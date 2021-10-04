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Ревякина объяснила отказ от мандата депутата Госдумы
Ревякина объяснила отказ от мандата депутата Госдумы - РИА Новости, 04.10.2021
Ревякина объяснила отказ от мандата депутата Госдумы
Директор Театра Наций Мария Ревякина сообщила РИА Новости, что причина ее отказа от работы в Госдуме – большая занятость в театре и на фестивале "Золотая... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T12:04
2021-10-04T12:04
2021-10-04T12:04
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мария ревякина
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Директор Театра Наций Мария Ревякина сообщила РИА Новости, что причина ее отказа от работы в Госдуме – большая занятость в театре и на фестивале "Золотая маска", который она возглавляет.Как следует из проекта постановления ЦИК, Центризбирком планирует передать депутатский мандат Ревякиной Владимиру Машкову – худруку Театра Олега Табакова. Как заявил РИА Новости источник в ЕР, Машков тоже не пойдет в Госдуму."Моя работа в Театре Наций и на фестивале "Золотая маска" отнимает 90% моего времени. Я отказалась, потому что не в состоянии совмещать свои основные занятия и насыщенную и ответственную работу в Госдуме", - сказала Ревякина.Она выдвигалась от "Единой России" на выборы в Госдумы по федеральному списку по Москве.
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политика, москва, единая россия, госдума рф, владимир машков, театр наций, выборы в государственную думу, мария ревякина, россия
Ревякина объяснила отказ от мандата депутата Госдумы
Ревякина отказалась от работы в Госдуме из-за большой занятости в театре