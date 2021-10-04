https://ria.ru/20211004/tsirkon-1752993622.html

Подлодка "Северодвинск" впервые выполнила пуск "Циркона" из-под воды

Подлодка "Северодвинск" впервые выполнила пуск "Циркона" из-под воды - РИА Новости, 04.10.2021

Подлодка "Северодвинск" впервые выполнила пуск "Циркона" из-под воды

Атомная подлодка "Северодвинск" проекта 885 "Ясень" впервые запустила ракету "Циркон" из-под воды, сообщили в Министерстве обороны. РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T13:59

2021-10-04T13:59

2021-10-04T14:25

россия

безопасность

армия

министерство обороны рф (минобороны рф)

белое море

циркон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1752930595_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_f1c8f0bab3aa3b2283c8625ae5a2611d.jpg

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Атомная подлодка "Северодвинск" проекта 885 "Ясень" впервые запустила ракету "Циркон" из-под воды, сообщили в Министерстве обороны.Стрельба производилась с глубины 40 метров в акватории Белого моря по условной цели в Баренцевом море. В ведомстве отметили, что полет полностью проходил по заданной траектории.Накануне ракету с этой же субмарины запустили из надводного положения."Циркон" — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы, используя на всем маршруте тягу собственного двигателя.Максимальная скорость достигает около девяти скоростей звука (примерно 2,65 километра в секунду на высоте 20 километров, или более десяти тысяч километров в час). Максимальная дальность — тысяча километров."Цирконами" планируется вооружить фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М "Ясень-М", а также находящийся на модернизации крейсер "Адмирал Нахимов" и подлодку "Иркутск", которую хотят модернизировать до уровня 949АМ.

https://ria.ru/20210827/tsirkon-1747385601.html

россия

белое море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с атомной подлодки. Кадры Минобороны РФ Запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с атомной подлодки. Кадры Минобороны РФ 2021-10-04T13:59 true PT0M14S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, безопасность, армия, министерство обороны рф (минобороны рф), белое море, циркон