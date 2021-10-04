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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20211004/ssha-1753003016.html
Посол Афганистана в Вашингтоне заявила об утрате доверия к США
Посол Афганистана в Вашингтоне заявила об утрате доверия к США - РИА Новости, 04.10.2021
Посол Афганистана в Вашингтоне заявила об утрате доверия к США
Посол Афганистана в США Адела Раз заявила, что после вывода войск утратила доверие к Вашингтону и политике США, а афганцы еще долго не смогут верить... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T14:34
2021-10-04T14:34
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
вашингтон (город)
талибан
афганистан
джо байден
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ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Посол Афганистана в США Адела Раз заявила, что после вывода войск утратила доверие к Вашингтону и политике США, а афганцы еще долго не смогут верить американской администрации."Нет, извините. Я верю и доверяю народу, но я утратила доверие к политике США, и, я думаю, скорее всего, действиям государства", - заявила Раз, отвечая на вопрос журналиста портала Axios о доверии США.&nbsp;По словам посла, афганский народ также вряд ли сможет вновь поверить американскому президенту.В ответ на вопрос о том, считает ли Раз лидером "свободного мира" США, она заявила, что если речь идет о демократии, она бы "усомнилась в этом" и "посмеялась", в противном случае американская администрация приняла бы участие в строительстве демократии в Афганистане.Согласно порталу, посол раскритиковала отказ президента США Джо Байдена пересмотреть сделку бывшего лидера Дональда Трампа с движением "Талибан"*, которая не обеспечивала защиты афганских женщин после вывода войск США.Раз также отметила, что ни при каких обстоятельствах не будет служить правительству талибов. Дипломат подчеркнула, что знает,&nbsp;каково жить по правилам "Талибана"*, и ей "ужасно" думать, что, возможно, никогда другие женщины не будут больше представлять Афганистан за границей.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210930/afganistan-1752588094.html
https://ria.ru/20211004/afganistan-1752931624.html
сша
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в мире, сша, вашингтон (город), талибан, афганистан, джо байден
14:34 04.10.2021
 
Посол Афганистана в Вашингтоне заявила об утрате доверия к США

Axios: Посол Афганистана в США Адела Раз утратила доверие к политике Вашингтона

CC BY-SA 2.0 / U.S. Navy photo/Lt. Chad A. Dulac / Headed homeБатальон солдат США загружается в военный самолет
Батальон солдат США загружается в военный самолет - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
CC BY-SA 2.0 / U.S. Navy photo/Lt. Chad A. Dulac / Headed home
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ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Посол Афганистана в США Адела Раз заявила, что после вывода войск утратила доверие к Вашингтону и политике США, а афганцы еще долго не смогут верить американской администрации.
"Нет, извините. Я верю и доверяю народу, но я утратила доверие к политике США, и, я думаю, скорее всего, действиям государства", - заявила Раз, отвечая на вопрос журналиста портала Axios о доверии США. 
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По словам посла, афганский народ также вряд ли сможет вновь поверить американскому президенту.
В ответ на вопрос о том, считает ли Раз лидером "свободного мира" США, она заявила, что если речь идет о демократии, она бы "усомнилась в этом" и "посмеялась", в противном случае американская администрация приняла бы участие в строительстве демократии в Афганистане.
Согласно порталу, посол раскритиковала отказ президента США Джо Байдена пересмотреть сделку бывшего лидера Дональда Трампа с движением "Талибан"*, которая не обеспечивала защиты афганских женщин после вывода войск США.
Раз также отметила, что ни при каких обстоятельствах не будет служить правительству талибов. Дипломат подчеркнула, что знает, каково жить по правилам "Талибана"*, и ей "ужасно" думать, что, возможно, никогда другие женщины не будут больше представлять Афганистан за границей.
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В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Террористическая организация, запрещенная в России
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАВашингтон (город)ТалибанАфганистанДжо Байден
 
 
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