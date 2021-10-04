https://ria.ru/20211004/ubiystvo-1752937622.html

Подозреваемый в расправе над студентками под Оренбургом попал в больницу

Предполагаемого убийцу трех студенток под Оренбургом госпитализировали

Подозреваемый в расправе над студентками под Оренбургом попал в больницу

Александр Лазарев, подозреваемый в расправе над тремя студентками медицинского колледжа в городе Гай Оренбургской области, находится в больнице. Об этом сообщил РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T09:51

2021-10-04T09:51

2021-10-04T13:50

происшествия

орск

оренбургская область

гай

убийство трех девушек в оренбургской области

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Александр Лазарев, подозреваемый в расправе над тремя студентками медицинского колледжа в городе Гай Оренбургской области, находится в больнице. Об этом сообщил местный портал "Гай.рф".По информации СМИ, его на скорой отвезли в больницу в Орске. Мужчине стало плохо сразу после задержания, поэтому проводить следственные действия пока невозможно. Предположительно, ухудшение состояния вызвано употреблением наркотических веществ.Убийство в ГаеТела двух девушек обнаружили 30 сентября в обгоревшей квартире в городе Гае, а труп третьей жертвы нашли во дворе. Погибшим было 17, 18 и 19 лет, они учились в медицинском колледже и снимали жилье на троих. На месте преступления также было орудие убийства — кухонный нож.Накануне задержали подозреваемого — 29-летнего ранее судимого жителя региона Александра Лазарева. Мужчину поймали в Орске после того, как он угнал машину, а затем пытался скрыться на территории детсада.Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц", по ней грозит от восьми до 20 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20211004/pogonya-1752918006.html

орск

оренбургская область

гай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, орск, оренбургская область, гай, убийство трех девушек в оренбургской области