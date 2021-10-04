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В Таиланде увеличат сумму туристического налога

В Таиланде увеличат сумму туристического налога - РИА Новости, 04.10.2021

В Таиланде увеличат сумму туристического налога

Власти Таиланда планируют увеличить сумму туристического налога, сбор которого начнется с 1 января 2022 года, сообщает АТОР. РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T16:20

2021-10-04T16:20

2021-10-04T16:20

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Власти Таиланда планируют увеличить сумму туристического налога, сбор которого начнется с 1 января 2022 года, сообщает АТОР.Глава Туристического управления королевства Ютасак Супасорн предложил поднять размер налога до 500 бат (около 1000 рублей). Изначально планировалось, что отдыхающие будут платить 300 бат (650 рублей).Дополнительно собранные средства направят в Фонд трансформации туризма, создание которого уже одобрили центр управления экономической ситуацией в Таиланде и национальный комитет по политике в области туризма.Уточняется, что новая организация будет субсидировать проекты, направленные на создание высокодоходных курортов и трансформацию массового туризм в "элитный".В течение первого года действия в королевстве туристического сбора власти рассчитывают получить 5 миллиардов бат (108 миллионов рублей).

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