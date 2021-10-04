https://ria.ru/20211004/travmy-1753035377.html

Страховщики назвали самые частые травмы у подростков

Страховщики назвали самые частые травмы у подростков - РИА Новости, 04.10.2021

Страховщики назвали самые частые травмы у подростков

Самые часто встречающиеся травмы в школе - это переломы, а наиболее подвержены риску дети средней школы в возрасте от 11 до 15 лет, подсчитали эксперты... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T16:57

2021-10-04T16:57

2021-10-04T16:57

подростки

вск (страховой дом)

травмы

россия

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Самые часто встречающиеся травмы в школе - это переломы, а наиболее подвержены риску дети средней школы в возрасте от 11 до 15 лет, подсчитали эксперты страхового дома ВСК."Среди самых распространенных травм эксперты страховой компании выделяют различные переломы - 60,87%, в том числе переломы рук - 52,9%, перелом ног - 36,5%, ключицы - 7,8%, копчика - 2% и даже позвоночника - 0,8%, а также ушибы - 18,12%, вывихи и растяжения - 11,8%, травмы головы - 9,2%", - уточняется в исследовании компании.Всплеск обращений в страховую компанию со случаями детского травматизма чаще всего наблюдается в начале осени, а также в конце весны. В топ-5 травмоопасных месяцев входят май (первое место), сентябрь (второе место), март и апрель (третье место), октябрь (четвертое место) и декабрь (пятое место), указывают эксперты."Наиболее подвержены риску - дети средней школы в возрасте от 11 до 15 лет", - отмечают они. "Причиной травм нередко становятся "шуточные" потасовки на переменах - дети получают подзатыльники, толкают друг друга, падают, бьются о стену, о пол, получают травмы. Также дети регулярно получают синяки и ушибы из-за того, что задевают парты, когда ходят", - говорится в исследовании.Страховой дом ВСК работает с 1992 года и является универсальной страховой компанией, предоставляющей услуги физическим и юридическим лицам на всей территории России. Компания стабильно входит в топ-10 страховщиков страны по сборам.

https://ria.ru/20210929/rastyazhenie-1752401209.html

https://ria.ru/20210909/bezopasnost-1749331965.html

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подростки, вск (страховой дом), травмы, россия