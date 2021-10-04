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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20211004/sud-1752961951.html
В ЦИК планируют подавать в суд на авторов фейков о выборах
В ЦИК планируют подавать в суд на авторов фейков о выборах - РИА Новости, 04.10.2021
В ЦИК планируют подавать в суд на авторов фейков о выборах
Центризбирком РФ будет подавать в суд на авторов публикаций, распространяющих заведомую ложь и клевету, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, отметив, что,... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T11:56
2021-10-04T12:47
выборы в государственную думу
политика
цик рф
элла памфилова
россия
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Центризбирком РФ будет подавать в суд на авторов публикаций, распространяющих заведомую ложь и клевету, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, отметив, что, по ее мнению, "таких исков будет немало". Она напомнила, что ЦИК мониторит все публикации в СМИ, но при этом комиссия не подает в суд на СМИ и не будет этого делать и впредь."Но подавать в суд на авторов, которые заведомо распространяют и продолжают тиражировать и распространять заведомую ложь и клевету в отношении выборов, мы будем", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду. По ее словам, ЦИК уже определил "кандидата" на первый такой иск."Сейчас все помониторим, отследим, посмотрим. Я думаю, таких исков будет немало. Раньше мы этого не делали, а зря, сейчас будем делать", - подчеркнула она.Возможные средства от выигранных исков планируется направлять на благотворительность, пояснила Памфилова."Пусть платят штрафы, мы будем направлять их на благотворительность, дополнительный источник. Пусть за свою ложь хотя бы какую-то пользу приносят обществу", - резюмировала она.
https://ria.ru/20210920/feyk-1750870295.html
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политика, цик рф, элла памфилова, россия
11:56 04.10.2021 (обновлено: 12:47 04.10.2021)
 
В ЦИК планируют подавать в суд на авторов фейков о выборах

Глава ЦИК Памфилова: будем подавать в суд на авторов лжи и клеветы о выборах

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова проводит заседание ЦИК РФ
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова проводит заседание ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Центризбирком РФ будет подавать в суд на авторов публикаций, распространяющих заведомую ложь и клевету, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, отметив, что, по ее мнению, "таких исков будет немало". Она напомнила, что ЦИК мониторит все публикации в СМИ, но при этом комиссия не подает в суд на СМИ и не будет этого делать и впредь.
"Но подавать в суд на авторов, которые заведомо распространяют и продолжают тиражировать и распространять заведомую ложь и клевету в отношении выборов, мы будем", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду. По ее словам, ЦИК уже определил "кандидата" на первый такой иск.
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"Сейчас все помониторим, отследим, посмотрим. Я думаю, таких исков будет немало. Раньше мы этого не делали, а зря, сейчас будем делать", - подчеркнула она.
Возможные средства от выигранных исков планируется направлять на благотворительность, пояснила Памфилова.
"Пусть платят штрафы, мы будем направлять их на благотворительность, дополнительный источник. Пусть за свою ложь хотя бы какую-то пользу приносят обществу", - резюмировала она.
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