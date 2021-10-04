https://ria.ru/20211004/sud-1752961951.html

В ЦИК планируют подавать в суд на авторов фейков о выборах

В ЦИК планируют подавать в суд на авторов фейков о выборах - РИА Новости, 04.10.2021

В ЦИК планируют подавать в суд на авторов фейков о выборах

Центризбирком РФ будет подавать в суд на авторов публикаций, распространяющих заведомую ложь и клевету, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, отметив, что,... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T11:56

2021-10-04T11:56

2021-10-04T12:47

выборы в государственную думу

политика

цик рф

элла памфилова

россия

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Центризбирком РФ будет подавать в суд на авторов публикаций, распространяющих заведомую ложь и клевету, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, отметив, что, по ее мнению, "таких исков будет немало". Она напомнила, что ЦИК мониторит все публикации в СМИ, но при этом комиссия не подает в суд на СМИ и не будет этого делать и впредь."Но подавать в суд на авторов, которые заведомо распространяют и продолжают тиражировать и распространять заведомую ложь и клевету в отношении выборов, мы будем", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду. По ее словам, ЦИК уже определил "кандидата" на первый такой иск."Сейчас все помониторим, отследим, посмотрим. Я думаю, таких исков будет немало. Раньше мы этого не делали, а зря, сейчас будем делать", - подчеркнула она.Возможные средства от выигранных исков планируется направлять на благотворительность, пояснила Памфилова."Пусть платят штрафы, мы будем направлять их на благотворительность, дополнительный источник. Пусть за свою ложь хотя бы какую-то пользу приносят обществу", - резюмировала она.

https://ria.ru/20210920/feyk-1750870295.html

https://ria.ru/20210918/feyk-1750669273.html

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политика, цик рф, элла памфилова, россия