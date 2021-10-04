https://ria.ru/20211004/ubiystvo-1752937622.html
Подозреваемый в расправе над студентками под Оренбургом попал в больницу
Предполагаемого убийцу трех студенток под Оренбургом госпитализировали
Подозреваемый в расправе над студентками под Оренбургом попал в больницу
Александр Лазарев, подозреваемый в расправе над тремя студентками медицинского колледжа в городе Гай Оренбургской области, находится в больнице. Об этом сообщил РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T09:51
2021-10-04T09:51
2021-10-04T13:50
происшествия
орск
оренбургская область
гай
убийство трех девушек в оренбургской области
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/03/1752857608_0:90:1280:810_1920x0_80_0_0_bf2d664d19712c3b8fd1c6b51910cdbd.jpg
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Александр Лазарев, подозреваемый в расправе над тремя студентками медицинского колледжа в городе Гай Оренбургской области, находится в больнице. Об этом сообщил местный портал "Гай.рф".По информации СМИ, его на скорой отвезли в больницу в Орске. Мужчине стало плохо сразу после задержания, поэтому проводить следственные действия пока невозможно. Предположительно, ухудшение состояния вызвано употреблением наркотических веществ.Убийство в ГаеТела двух девушек обнаружили 30 сентября в обгоревшей квартире в городе Гае, а труп третьей жертвы нашли во дворе. Погибшим было 17, 18 и 19 лет, они учились в медицинском колледже и снимали жилье на троих. На месте преступления также было орудие убийства — кухонный нож.Накануне задержали подозреваемого — 29-летнего ранее судимого жителя региона Александра Лазарева. Мужчину поймали в Орске после того, как он угнал машину, а затем пытался скрыться на территории детсада.Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц", по ней грозит от восьми до 20 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20211004/pogonya-1752918006.html
орск
оренбургская область
гай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/03/1752857608_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_3d0b7ba8b8c0f8e76bc81c1482dd3bdf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, орск, оренбургская область, гай, убийство трех девушек в оренбургской области
09:51 04.10.2021 (обновлено: 13:50 04.10.2021)
СМИ: подозреваемый в убийстве студенток под Оренбургом попал в больницу
СМИ: задержанный за убийство студенток в Гае Александр Лазарев госпитализирован