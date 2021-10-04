https://ria.ru/20211004/tseny-1752935235.html

"Пятерочка" и "Магнит" снизили цены на продукты в Подмосковье

"Пятерочка" и "Магнит" снизили цены на продукты в Подмосковье - РИА Новости, 04.10.2021

"Пятерочка" и "Магнит" снизили цены на продукты в Подмосковье

Торговые сети "Пятерочка" и "Магнит" исполнили предупреждение управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области и снизили цены на продукты в... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T09:35

2021-10-04T09:35

2021-10-04T10:59

московская область (подмосковье)

магнит (компания-ритейлер)

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

пятерочка (сеть магазинов)

экономика

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Торговые сети "Пятерочка" и "Магнит" исполнили предупреждение управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области и снизили цены на продукты в регионе. Об этом сообщается на сайте ФАС.В сентябре она установила, что в тех городских округах, где одна из этих компаний занимала лидирующее положение на рынке, стоимость продуктов — пшеничной муки, хлеба, курицы и свинины — была на десять процентов выше, чем в других муниципалитетах.Служба постоянно мониторит цены на социально значимые товары и сравнивает ситуацию в разных регионах. Замглавы ФАС Тимофей Нижегородцев ранее рекомендовал ретейлерам самим следить за динамикой и своевременно "принимать меры".Замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов, в свою очередь, посоветовал им переходить от закупок на тендерах к прямым договорам с поставщиками таких продуктов, что, как считают в ведомстве, позволит снизить цену "на полке".По данным Росстата, в конце сентября пшеничная мука дорожала на 0,25 процента (с начала года — на 4,69), а макаронные изделия из нее — на 0,55 (4,69) процента, белый хлеб — на 0,27, черный — на 0,12, мясо кур — на 1,12 (плюс 19,68 процента), свинина — на 0,6 процента.

https://ria.ru/20210929/rosstat-1752388406.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), магнит (компания-ритейлер), федеральная антимонопольная служба (фас россии), пятерочка (сеть магазинов), экономика