосу на учениях
Военные РФ и Пакистана преодолели огненную полосу в ходе совместных учений "Дружба-2021", которые проходят с 28 сентября в Краснодарском крае, сообщили... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T01:39
2021-10-04T01:39
безопасность
краснодарский край
пакистан
южный военный округ
россия
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Военные РФ и Пакистана преодолели огненную полосу в ходе совместных учений "Дружба-2021", которые проходят с 28 сентября в Краснодарском крае, сообщили журналистам в Южном военном округе.Военные были в полной экипировке с более чем 10 килограммами дополнительного веса, с автоматами АК-12 и пулеметами ПК.Как уточнили в ЮВО, 150-метровая огненно-штурмовая полоса включает в себя порядка 40 препятствий, таких как двухметровые стены, канатные дороги, подвесные мосты, разрушенные здания, лабиринты, участки проволочных заграждений."Для преодоления огненно-штурмовой полосы военнослужащие должны быть физически выносливы, морально устойчивы и профессионально подготовлены", - подчеркнули в округе.Учения на полигоне Молькино продлятся до 9 октября, в них принимает участие около 200 военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации и Исламской Республики Пакистан.
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безопасность, краснодарский край, пакистан, южный военный округ, россия
01:39 04.10.2021
 
Российские и пакистанские военные преодолели огненную полосу на учениях

Российские и пакистанские военные преодолели огненную полосу на учениях "Дружба-2021"

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Южного военного округа
Военнослужащие Южного военного округа - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Военные РФ и Пакистана преодолели огненную полосу в ходе совместных учений "Дружба-2021", которые проходят с 28 сентября в Краснодарском крае, сообщили журналистам в Южном военном округе.
"В ходе совместного российско-пакистанского учения "Дружба-2021" подразделения специального назначения России и Пакистана преодолели уникальную огненно-штурмовую полосу на полигоне Молькино в Краснодарском крае", - сказали в округе.
Военные были в полной экипировке с более чем 10 килограммами дополнительного веса, с автоматами АК-12 и пулеметами ПК.
Как уточнили в ЮВО, 150-метровая огненно-штурмовая полоса включает в себя порядка 40 препятствий, таких как двухметровые стены, канатные дороги, подвесные мосты, разрушенные здания, лабиринты, участки проволочных заграждений.
"Для преодоления огненно-штурмовой полосы военнослужащие должны быть физически выносливы, морально устойчивы и профессионально подготовлены", - подчеркнули в округе.
Учения на полигоне Молькино продлятся до 9 октября, в них принимает участие около 200 военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации и Исламской Республики Пакистан.
Военнослужащие мотострелкового соединения Южного военного округа - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
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