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В Telegram произошел масштабный сбой
В Telegram произошел масштабный сбой - РИА Новости, 04.10.2021
В Telegram произошел масштабный сбой
Пользователи Telegram по всему миру пожаловались на сбои в его работе, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает отключения на популярных... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T14:02
2021-10-04T16:55
общество
технологии
украина
белоруссия
telegram (приложение)
россия
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Пользователи Telegram по всему миру пожаловались на сбои в его работе, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает отключения на популярных интернет-ресурсах.К 13:39 мск зафиксировали 129 обращений из России, Украины, Белоруссии, Германии и других стран. При этом 59% пользователей отметили неполадки в работе приложения, 23% — на проблемы с отправкой сообщений, еще 18% — на ошибки при подключении к серверу.Это не первый сбой в Telegram за последнее время: неполадки выявляли 8, 15 и 20 сентября.Telegram — мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".
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общество, технологии, украина, белоруссия, telegram (приложение), россия
14:02 04.10.2021 (обновлено: 16:55 04.10.2021)
 
В Telegram произошел масштабный сбой

Downdetector: пользователи Telegram из разных стран жалуются на сбои в работе соцсети

© Depositphotos / inkytapeЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© Depositphotos / inkytape
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Пользователи Telegram по всему миру пожаловались на сбои в его работе, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает отключения на популярных интернет-ресурсах.
К 13:39 мск зафиксировали 129 обращений из России, Украины, Белоруссии, Германии и других стран. При этом 59% пользователей отметили неполадки в работе приложения, 23% — на проблемы с отправкой сообщений, еще 18% — на ошибки при подключении к серверу.
Это не первый сбой в Telegram за последнее время: неполадки выявляли 8, 15 и 20 сентября.
Telegram — мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
28 сентября, 22:11
Пользователи Google сообщили о глобальных сбоях
 
ОбществоТехнологииУкраинаБелоруссияTelegram (приложение)Россия
 
 
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