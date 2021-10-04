https://ria.ru/20211004/transportery-1752923637.html
Командование ВВО передало Амурской области плавающие транспортеры
Командование ВВО передало Амурской области плавающие транспортеры - РИА Новости, 04.10.2021
Командование ВВО передало Амурской области плавающие транспортеры
Командование Восточного военного округа (ВВО) передало в пользование правительству Амурской области шесть плавающих транспортеров (ПТС) для работ в районах... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T05:35
2021-10-04T05:35
2021-10-04T05:46
амурская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ХАБАРОВСК, 4 окт — РИА Новости. Командование Восточного военного округа (ВВО) передало в пользование правительству Амурской области шесть плавающих транспортеров (ПТС) для работ в районах подвергшихся затоплению во время паводков, сообщает пресс-служба округа.Уточняется, что на ПТС будут перевозить людей, пострадавших от паводка, переправлять через водные преграды автомобильную и другую вспомогательную технику, различные грузы при ведении спасательных работ. Отмечается, что транспортеры были переданы в безвозмездное пользование представителям одной из пожарных частей Амурской области.ПТС - гусеничный плавающий транспортёр, предназначенный для транспортировки десанта, десантной переправы через водные преграды артиллерийских систем, колесных и гусеничных тягачей, бронетранспортёров, автомобилей, личного состава и различных грузов. Транспортёр обладает хорошей маневренностью, высокой проходимостью и большим запасом плавучести, также может применяться в морских условиях при волнении моря до трех баллов.Приамурье этим летом пережило две волны паводка. В августе, традиционно дождливом месяце в регионе, из-за паводка затопило 57 жилых домов и 595 приусадебных участков, частично были подтоплены 23 участка автомобильных дорог, сообщало региональный главк МЧС.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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амурская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
05:35 04.10.2021 (обновлено: 05:46 04.10.2021)
Командование ВВО передало Амурской области плавающие транспортеры
Командование ВВО передало Амурской области плавающие транспортеры для работ в условиях ЧС
ХАБАРОВСК, 4 окт — РИА Новости.
Командование Восточного военного округа (ВВО) передало в пользование правительству Амурской области
шесть плавающих транспортеров (ПТС) для работ в районах подвергшихся затоплению во время паводков, сообщает пресс-служба округа.
"Шесть гусеничных плавающих транспортеров переданы в Амурскую область для применения в чрезвычайных ситуациях. Инженерная техника будет использоваться в районах подвергшихся затоплению вследствие паводков на территории региона. Решение о передаче военной техники инженерных войск ВВО было принято по обращению главы области", - сообщает округ.
Уточняется, что на ПТС будут перевозить людей, пострадавших от паводка, переправлять через водные преграды автомобильную и другую вспомогательную технику, различные грузы при ведении спасательных работ. Отмечается, что транспортеры были переданы в безвозмездное пользование представителям одной из пожарных частей Амурской области.
ПТС - гусеничный плавающий транспортёр, предназначенный для транспортировки десанта, десантной переправы через водные преграды артиллерийских систем, колесных и гусеничных тягачей, бронетранспортёров, автомобилей, личного состава и различных грузов. Транспортёр обладает хорошей маневренностью, высокой проходимостью и большим запасом плавучести, также может применяться в морских условиях при волнении моря до трех баллов.
Приамурье этим летом пережило две волны паводка. В августе, традиционно дождливом месяце в регионе, из-за паводка затопило 57 жилых домов и 595 приусадебных участков, частично были подтоплены 23 участка автомобильных дорог, сообщало региональный главк МЧС
.