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Подозреваемый в расправе над студентками под Оренбургом попал в больницу
Предполагаемого убийцу трех студенток под Оренбургом госпитализировали
Подозреваемый в расправе над студентками под Оренбургом попал в больницу
Александр Лазарев, подозреваемый в расправе над тремя студентками медицинского колледжа в городе Гай Оренбургской области, находится в больнице. Об этом сообщил РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T09:51
2021-10-04T13:50
происшествия
орск
оренбургская область
гай
убийство трех девушек в оренбургской области
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Александр Лазарев, подозреваемый в расправе над тремя студентками медицинского колледжа в городе Гай Оренбургской области, находится в больнице. Об этом сообщил местный портал "Гай.рф".По информации СМИ, его на скорой отвезли в больницу в Орске. Мужчине стало плохо сразу после задержания, поэтому проводить следственные действия пока невозможно. Предположительно, ухудшение состояния вызвано употреблением наркотических веществ.Убийство в ГаеТела двух девушек обнаружили 30 сентября в обгоревшей квартире в городе Гае, а труп третьей жертвы нашли во дворе. Погибшим было 17, 18 и 19 лет, они учились в медицинском колледже и снимали жилье на троих. На месте преступления также было орудие убийства — кухонный нож.Накануне задержали подозреваемого — 29-летнего ранее судимого жителя региона Александра Лазарева. Мужчину поймали в Орске после того, как он угнал машину, а затем пытался скрыться на территории детсада.Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц", по ней грозит от восьми до 20 лет лишения свободы.
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оренбургская область
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происшествия, орск, оренбургская область, гай, убийство трех девушек в оренбургской области
09:51 04.10.2021 (обновлено: 13:50 04.10.2021)
 
СМИ: подозреваемый в убийстве студенток под Оренбургом попал в больницу

СМИ: задержанный за убийство студенток в Гае Александр Лазарев госпитализирован

© Фото : УМВД по Оренбургской областиПодозреваемый в убийстве студенток в Оренбургской области
Подозреваемый в убийстве студенток в Оренбургской области - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© Фото : УМВД по Оренбургской области
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Александр Лазарев, подозреваемый в расправе над тремя студентками медицинского колледжа в городе Гай Оренбургской области, находится в больнице. Об этом сообщил местный портал "Гай.рф".
По информации СМИ, его на скорой отвезли в больницу в Орске. Мужчине стало плохо сразу после задержания, поэтому проводить следственные действия пока невозможно. Предположительно, ухудшение состояния вызвано употреблением наркотических веществ.

Убийство в Гае

Тела двух девушек обнаружили 30 сентября в обгоревшей квартире в городе Гае, а труп третьей жертвы нашли во дворе. Погибшим было 17, 18 и 19 лет, они учились в медицинском колледже и снимали жилье на троих. На месте преступления также было орудие убийства — кухонный нож.
Накануне задержали подозреваемого — 29-летнего ранее судимого жителя региона Александра Лазарева. Мужчину поймали в Орске после того, как он угнал машину, а затем пытался скрыться на территории детсада.
Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц", по ней грозит от восьми до 20 лет лишения свободы.
Видео погони за подозреваемым в убийстве трех студенток в Гае
Вчера, 01:27
Опубликовано видео погони за подозреваемым в убийстве трех студенток в Гае
 
ПроисшествияОрскОренбургская областьГайУбийство трех девушек в Оренбургской области
 
 
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