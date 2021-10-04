https://ria.ru/20211004/tsirkon-1752993622.html
Подлодка "Северодвинск" впервые выполнила пуск "Циркона" из-под воды
Подлодка "Северодвинск" впервые выполнила пуск "Циркона" из-под воды - РИА Новости, 04.10.2021
Подлодка "Северодвинск" впервые выполнила пуск "Циркона" из-под воды
Атомная подлодка "Северодвинск" проекта 885 "Ясень" впервые запустила ракету "Циркон" из-под воды, сообщили в Министерстве обороны. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T13:59
2021-10-04T13:59
2021-10-04T14:25
россия
безопасность
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белое море
циркон
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Атомная подлодка "Северодвинск" проекта 885 "Ясень" впервые запустила ракету "Циркон" из-под воды, сообщили в Министерстве обороны.Стрельба производилась с глубины 40 метров в акватории Белого моря по условной цели в Баренцевом море. В ведомстве отметили, что полет полностью проходил по заданной траектории.Накануне ракету с этой же субмарины запустили из надводного положения."Циркон" — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы, используя на всем маршруте тягу собственного двигателя.Максимальная скорость достигает около девяти скоростей звука (примерно 2,65 километра в секунду на высоте 20 километров, или более десяти тысяч километров в час). Максимальная дальность — тысяча километров."Цирконами" планируется вооружить фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М "Ясень-М", а также находящийся на модернизации крейсер "Адмирал Нахимов" и подлодку "Иркутск", которую хотят модернизировать до уровня 949АМ.
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Запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с атомной подлодки. Кадры Минобороны РФ
Запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с атомной подлодки. Кадры Минобороны РФ
2021-10-04T13:59
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россия, безопасность, армия, министерство обороны рф (минобороны рф), белое море, циркон
13:59 04.10.2021 (обновлено: 14:25 04.10.2021)
Подлодка "Северодвинск" впервые выполнила пуск "Циркона" из-под воды
Атомная подлодка "Северодвинск" впервые выполнила пуск "Циркона" из-под воды
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости.
Атомная подлодка "Северодвинск" проекта 885 "Ясень" впервые запустила ракету "Циркон
" из-под воды, сообщили в Министерстве обороны
.
Стрельба производилась с глубины 40 метров в акватории Белого моря
по условной цели в Баренцевом море. В ведомстве отметили, что полет полностью проходил по заданной траектории.
Накануне ракету с этой же субмарины запустили из надводного положения.
"Циркон" — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы, используя на всем маршруте тягу собственного двигателя.
Максимальная скорость достигает около девяти скоростей звука (примерно 2,65 километра в секунду на высоте 20 километров, или более десяти тысяч километров в час). Максимальная дальность — тысяча километров.
"Цирконами" планируется вооружить фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М "Ясень-М", а также находящийся на модернизации крейсер "Адмирал Нахимов" и подлодку "Иркутск", которую хотят модернизировать до уровня 949АМ.