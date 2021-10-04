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"Пятерочка" и "Магнит" снизили цены на продукты в Подмосковье
"Пятерочка" и "Магнит" снизили цены на продукты в Подмосковье - РИА Новости, 04.10.2021
"Пятерочка" и "Магнит" снизили цены на продукты в Подмосковье
Торговые сети "Пятерочка" и "Магнит" исполнили предупреждение управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области и снизили цены на продукты в... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T09:35
2021-10-04T10:59
московская область (подмосковье)
магнит (компания-ритейлер)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
пятерочка (сеть магазинов)
экономика
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Торговые сети "Пятерочка" и "Магнит" исполнили предупреждение управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области и снизили цены на продукты в регионе. Об этом сообщается на сайте ФАС.В сентябре она установила, что в тех городских округах, где одна из этих компаний занимала лидирующее положение на рынке, стоимость продуктов — пшеничной муки, хлеба, курицы и свинины — была на десять процентов выше, чем в других муниципалитетах.Служба постоянно мониторит цены на социально значимые товары и сравнивает ситуацию в разных регионах. Замглавы ФАС Тимофей Нижегородцев ранее рекомендовал ретейлерам самим следить за динамикой и своевременно "принимать меры".Замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов, в свою очередь, посоветовал им переходить от закупок на тендерах к прямым договорам с поставщиками таких продуктов, что, как считают в ведомстве, позволит снизить цену "на полке".По данным Росстата, в конце сентября пшеничная мука дорожала на 0,25 процента (с начала года — на 4,69), а макаронные изделия из нее — на 0,55 (4,69) процента, белый хлеб — на 0,27, черный — на 0,12, мясо кур — на 1,12 (плюс 19,68 процента), свинина — на 0,6 процента.
https://ria.ru/20210929/rosstat-1752388406.html
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московская область (подмосковье), магнит (компания-ритейлер), федеральная антимонопольная служба (фас россии), пятерочка (сеть магазинов), экономика
09:35 04.10.2021 (обновлено: 10:59 04.10.2021)
 
"Пятерочка" и "Магнит" снизили цены на продукты в Подмосковье

"Пятерочка" и "Магнит" исполнили предупреждение ФАС, снизив цены на продукты в Подмосковье

© РИА Новости / Павел БедняковЖенщина в одном из магазинов сети "Пятерочка" в Москве
Женщина в одном из магазинов сети Пятерочка в Москве - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Торговые сети "Пятерочка" и "Магнит" исполнили предупреждение управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области и снизили цены на продукты в регионе. Об этом сообщается на сайте ФАС.
В сентябре она установила, что в тех городских округах, где одна из этих компаний занимала лидирующее положение на рынке, стоимость продуктов — пшеничной муки, хлеба, курицы и свинины — была на десять процентов выше, чем в других муниципалитетах.
Служба постоянно мониторит цены на социально значимые товары и сравнивает ситуацию в разных регионах. Замглавы ФАС Тимофей Нижегородцев ранее рекомендовал ретейлерам самим следить за динамикой и своевременно "принимать меры".
Замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов, в свою очередь, посоветовал им переходить от закупок на тендерах к прямым договорам с поставщиками таких продуктов, что, как считают в ведомстве, позволит снизить цену "на полке".
По данным Росстата, в конце сентября пшеничная мука дорожала на 0,25 процента (с начала года — на 4,69), а макаронные изделия из нее — на 0,55 (4,69) процента, белый хлеб — на 0,27, черный — на 0,12, мясо кур — на 1,12 (плюс 19,68 процента), свинина — на 0,6 процента.
Картофель - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
29 сентября, 19:41
В России подорожал картофель
 
Московская область (Подмосковье)Магнит (компания-ритейлер)Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)Пятерочка (сеть магазинов)Экономика
 
 
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