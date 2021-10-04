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Бочкарев: центр хронических болезней в "Сколково" построят в 2023 году
Бочкарев: центр хронических болезней в "Сколково" построят в 2023 году - РИА Новости, 04.10.2021
Бочкарев: центр хронических болезней в "Сколково" построят в 2023 году
Центр хронических болезней в медкластере "Сколково" планируется построить и открыть для посещения в конце 2023 года, сообщил заммэра Москвы по строительству... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T10:28
2021-10-04T10:28
москва
андрей бочкарев
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МОСКВА, 4 окт - РИА Недвижимость. Центр хронических болезней в медкластере "Сколково" планируется построить и открыть для посещения в конце 2023 года, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев."Проект израильской клиники "Хадасса" на территории медкластера "Сколково" продолжает активно развиваться. В августе этого года здесь открылся второй, терапевтический корпус клиники, уже создается проект следующего здания – Центра хронических болезней. Завершение строительства и открытие центра для первых посетителей запланировано на конец 2023 года", – рассказал заммэра.По его словам, речь идет о шестиэтажном корпусе площадью около 14 тысяч квадратных метров, который сможет принимать до 16,5 тысячи пациентов в год. Здесь будут дневной и круглосуточный стационары, отделение для немобильных пожилых пациентов с хроническими заболеваниями, отделение стационарной общей реабилитации, детское отделение для детей с орфанными заболеваниями. Центр будет специализироваться на паллиативной и гериатрической помощи, сестринском уходе, психотерапии и медицинской реабилитации.Проект Московского международного медицинского кластера, объединяющего комплекс клиник, учебных и междисциплинарных исследовательских центров, был предложен в 2012 году Дмитрием Медведевым, занимавшим тогда должность президента России. Первоначально его планировали построить в поселке Коммунарка в новой Москве. В 2015 году кластер решили создавать на территории инноцентра Сколково. Всего там должно появиться около 20 резидентов. Первым объектом медкластера стал диагностический центр израильской клиники "Хадасса", открывшийся в 2018 году.
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москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы
10:28 04.10.2021
 

Бочкарев: центр хронических болезней в "Сколково" построят в 2023 году

© Пресс-служба стройкомплекса МосквыЗаместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
© Пресс-служба стройкомплекса Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Недвижимость. Центр хронических болезней в медкластере "Сколково" планируется построить и открыть для посещения в конце 2023 года, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев.
"Проект израильской клиники "Хадасса" на территории медкластера "Сколково" продолжает активно развиваться. В августе этого года здесь открылся второй, терапевтический корпус клиники, уже создается проект следующего здания – Центра хронических болезней. Завершение строительства и открытие центра для первых посетителей запланировано на конец 2023 года", – рассказал заммэра.
Руководитель Департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев во время пресс-конференции на тему: Город, удобный для людей – приоритет Департамента строительства города Москвы. 29 октября 2018 - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
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По его словам, речь идет о шестиэтажном корпусе площадью около 14 тысяч квадратных метров, который сможет принимать до 16,5 тысячи пациентов в год. Здесь будут дневной и круглосуточный стационары, отделение для немобильных пожилых пациентов с хроническими заболеваниями, отделение стационарной общей реабилитации, детское отделение для детей с орфанными заболеваниями. Центр будет специализироваться на паллиативной и гериатрической помощи, сестринском уходе, психотерапии и медицинской реабилитации.
Проект Московского международного медицинского кластера, объединяющего комплекс клиник, учебных и междисциплинарных исследовательских центров, был предложен в 2012 году Дмитрием Медведевым, занимавшим тогда должность президента России. Первоначально его планировали построить в поселке Коммунарка в новой Москве. В 2015 году кластер решили создавать на территории инноцентра Сколково. Всего там должно появиться около 20 резидентов. Первым объектом медкластера стал диагностический центр израильской клиники "Хадасса", открывшийся в 2018 году.
 
МоскваАндрей БочкаревСтройкомплекс Москвы
 
 
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