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Нижегородский губернатор предложил обязать студентов вакцинироваться
Нижегородский губернатор предложил обязать студентов вакцинироваться - РИА Новости, 04.10.2021
Нижегородский губернатор предложил обязать студентов вакцинироваться
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил включить в регионах РФ в перечень лиц, подлежащих обязательной вакцинации от коронавируса, студентов и... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T15:08
2021-10-04T15:08
2021-10-04T15:08
распространение коронавируса
общество
нижегородская область
михаил мишустин
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил включить в регионах РФ в перечень лиц, подлежащих обязательной вакцинации от коронавируса, студентов и сотрудников промышленных предприятий.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел в понедельник президиум координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19."Хотел бы предложить, первое, у нас по согласованию с санитарными врачами на территории субъектов предоставить возможность расширять обязательный контингент, подлежащий вакцинации, декретированные категории. Как минимум, хотел предложить включить студентов и сотрудников промышленных предприятий", - сказал Никитин на президиуме.
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Нижегородский губернатор предложил обязать студентов вакцинироваться
Нижегородский губернатор Никитин предложил обязать студентов вакцинироваться от COVID-19