https://ria.ru/20211004/tsirkon-1752956575.html

Адмирал Валуев оценил пуск ракеты "Циркон" с подводной лодки

Адмирал Валуев оценил пуск ракеты "Циркон" с подводной лодки - РИА Новости, 04.10.2021

Адмирал Валуев оценил пуск ракеты "Циркон" с подводной лодки

Первый успешный пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с подводной лодки говорит о том, испытания идут по графику и Военно-морской флот РФ получит ракеты в срок,... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T11:33

2021-10-04T11:33

2021-10-04T11:33

новое оружие россии

безопасность

алексей криворучко

баренцево море

владимир валуев (адмирал)

россия

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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Первый успешный пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с подводной лодки говорит о том, испытания идут по графику и Военно-морской флот РФ получит ракеты в срок, заявил РИА Новости адмирал-подводник, экс-командующий Балтийским флотом РФ (2001-2006 годы) Владимир Валуев.Ранее Минобороны РФ сообщило об испытаниях "Циркона", впервые проведенных с атомной подводной лодки. Стрельба по условной морской цели в акватории Баренцева моря с АПЛ "Северодвинск" была признана успешной."Судя по всему, испытания идут по плану, результаты военных устраивают. Очередное успешное проведение испытаний говорит о том, что серийные поставки ракеты флоту начнутся, как и планировалось, в 2022 году", - сказал Валуев.Ранее замминистра обороны РФ Алексей Криворучко сообщал, что испытания "Циркона" завершатся в 2021 году, а серийные поставки ракет для кораблей и подлодок начнутся в 2022 году.В 2020 году, по данным Минобороны РФ, фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" выполнил три испытательных пуска ракеты "Циркон" в рамках испытаний, два – по морским мишеням и один – по наземной цели. В 2021 году военное ведомство сообщало о еще одном пуске по наземной цели с борта фрегата.

https://ria.ru/20211004/raketa-1752930004.html

баренцево море

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Запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с атомной подлодки. Кадры Минобороны РФ Запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с атомной подлодки. Кадры Минобороны РФ 2021-10-04T11:33 true PT0M14S

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безопасность, алексей криворучко, баренцево море, владимир валуев (адмирал), россия