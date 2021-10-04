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Москва будет наращивать экспресс-тестирование COVID-19 в ТЦ, заявил Собянин
Москва будет наращивать экспресс-тестирование COVID-19 в ТЦ, заявил Собянин - РИА Новости, 04.10.2021
Москва будет наращивать экспресс-тестирование COVID-19 в ТЦ, заявил Собянин
Москва будет наращивать экспресс-тестирование на COVID-19 в ТЦ и МФЦ, оно будет бесплатным, сообщил мер Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T14:18
2021-10-04T14:18
2021-10-04T15:39
распространение коронавируса
москва
сергей собянин
мфц (многофункциональный центр)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Москва будет наращивать экспресс-тестирование на COVID-19 в ТЦ и МФЦ, оно будет бесплатным, сообщил мер Москвы Сергей Собянин."И в ближайшие недели введем в порядка 10-20 МФЦ и крупных торговых центрах экспресс-тестирование. Дальше будем наращивать, если будет интерес населения к этому, сделаем его на этой стадии бесплатно. Результат можно получить в течение 10 минут. Данные будут вноситься в нашу общую информационную систему для того, чтобы своевременно оказать медицинскую помощь людям, у которых такие тесты покажут положительный результат", - сказал Собянин на координационном совете по борьбе с коронавирусом.По словам мэра, в двух московских МФЦ уже создали пункты экспресс-тестирования."Мы уже в порядке эксперимента в двух МФЦ поставили пункты по экспресс-тестированию. И в ближайшие недели введем порядка в 10-20 МФЦ и крупных торговых центрах экспресс-тестирование. Дальше будем наращивать, если будет интерес населения к этому", - сказал Собянин на координационном совете по борьбе с коронавирусом.
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москва, сергей собянин, мфц (многофункциональный центр), коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:18 04.10.2021 (обновлено: 15:39 04.10.2021)
Москва будет наращивать экспресс-тестирование COVID-19 в ТЦ, заявил Собянин
Мэр Москвы Собянин: столица будет наращивать экспресс-тестирование COVID-19 в ТЦ и МФЦ