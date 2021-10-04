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США прояснят требования для въезда привитых "Спутником V"

США прояснят требования для въезда привитых "Спутником V" - РИА Новости, 04.10.2021

США прояснят требования для въезда привитых "Спутником V"

Медицинский регулятор США к ноябрю разъяснит, будет ли приниматься вакцинация российским препаратом "Спутник V" в качестве основания для въезда в США, заявила... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T23:27

2021-10-04T23:27

2021-10-04T23:27

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вакцина "спутник v"

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ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Медицинский регулятор США к ноябрю разъяснит, будет ли приниматься вакцинация российским препаратом "Спутник V" в качестве основания для въезда в США, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Я отправлю вас к Центру по контролю и профилактике заболеваний. Как вы знаете, у нас будет обновление, ближе к ноябрю будет обзор", - сказала Псаки на брифинге.Так она ответила на просьбу пояснить, будет ли сертификат о прививке российским препаратом "Спутник V" приниматься, когда США введут требование о вакцинации для прибывающих в страну.

https://ria.ru/20210928/sputnik-1752098260.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, вакцинация, сша, здоровье - общество, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"