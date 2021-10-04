СЖР предложил юридическую помощь Можейко
Секретарь СЖР Шафир: союз может оказать юридическую помощь журналисту Можейко
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкОфис общероссийской общественной организации "Союз журналистов России" на Зубовском бульваре
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Союз журналистов России может оказать при необходимости консультационную юридическую помощь по ситуации с задержанным журналистом "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадием Можейко, сообщил РИА Новости секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир.
"Если необходимо, мы можем оказывать консультационную помощь, поддержку, если она (необходимость - ред.) возникнет. Направлять в другую страну штатных юристов мы не имеем возможность. Насколько мы знаем, этим собирается заниматься "Комсомольская правда", - сказал Шафир.
Ранее главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин сообщил РИА Новости, что имеющего белорусское гражданство Можейко задерживали в Москве, он попал в изолятор на улице Окрестина в Минске, а дома у него прошел обыск. Как сообщается на сайте "КП" со ссылкой на мать журналиста, обыск прошел в рамках сразу двух уголовных дел - о разжигании вражды и оскорблении представителя власти. По словам Сунгоркина, редакция газеты наняла двух адвокатов для Можейко. Он также заявил, что "Комсомольская правда" ждет от властей России и Белоруссии официальных ответов на свои вопросы по задержанию журналиста.
Пресс-служба МВД Белоруссии сообщила в понедельник, что Можейко был задержан белорусскими правоохранительными органами на территории республики. По словам начальника департамента по гражданству и миграции МВД Алексея Бегуна, журналист хотел выехать через РФ в третью страну, но ему было отказано в выезде из России, поскольку он находился в списке лиц, чье пребывание на российской территории нежелательно, и мужчине было предписано покинуть Россию.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя задержание Можейко, заявил, что такие действия против журналистов, если они связаны с его рабочей деятельностью, одобрять нельзя, но отметил, что деталей произошедшего пока нет. При этом он указал, что РФ не может защищать интересы Можейко с юридической точки зрения, поскольку он гражданин Белоруссии.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг "Комсомольской правды" в Белоруссии, напомнила, что это филиал российского издания, российская сторона надеется на соблюдение прав журналистов в соответствии с общепринятыми международными нормами, посольство РФ постоянно контактирует по этим вопросам с белорусской стороной.
2 октября, 20:03Главред "Комсомольской правды" раскрыл детали задержания Можейко