Заполнение нитки "Северного потока — 2" займет два месяца, заявили эксперты
VYGON Consulting: заполнение газом первой нитки "Северного потока — 2" займет два месяца
© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai RyutinОбъекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток-2 в России
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Заполнение первой нитки "Северного потока 2" природным газом и ее дальнейшее тестирование может занять до двух месяцев, оценили опрошенные РИА Новости эксперты.
Ранее в понедельник Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток 2", сообщил о начале заполнения газом первой нитки газопровода, чтобы достичь нужного давления для дальнейшего тестирования.
"Эти процедуры традиционно занимают до двух месяцев", - прокомментировала директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова.
С этой оценкой согласен замдиректора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. Он при этом отмечает, что прохождение данных процедур не означает, что "Газпром" уже сможет начать непосредственные поставки газа в Европу. "Юридически это пока невозможно", - говорит Белогорьев.
Как считает Белова, фактическое начало поставок газа будет зависеть не только от сроков окончания тестирования после заполнения системы, но и сертификации трубы. Также стоит учитывать и процедуру сертификации оператора Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора (для соответствия нормам европейского законодательства и возможности использовать трубу на 100%-ю мощность).
"В худшем сценарии коммерческие поставки газа начнутся в начале 2022 года", - считает она. Однако эксперт добавила, что при возникновении острого дефицита газа на рынке Европы в случае аномальных холодов есть основания полагать, что европейские регуляторы одобрят временный импорт газа по "Северному потоку 2" и без наличия сертификата оператора в качестве независимого.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Финансовыми партнерами компании являются европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.
"Газпром" в сентябре объявил об полном окончании строительства "Северного потока 2", а с июня ведется работа над сертификацией оператора газопровода в качестве независимого для начала поставок газа. Глава "Газпрома" Алексей Миллер говорил, что компания может поставить первый газ на европейский рынок по "Северному потоку 2" уже в этом отопительном сезоне и до конца года экспортировать по нему около 5,6 миллиарда кубометров газа.