https://ria.ru/20211004/tailand-1753019638.html
Курорты Таиланда открылись для туристов всех стран
Курорты Таиланда открылись для туристов всех стран - РИА Новости, 04.10.2021
Курорты Таиланда открылись для туристов всех стран
Таиланд снял ограничения на участие в программе Sandbox ("Песочница"), если раньше прилететь на отдых могли лишь гости из небольшого списка стран, то теперь... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T20:20
2021-10-04T20:20
2021-10-04T20:21
туризм
таиланд
пхукет (остров)
новости - туризм
пхукет (провинция)
туризм
куда поехать
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569656246_0:92:2003:1219_1920x0_80_0_0_be747927f3e7a02a50f6b9703d818d1f.jpg
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Таиланд снял ограничения на участие в программе Sandbox ("Песочница"), если раньше прилететь на отдых могли лишь гости из небольшого списка стран, то теперь курорты открыты для всех желающих, сообщает газета "Новости Пхукета".По новым карантинным правилам, одобренным правительством Таиланда, полностью вакцинированные туристы, прибывающие в провинции Пхукет, Сураттхани (Самуи, Пханган, Тау), Пхангнга (Као-Лак и Яо) и Краби (Пхи-Пхи, Нгай и Рейли), должны провести по месту прибытия лишь семь дней, после чего разрешается путешествовать по всей стране.Также это означает, что гости, направляющиеся в провинции Пхангнга и Краби, могут поехать туда сразу после приземления в аэропорту Пхукета. Полностью вакцинированные иностранцы, не участвующие в "Песочнице", должны находиться на самоизоляции неделю. По прибытии им необходимо показать сертификат (или его копия) о вакцинации. За время карантина предусмотрены два ПЦР-теста. Непривитые путешественники, прилетающие в Таиланд, должны находиться на карантине 10 дней. Двухнедельная изоляция предписана гостям, не прошедшим полную вакцинацию и прибывающим по земле или воде.
https://ria.ru/20211001/tailand-1752623090.html
таиланд
пхукет (остров)
пхукет (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569656246_128:0:1875:1310_1920x0_80_0_0_e857c2753dcf51378413cda6433e968c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таиланд, пхукет (остров), новости - туризм, пхукет (провинция), туризм, куда поехать, коронавирус covid-19, отдых на море, куда можно лететь
20:20 04.10.2021 (обновлено: 20:21 04.10.2021)
Курорты Таиланда открылись для туристов всех стран
Таиланд снял ограничения на участие в программе "Песочница"
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости.
Таиланд снял ограничения на участие в программе Sandbox ("Песочница"), если раньше прилететь на отдых могли лишь гости из небольшого списка стран, то теперь курорты открыты для всех желающих, сообщает
газета "Новости Пхукета".
По новым карантинным правилам, одобренным правительством Таиланда, полностью вакцинированные туристы, прибывающие в провинции Пхукет, Сураттхани (Самуи, Пханган, Тау), Пхангнга (Као-Лак и Яо) и Краби (Пхи-Пхи, Нгай и Рейли), должны провести по месту прибытия лишь семь дней, после чего разрешается путешествовать по всей стране.
Также это означает, что гости, направляющиеся в провинции Пхангнга и Краби, могут поехать туда сразу после приземления в аэропорту Пхукета.
Полностью вакцинированные иностранцы, не участвующие в "Песочнице", должны находиться на самоизоляции неделю. По прибытии им необходимо показать сертификат (или его копия) о вакцинации. За время карантина предусмотрены два ПЦР-теста.
Непривитые путешественники, прилетающие в Таиланд, должны находиться на карантине 10 дней. Двухнедельная изоляция предписана гостям, не прошедшим полную вакцинацию и прибывающим по земле или воде.