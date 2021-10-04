https://ria.ru/20211004/svyaz-1752916155.html

СМИ сообщили, что КНДР решила восстановить все каналы связи с Южной Кореей

СМИ сообщили, что КНДР решила восстановить все каналы связи с Южной Кореей - РИА Новости, 04.10.2021

СМИ сообщили, что КНДР решила восстановить все каналы связи с Южной Кореей

В КНДР заявили, что все межкорейские каналы связи будут восстановлены утром в понедельник, 4 октября, передает агентство северокорейское Центральное телеграфное РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T00:38

2021-10-04T00:38

2021-10-04T01:49

в мире

кндр (северная корея)

южная корея

ким чен ын

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. В КНДР заявили, что все межкорейские каналы связи будут восстановлены утром в понедельник, 4 октября, передает агентство северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что каналы связи с Южной Кореей могут быть восстановлены с начала октября.Согласно позиции КНДР, переданной официальным агентством, южнокорейские власти "должны приложить положительные усилия для налаживаний отношений между Севером и Югом". В КНДР также призвали соседей помнить о "значении восстановления линий связи".Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, выступая на неделе высокого уровня сессии ГА ООН, в очередной раз предложил объявить об окончании войны на Корейском полуострове в присутствии США и Китая. По его мнению, это позволит достичь необратимого прогресса в денуклеаризации Корейского полуострова.Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон в ответ заявила, что Северная Корея готова не только провозгласить мир с Южной Кореей, но и восстановить межкорейский офис связи и провести саммит руководителей стран, при наличии взаимоуважения и справедливости в отношениях сторон.Южная и Северная Корея 27 июля объявили о восстановлении отношений и возобновили работу межкорейских линий связи, которые были разорваны в июне 2020 года. Но на фоне проведения в августе Южной Кореей и США совместных военных учений КНДР снова перестала отвечать на звонки.

https://ria.ru/20210927/svyaz-1751928831.html

кндр (северная корея)

южная корея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, кндр (северная корея), южная корея, ким чен ын