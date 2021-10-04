https://ria.ru/20211004/tailand-1753019638.html

Курорты Таиланда открылись для туристов всех стран

Курорты Таиланда открылись для туристов всех стран - РИА Новости, 04.10.2021

Курорты Таиланда открылись для туристов всех стран

Таиланд снял ограничения на участие в программе Sandbox ("Песочница"), если раньше прилететь на отдых могли лишь гости из небольшого списка стран, то теперь... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T20:20

2021-10-04T20:20

2021-10-04T20:21

туризм

таиланд

пхукет (остров)

новости - туризм

пхукет (провинция)

туризм

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Таиланд снял ограничения на участие в программе Sandbox ("Песочница"), если раньше прилететь на отдых могли лишь гости из небольшого списка стран, то теперь курорты открыты для всех желающих, сообщает газета "Новости Пхукета".По новым карантинным правилам, одобренным правительством Таиланда, полностью вакцинированные туристы, прибывающие в провинции Пхукет, Сураттхани (Самуи, Пханган, Тау), Пхангнга (Као-Лак и Яо) и Краби (Пхи-Пхи, Нгай и Рейли), должны провести по месту прибытия лишь семь дней, после чего разрешается путешествовать по всей стране.Также это означает, что гости, направляющиеся в провинции Пхангнга и Краби, могут поехать туда сразу после приземления в аэропорту Пхукета. Полностью вакцинированные иностранцы, не участвующие в "Песочнице", должны находиться на самоизоляции неделю. По прибытии им необходимо показать сертификат (или его копия) о вакцинации. За время карантина предусмотрены два ПЦР-теста. Непривитые путешественники, прилетающие в Таиланд, должны находиться на карантине 10 дней. Двухнедельная изоляция предписана гостям, не прошедшим полную вакцинацию и прибывающим по земле или воде.

https://ria.ru/20211001/tailand-1752623090.html

таиланд

пхукет (остров)

пхукет (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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