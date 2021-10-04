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Путин предложил замглавы Минстроя на пост врио главы Тамбовской области
Путин предложил замглавы Минстроя на пост врио главы Тамбовской области - РИА Новости, 04.10.2021
Путин предложил замглавы Минстроя на пост врио главы Тамбовской области
Президент России Владимир Путин освободил от должности главу Тамбовской области Александра Никитина, назначив врио замглавы минстроя Максима Егорова, текст... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T16:29
2021-10-04T17:51
политика
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
тамбовская область
владимир путин
александр никитин
максим егоров
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил от должности главу Тамбовской области Александра Никитина, назначив врио замглавы минстроя Максима Егорова, текст соответствующего указа приводит пресс-служба Кремля."В связи с заявлением главы администрации Тамбовской области Никитина А. В. о досрочном прекращении полномочий... постановляю принять отставку главы администрации Тамбовской области Никитина по собственному желанию. Назначить Егорова Максима Борисовича временно исполняющим обязанности главы администрации Тамбовской области до вступления в должность лица, избранного главой администрации Тамбовской области", - говорится в документе."Максим Борисович, у вас сегодня работа, прямо скажем, на переднем крае, потому что министерство ЖКХ, стройка – это один из самых востребованных, горячих участков, который напрямую связан с результатами по стране и для конкретных людей. Вы в Москве живете, как относитесь к предложению, которое вам сделано?" - обратился Путин к Егорову. Тот сообщил, что для него назначение главой Тамбовской области – "это вызов". "В первую очередь благодарю за доверие. Предложение это – вызов и для меня, и для моего опыта, который есть. Готов возглавить регион", – сказал он."Я считаю, что готов возглавить регион. Проблемы региона понимаю, так как в министерстве отвечаю за большое количество федеральных проектов, которые реализуются в рамках нацпроектов – это жилье, городская среда и нацпроект "Экология". Регион понятен, задачи понятны, готов исполнять любые поставленные задачи", - ответил Егоров.Егоров добавил, что большой школой для него была работа в Тюменской области в то время, когда ее возглавлял Владимир Якушев. "На примере того, что было, и буду также выстраивать работу свою в регионе. Конечно же, это работа с муниципальными образованиями, что нужно и куда развиваться", – подчеркнул он.По мнению Егорова, Тамбовская область – крепкий регион. Он отметил, что там сильно развито сельское хозяйство. "Регион хороший, но сделаем его еще лучше", - заключил Егоров.В соответствии с законом, выборы главы Тамбовской области пройдут в единый день голосования в сентябре 2022 года, сообщил РИА Новости член ЦИК Евгений Шевченко. Егоров родился 23 мая 1977 года в городе Горький (ныне Нижний Новгород). Учился в Волжской государственной академии водного транспорта. В 2016-2018 годах был советником губернатора Тюменской области Владимира Якушева. С 2018 года работает в Минстрое, с декабря 2018 года - в должности заместителя министра.
https://ria.ru/20210920/vybory-1751019857.html
https://ria.ru/20210726/politika-1742840557.html
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тамбовская область
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политика, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), тамбовская область, владимир путин, александр никитин, максим егоров
16:29 04.10.2021 (обновлено: 17:51 04.10.2021)
 
Путин предложил замглавы Минстроя на пост врио главы Тамбовской области

Путин предложил замглавы Минстроя Егорова на пост врио главы Тамбовской области

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Тамбовской области Максимом Егоровым
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Тамбовской области Максимом Егоровым - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Евгений Паулин
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил от должности главу Тамбовской области Александра Никитина, назначив врио замглавы минстроя Максима Егорова, текст соответствующего указа приводит пресс-служба Кремля.
"В связи с заявлением главы администрации Тамбовской области Никитина А. В. о досрочном прекращении полномочий... постановляю принять отставку главы администрации Тамбовской области Никитина по собственному желанию. Назначить Егорова Максима Борисовича временно исполняющим обязанности главы администрации Тамбовской области до вступления в должность лица, избранного главой администрации Тамбовской области", - говорится в документе.
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"Максим Борисович, у вас сегодня работа, прямо скажем, на переднем крае, потому что министерство ЖКХ, стройка – это один из самых востребованных, горячих участков, который напрямую связан с результатами по стране и для конкретных людей. Вы в Москве живете, как относитесь к предложению, которое вам сделано?" - обратился Путин к Егорову.
Тот сообщил, что для него назначение главой Тамбовской области – "это вызов". "В первую очередь благодарю за доверие. Предложение это – вызов и для меня, и для моего опыта, который есть. Готов возглавить регион", – сказал он.
"Я считаю, что готов возглавить регион. Проблемы региона понимаю, так как в министерстве отвечаю за большое количество федеральных проектов, которые реализуются в рамках нацпроектов – это жилье, городская среда и нацпроект "Экология". Регион понятен, задачи понятны, готов исполнять любые поставленные задачи", - ответил Егоров.
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Егоров добавил, что большой школой для него была работа в Тюменской области в то время, когда ее возглавлял Владимир Якушев. "На примере того, что было, и буду также выстраивать работу свою в регионе. Конечно же, это работа с муниципальными образованиями, что нужно и куда развиваться", – подчеркнул он.
По мнению Егорова, Тамбовская область – крепкий регион. Он отметил, что там сильно развито сельское хозяйство. "Регион хороший, но сделаем его еще лучше", - заключил Егоров.
В соответствии с законом, выборы главы Тамбовской области пройдут в единый день голосования в сентябре 2022 года, сообщил РИА Новости член ЦИК Евгений Шевченко.
Егоров родился 23 мая 1977 года в городе Горький (ныне Нижний Новгород). Учился в Волжской государственной академии водного транспорта. В 2016-2018 годах был советником губернатора Тюменской области Владимира Якушева. С 2018 года работает в Минстрое, с декабря 2018 года - в должности заместителя министра.
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ПолитикаМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Тамбовская областьВладимир ПутинАлександр НикитинМаксим Егоров
 
 
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