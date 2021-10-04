https://ria.ru/20211004/tsirkon-1753071086.html

Минобороны опубликовало видео пуска "Циркона" из-под воды с борта подлодки

Минобороны опубликовало видео пуска "Циркона" из-под воды с борта подлодки - РИА Новости, 04.10.2021

Минобороны опубликовало видео пуска "Циркона" из-под воды с борта подлодки

Минобороны опубликовало видео первого запуска гиперзвуковой ракеты "Циркон" с борта атомной подлодки "Северодвинск" из подводного положения. РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T20:32

2021-10-04T20:32

2021-10-04T22:49

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

апл северодвинск

баренцево море

белое море

циркон

россия

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео первого запуска гиперзвуковой ракеты "Циркон" с борта атомной подлодки "Северодвинск" из подводного положения.На кадрах видно, как в ночных условиях ракета вырывается из-под воды.Ранее в военном ведомстве сообщили, что головная субмарина проекта 885 "Северодвинск" выполнила в понедельник пуск "Циркона" с глубины 40 метров в акватории Белого моря. Ракета поразила условную цель в Баренцевом море. Полет полностью проходил по заданной траектории.Накануне ракету с этой же субмарины запустили из надводного положения."Циркон" — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы, используя на всем маршруте тягу собственного двигателя.Максимальная скорость достигает девяти скоростей звука (примерно 2,65 километра в секунду на высоте 20 километров, или более десяти тысяч километров в час). Максимальная дальность — тысяча километров."Цирконами" планируется вооружить фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М "Ясень-М", а также находящийся на модернизации крейсер "Адмирал Нахимов" и подлодку "Иркутск", которую хотят усовершенствовать до уровня 949АМ.

https://ria.ru/20211004/raketa-1752930004.html

https://ria.ru/20210827/tsirkon-1747385601.html

баренцево море

белое море

россия

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Запуск "Циркона" из подводного положения "Северодвинска" Минобороны РФ показало первый запуск гиперзвукового "Циркона" с борта "Северодвинска" из подводного положения 2021-10-04T20:32 true PT0M08S

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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), апл северодвинск, баренцево море, белое море, циркон, россия