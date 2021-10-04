https://ria.ru/20211004/telegram-1752993955.html

В Telegram произошел масштабный сбой

В Telegram произошел масштабный сбой - РИА Новости, 04.10.2021

В Telegram произошел масштабный сбой

Пользователи Telegram по всему миру пожаловались на сбои в его работе, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает отключения на популярных... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T14:02

2021-10-04T14:02

2021-10-04T16:55

общество

технологии

украина

белоруссия

telegram (приложение)

россия

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Пользователи Telegram по всему миру пожаловались на сбои в его работе, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает отключения на популярных интернет-ресурсах.К 13:39 мск зафиксировали 129 обращений из России, Украины, Белоруссии, Германии и других стран. При этом 59% пользователей отметили неполадки в работе приложения, 23% — на проблемы с отправкой сообщений, еще 18% — на ошибки при подключении к серверу.Это не первый сбой в Telegram за последнее время: неполадки выявляли 8, 15 и 20 сентября.Telegram — мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".

https://ria.ru/20210928/google-1752235328.html

украина

белоруссия

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, украина, белоруссия, telegram (приложение), россия