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Житель Ростовской области, размахивавший ножом возле школы, пойдет под суд
Житель Ростовской области, размахивавший ножом возле школы, пойдет под суд - РИА Новости, 04.10.2021
Житель Ростовской области, размахивавший ножом возле школы, пойдет под суд
Житель Батайска Ростовской области, с руганью размахивавший кухонным ножом возле школы, предстанет перед судом за хулиганство. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T16:27
2021-10-04T16:27
происшествия
ростовская область
батайск
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Житель Батайска Ростовской области, с руганью размахивавший кухонным ножом возле школы, предстанет перед судом за хулиганство.Как сообщали в региональном управлении СК РФ, следователи завели уголовное дело на жителя Батайска, который размахивал ножом 8 сентября недалеко от школы."Завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летнего жителя Батайска. Он обвиняется в совершении преступления... "хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия"... Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении на сайте СК РФ.По версии следствия, днем 8 сентября пьяный обвиняемый, находясь в Батайске на остановке общественного транспорта, расположенной недалеко от школы, бранился и показывал кухонный нож. По ч. 2 ст. 213 УК РФ ему может грозить лишение свободы на срок до семи лет.
https://ria.ru/20210929/ekaterinburg-1752320827.html
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ростовская область
батайск
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происшествия, ростовская область, батайск, следственный комитет россии (ск рф), россия
16:27 04.10.2021
 
Житель Ростовской области, размахивавший ножом возле школы, пойдет под суд

В Ростовской области будут судить мужчину, с руганью размахивавшего ножом возле школы

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Житель Батайска Ростовской области, с руганью размахивавший кухонным ножом возле школы, предстанет перед судом за хулиганство.
Как сообщали в региональном управлении СК РФ, следователи завели уголовное дело на жителя Батайска, который размахивал ножом 8 сентября недалеко от школы.
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"Завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летнего жителя Батайска. Он обвиняется в совершении преступления... "хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия"... Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении на сайте СК РФ.
По версии следствия, днем 8 сентября пьяный обвиняемый, находясь в Батайске на остановке общественного транспорта, расположенной недалеко от школы, бранился и показывал кухонный нож. По ч. 2 ст. 213 УК РФ ему может грозить лишение свободы на срок до семи лет.
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ПроисшествияРостовская областьБатайскСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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