https://ria.ru/20211004/szhr-1753058400.html

СЖР предложил юридическую помощь Можейко

СЖР предложил юридическую помощь Можейко - РИА Новости, 04.10.2021

СЖР предложил юридическую помощь Можейко

Союз журналистов России может оказать при необходимости консультационную юридическую помощь по ситуации с задержанным журналистом "Комсомольской правды в... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T18:28

2021-10-04T18:28

2021-10-04T18:28

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Союз журналистов России может оказать при необходимости консультационную юридическую помощь по ситуации с задержанным журналистом "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадием Можейко, сообщил РИА Новости секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир.Ранее главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин сообщил РИА Новости, что имеющего белорусское гражданство Можейко задерживали в Москве, он попал в изолятор на улице Окрестина в Минске, а дома у него прошел обыск. Как сообщается на сайте "КП" со ссылкой на мать журналиста, обыск прошел в рамках сразу двух уголовных дел - о разжигании вражды и оскорблении представителя власти. По словам Сунгоркина, редакция газеты наняла двух адвокатов для Можейко. Он также заявил, что "Комсомольская правда" ждет от властей России и Белоруссии официальных ответов на свои вопросы по задержанию журналиста.Пресс-служба МВД Белоруссии сообщила в понедельник, что Можейко был задержан белорусскими правоохранительными органами на территории республики. По словам начальника департамента по гражданству и миграции МВД Алексея Бегуна, журналист хотел выехать через РФ в третью страну, но ему было отказано в выезде из России, поскольку он находился в списке лиц, чье пребывание на российской территории нежелательно, и мужчине было предписано покинуть Россию.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя задержание Можейко, заявил, что такие действия против журналистов, если они связаны с его рабочей деятельностью, одобрять нельзя, но отметил, что деталей произошедшего пока нет. При этом он указал, что РФ не может защищать интересы Можейко с юридической точки зрения, поскольку он гражданин Белоруссии.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг "Комсомольской правды" в Белоруссии, напомнила, что это филиал российского издания, российская сторона надеется на соблюдение прав журналистов в соответствии с общепринятыми международными нормами, посольство РФ постоянно контактирует по этим вопросам с белорусской стороной.

https://ria.ru/20211004/kp-1752982598.html

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в мире, журналистика, белоруссия, москва, комсомольская правда (газета), мвд белоруссии, тимур шафир, россия, геннадий можейко