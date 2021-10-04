https://ria.ru/20211004/sud-1753028397.html

Житель Ростовской области, размахивавший ножом возле школы, пойдет под суд

Житель Ростовской области, размахивавший ножом возле школы, пойдет под суд - РИА Новости, 04.10.2021

Житель Ростовской области, размахивавший ножом возле школы, пойдет под суд

Житель Батайска Ростовской области, с руганью размахивавший кухонным ножом возле школы, предстанет перед судом за хулиганство. РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T16:27

2021-10-04T16:27

2021-10-04T16:27

происшествия

ростовская область

батайск

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Житель Батайска Ростовской области, с руганью размахивавший кухонным ножом возле школы, предстанет перед судом за хулиганство.Как сообщали в региональном управлении СК РФ, следователи завели уголовное дело на жителя Батайска, который размахивал ножом 8 сентября недалеко от школы."Завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летнего жителя Батайска. Он обвиняется в совершении преступления... "хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия"... Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении на сайте СК РФ.По версии следствия, днем 8 сентября пьяный обвиняемый, находясь в Батайске на остановке общественного транспорта, расположенной недалеко от школы, бранился и показывал кухонный нож. По ч. 2 ст. 213 УК РФ ему может грозить лишение свободы на срок до семи лет.

https://ria.ru/20210929/ekaterinburg-1752320827.html

https://ria.ru/20210921/napadenie-1751074626.html

ростовская область

батайск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ростовская область, батайск, следственный комитет россии (ск рф), россия