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Москва будет наращивать экспресс-тестирование COVID-19 в ТЦ, заявил Собянин

Москва будет наращивать экспресс-тестирование COVID-19 в ТЦ, заявил Собянин - РИА Новости, 04.10.2021

Москва будет наращивать экспресс-тестирование COVID-19 в ТЦ, заявил Собянин

Москва будет наращивать экспресс-тестирование на COVID-19 в ТЦ и МФЦ, оно будет бесплатным, сообщил мер Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T14:18

2021-10-04T14:18

2021-10-04T15:39

распространение коронавируса

москва

сергей собянин

мфц (многофункциональный центр)

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Москва будет наращивать экспресс-тестирование на COVID-19 в ТЦ и МФЦ, оно будет бесплатным, сообщил мер Москвы Сергей Собянин."И в ближайшие недели введем в порядка 10-20 МФЦ и крупных торговых центрах экспресс-тестирование. Дальше будем наращивать, если будет интерес населения к этому, сделаем его на этой стадии бесплатно. Результат можно получить в течение 10 минут. Данные будут вноситься в нашу общую информационную систему для того, чтобы своевременно оказать медицинскую помощь людям, у которых такие тесты покажут положительный результат", - сказал Собянин на координационном совете по борьбе с коронавирусом.По словам мэра, в двух московских МФЦ уже создали пункты экспресс-тестирования."Мы уже в порядке эксперимента в двух МФЦ поставили пункты по экспресс-тестированию. И в ближайшие недели введем порядка в 10-20 МФЦ и крупных торговых центрах экспресс-тестирование. Дальше будем наращивать, если будет интерес населения к этому", - сказал Собянин на координационном совете по борьбе с коронавирусом.

https://ria.ru/20211004/koronavirus-1752999651.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, сергей собянин, мфц (многофункциональный центр), коронавирус covid-19, коронавирус в россии