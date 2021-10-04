https://ria.ru/20211004/tsirkon-1753071086.html
Минобороны опубликовало видео пуска "Циркона" из-под воды с борта подлодки
Минобороны опубликовало видео пуска "Циркона" из-под воды с борта подлодки - РИА Новости, 04.10.2021
Минобороны опубликовало видео пуска "Циркона" из-под воды с борта подлодки
Минобороны опубликовало видео первого запуска гиперзвуковой ракеты "Циркон" с борта атомной подлодки "Северодвинск" из подводного положения. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T20:32
2021-10-04T20:32
2021-10-04T22:49
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
апл северодвинск
баренцево море
белое море
циркон
россия
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео первого запуска гиперзвуковой ракеты "Циркон" с борта атомной подлодки "Северодвинск" из подводного положения.На кадрах видно, как в ночных условиях ракета вырывается из-под воды.Ранее в военном ведомстве сообщили, что головная субмарина проекта 885 "Северодвинск" выполнила в понедельник пуск "Циркона" с глубины 40 метров в акватории Белого моря. Ракета поразила условную цель в Баренцевом море. Полет полностью проходил по заданной траектории.Накануне ракету с этой же субмарины запустили из надводного положения."Циркон" — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы, используя на всем маршруте тягу собственного двигателя.Максимальная скорость достигает девяти скоростей звука (примерно 2,65 километра в секунду на высоте 20 километров, или более десяти тысяч километров в час). Максимальная дальность — тысяча километров."Цирконами" планируется вооружить фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М "Ясень-М", а также находящийся на модернизации крейсер "Адмирал Нахимов" и подлодку "Иркутск", которую хотят усовершенствовать до уровня 949АМ.
https://ria.ru/20211004/raketa-1752930004.html
https://ria.ru/20210827/tsirkon-1747385601.html
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Запуск "Циркона" из подводного положения "Северодвинска"
Минобороны РФ показало первый запуск гиперзвукового "Циркона" с борта "Северодвинска" из подводного положения
2021-10-04T20:32
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PT0M08S
РИА Новости
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), апл северодвинск, баренцево море, белое море, циркон, россия
20:32 04.10.2021 (обновлено: 22:49 04.10.2021)
Минобороны опубликовало видео пуска "Циркона" из-под воды с борта подлодки
Минобороны показало видео первого запуска "Циркона" с АПЛ "Северодвинск" из-под воды
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео первого запуска гиперзвуковой ракеты "Циркон" с борта атомной подлодки "Северодвинск" из подводного положения.
На кадрах видно, как в ночных условиях ракета вырывается из-под воды.
Ранее в военном ведомстве сообщили, что головная субмарина проекта 885 "Северодвинск" выполнила в понедельник пуск "Циркона" с глубины 40 метров в акватории Белого моря
. Ракета поразила условную цель в Баренцевом море
. Полет полностью проходил по заданной траектории.
Накануне ракету с этой же субмарины запустили из надводного положения.
"Циркон" — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы, используя на всем маршруте тягу собственного двигателя.
Максимальная скорость достигает девяти скоростей звука (примерно 2,65 километра в секунду на высоте 20 километров, или более десяти тысяч километров в час). Максимальная дальность — тысяча километров.
"Цирконами" планируется вооружить фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М "Ясень-М", а также находящийся на модернизации крейсер "Адмирал Нахимов" и подлодку "Иркутск", которую хотят усовершенствовать до уровня 949АМ.