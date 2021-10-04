https://ria.ru/20211004/studenty-1753011583.html

Нижегородский губернатор предложил обязать студентов вакцинироваться

Нижегородский губернатор предложил обязать студентов вакцинироваться - РИА Новости, 04.10.2021

Нижегородский губернатор предложил обязать студентов вакцинироваться

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил включить в регионах РФ в перечень лиц, подлежащих обязательной вакцинации от коронавируса, студентов и... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T15:08

2021-10-04T15:08

2021-10-04T15:08

распространение коронавируса

общество

нижегородская область

михаил мишустин

глеб никитин

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил включить в регионах РФ в перечень лиц, подлежащих обязательной вакцинации от коронавируса, студентов и сотрудников промышленных предприятий.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел в понедельник президиум координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19."Хотел бы предложить, первое, у нас по согласованию с санитарными врачами на территории субъектов предоставить возможность расширять обязательный контингент, подлежащий вакцинации, декретированные категории. Как минимум, хотел предложить включить студентов и сотрудников промышленных предприятий", - сказал Никитин на президиуме.

https://ria.ru/20211004/koronavirus-1752996074.html

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