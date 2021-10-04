https://ria.ru/20211004/stroyka-1752943375.html

Бочкарев: центр хронических болезней в "Сколково" построят в 2023 году

Бочкарев: центр хронических болезней в "Сколково" построят в 2023 году - РИА Новости, 04.10.2021

Бочкарев: центр хронических болезней в "Сколково" построят в 2023 году

Центр хронических болезней в медкластере "Сколково" планируется построить и открыть для посещения в конце 2023 года, сообщил заммэра Москвы по строительству... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T10:28

2021-10-04T10:28

2021-10-04T10:28

москва

андрей бочкарев

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 4 окт - РИА Недвижимость. Центр хронических болезней в медкластере "Сколково" планируется построить и открыть для посещения в конце 2023 года, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев."Проект израильской клиники "Хадасса" на территории медкластера "Сколково" продолжает активно развиваться. В августе этого года здесь открылся второй, терапевтический корпус клиники, уже создается проект следующего здания – Центра хронических болезней. Завершение строительства и открытие центра для первых посетителей запланировано на конец 2023 года", – рассказал заммэра.По его словам, речь идет о шестиэтажном корпусе площадью около 14 тысяч квадратных метров, который сможет принимать до 16,5 тысячи пациентов в год. Здесь будут дневной и круглосуточный стационары, отделение для немобильных пожилых пациентов с хроническими заболеваниями, отделение стационарной общей реабилитации, детское отделение для детей с орфанными заболеваниями. Центр будет специализироваться на паллиативной и гериатрической помощи, сестринском уходе, психотерапии и медицинской реабилитации.Проект Московского международного медицинского кластера, объединяющего комплекс клиник, учебных и междисциплинарных исследовательских центров, был предложен в 2012 году Дмитрием Медведевым, занимавшим тогда должность президента России. Первоначально его планировали построить в поселке Коммунарка в новой Москве. В 2015 году кластер решили создавать на территории инноцентра Сколково. Всего там должно появиться около 20 резидентов. Первым объектом медкластера стал диагностический центр израильской клиники "Хадасса", открывшийся в 2018 году.

https://ria.ru/20210924/metro-1751603354.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы