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Талибы ликвидировали ячейку ИГ* под Кабулом

Талибы ликвидировали ячейку ИГ* под Кабулом - РИА Новости, 04.10.2021

Талибы ликвидировали ячейку ИГ* под Кабулом

Талибы уничтожили ячейку "Исламского государства"*, заявил замминистра культуры и информации временного правительства Афганистана Забиулла Муджахид. РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T09:15

2021-10-04T09:15

2021-10-04T17:19

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КАБУЛ, 4 окт — РИА Новости. Талибы уничтожили ячейку "Исламского государства"*, заявил замминистра культуры и информации временного правительства Афганистана Забиулла Муджахид.По его словам, прошлой ночью бойцы спецподразделения "Исламского эмирата" провели операцию против боевиков в 17-м округе Кабула.Ранее источник в движении передал РИА Новости слова очевидцев, которые слышали стрельбу в 17-м округе: как из обычного оружия, так и из тяжелого.У ИГ* и "Талибана"* многолетний вооруженный конфликт, он обострился в 2015 году после убийства командира талибов в провинции Логар Абдула Гани.Последний серьезный эпизод произошел в августе: на фоне вывода американского контингента и смены власти в Афганистане ИГ* устроило теракты в кабульском аэропорту, жертвами которых стали десятки человек.*Террористическая организация, запрещенная в России.

кабул (город)

афганистан

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2021

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в мире, кабул (город), оон, талибан, афганистан, исламское государство, мохаммад хасан ахунд