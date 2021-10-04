00:38 04.10.2021 (обновлено: 01:49 04.10.2021)
СМИ сообщили, что КНДР решила восстановить все каналы связи с Южной Кореей
ЦТАК сообщило, что в КНДР решили восстановить все межкорейские каналы связи
© AP Photo / Pyongyang Press Corps PoolСестра северокорейского лидера Ким Е Чен, во время встречи президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына в Пхеньяне, Северная Корея
© AP Photo / Pyongyang Press Corps Pool
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что каналы связи с Южной Кореей могут быть восстановлены с начала октября.
"Соответствующие органы решили восстановить все линии связи с 09.00 (03.00 мск). 4 октября в соответствии с его (лидера) намерением", - говорится в сообщении ЦТАК.
Согласно позиции КНДР, переданной официальным агентством, южнокорейские власти "должны приложить положительные усилия для налаживаний отношений между Севером и Югом". В КНДР также призвали соседей помнить о "значении восстановления линий связи".
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, выступая на неделе высокого уровня сессии ГА ООН, в очередной раз предложил объявить об окончании войны на Корейском полуострове в присутствии США и Китая. По его мнению, это позволит достичь необратимого прогресса в денуклеаризации Корейского полуострова.
Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон в ответ заявила, что Северная Корея готова не только провозгласить мир с Южной Кореей, но и восстановить межкорейский офис связи и провести саммит руководителей стран, при наличии взаимоуважения и справедливости в отношениях сторон.
Южная и Северная Корея 27 июля объявили о восстановлении отношений и возобновили работу межкорейских линий связи, которые были разорваны в июне 2020 года. Но на фоне проведения в августе Южной Кореей и США совместных военных учений КНДР снова перестала отвечать на звонки.
27 сентября, 07:02Южная Корея выразила надежду на восстановление связи с КНДР