https://ria.ru/20211004/telegram-1752993955.html
В Telegram произошел масштабный сбой
В Telegram произошел масштабный сбой - РИА Новости, 04.10.2021
В Telegram произошел масштабный сбой
Пользователи Telegram по всему миру пожаловались на сбои в его работе, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает отключения на популярных... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T14:02
2021-10-04T14:02
2021-10-04T16:55
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Пользователи Telegram по всему миру пожаловались на сбои в его работе, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает отключения на популярных интернет-ресурсах.К 13:39 мск зафиксировали 129 обращений из России, Украины, Белоруссии, Германии и других стран. При этом 59% пользователей отметили неполадки в работе приложения, 23% — на проблемы с отправкой сообщений, еще 18% — на ошибки при подключении к серверу.Это не первый сбой в Telegram за последнее время: неполадки выявляли 8, 15 и 20 сентября.Telegram — мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".
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общество, технологии, украина, белоруссия, telegram (приложение), россия
14:02 04.10.2021 (обновлено: 16:55 04.10.2021)
В Telegram произошел масштабный сбой
Downdetector: пользователи Telegram из разных стран жалуются на сбои в работе соцсети