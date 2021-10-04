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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211004/studenty-1753011583.html
Нижегородский губернатор предложил обязать студентов вакцинироваться
Нижегородский губернатор предложил обязать студентов вакцинироваться - РИА Новости, 04.10.2021
Нижегородский губернатор предложил обязать студентов вакцинироваться
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил включить в регионах РФ в перечень лиц, подлежащих обязательной вакцинации от коронавируса, студентов и... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T15:08
2021-10-04T15:08
распространение коронавируса
общество
нижегородская область
михаил мишустин
глеб никитин
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил включить в регионах РФ в перечень лиц, подлежащих обязательной вакцинации от коронавируса, студентов и сотрудников промышленных предприятий.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел в понедельник президиум координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19."Хотел бы предложить, первое, у нас по согласованию с санитарными врачами на территории субъектов предоставить возможность расширять обязательный контингент, подлежащий вакцинации, декретированные категории. Как минимум, хотел предложить включить студентов и сотрудников промышленных предприятий", - сказал Никитин на президиуме.
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общество, нижегородская область, михаил мишустин, глеб никитин, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
15:08 04.10.2021
 
Нижегородский губернатор предложил обязать студентов вакцинироваться

Нижегородский губернатор Никитин предложил обязать студентов вакцинироваться от COVID-19

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Нижегородской областиГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Нижегородской области
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил включить в регионах РФ в перечень лиц, подлежащих обязательной вакцинации от коронавируса, студентов и сотрудников промышленных предприятий.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел в понедельник президиум координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.
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"Хотел бы предложить, первое, у нас по согласованию с санитарными врачами на территории субъектов предоставить возможность расширять обязательный контингент, подлежащий вакцинации, декретированные категории. Как минимум, хотел предложить включить студентов и сотрудников промышленных предприятий", - сказал Никитин на президиуме.
 
Распространение коронавирусаОбществоНижегородская областьМихаил МишустинГлеб НикитинРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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