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Адвокат Можейко назвал сроки, когда журналисту должны предъявить обвинение
Адвокат Можейко назвал сроки, когда журналисту должны предъявить обвинение - РИА Новости, 04.10.2021
Адвокат Можейко назвал сроки, когда журналисту должны предъявить обвинение
Обвинение журналисту "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадию Можейко должны предъявить не позднее вечера понедельника, иначе он должен выйти на свободу,... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T17:41
2021-10-04T17:55
белоруссия
кгб белоруссии
геннадий можейко
москва
дмитрий песков
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telegram (приложение)
мария захарова
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МИНСК, 4 окт - РИА Новости. Обвинение журналисту "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадию Можейко должны предъявить не позднее вечера понедельника, иначе он должен выйти на свободу, передает Sputnik Беларусь со ссылкой на адвоката журналиста."Обвинение Геннадию Можейко должны предъявить не позднее вечера понедельника – адвокат", - говорится в сообщении агентства в Telegram.Если меру пресечения не предъявят, он должен выйти на свободу, добавила адвокат."Сегодня поздно вечером истекают 72 часа, в течение которых должно быть принято решение о применении меры пресечения", – рассказала Sputnik защитник журналиста.Ранее главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин сообщил РИА Новости, что имеющего белорусское гражданство Можейко задерживали в Москве, он попал в изолятор на улице Окрестина в Минске, а дома у него прошел обыск. Как сообщается на сайте "КП" со ссылкой на мать журналиста, обыск прошел в рамках сразу двух уголовных дел - о разжигании вражды и оскорблении представителя власти. По словам Сунгоркина, редакция газеты наняла двух адвокатов для Можейко. В понедельник Можейко был допрошен в Минске в качестве подозреваемого, допрос проходил в присутствии адвокатов. Решается вопрос о применении к нему меры пресечения. Он также заявил, что "Комсомольская правда" ждет от властей России и Белоруссии официальных ответов на свои вопросы по задержанию журналиста.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя задержание журналиста "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадия Можейко, заявил, что такие действия против журналистов, если они связаны с его рабочей деятельностью, одобрять нельзя, но отметил, что деталей произошедшего пока нет. При этом он указал, что РФ не может защищать интересы Можейко с юридической точки зрения, поскольку он гражданин Белоруссии.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг "Комсомольской правды" в Белоруссии, напомнила, что это филиал российского издания, российская сторона надеется на соблюдение прав журналистов в соответствии с общепринятыми международными нормами, посольство РФ постоянно контактирует по этим вопросам с белорусской стороной.
https://ria.ru/20211004/belorussiya-1753037780.html
https://ria.ru/20211002/korrespondent-1752832178.html
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белоруссия, кгб белоруссии, геннадий можейко, москва, дмитрий песков, владимир сунгоркин, telegram (приложение), мария захарова, россия
17:41 04.10.2021 (обновлено: 17:55 04.10.2021)
 
Адвокат Можейко назвал сроки, когда журналисту должны предъявить обвинение

Адвокат Можейко рассказал о сроках, когда журналисту "КП" должны предъявить обвинение

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЗдание КГБ на проспекте Независимости в Минске
Здание КГБ на проспекте Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 4 окт - РИА Новости. Обвинение журналисту "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадию Можейко должны предъявить не позднее вечера понедельника, иначе он должен выйти на свободу, передает Sputnik Беларусь со ссылкой на адвоката журналиста.
"Обвинение Геннадию Можейко должны предъявить не позднее вечера понедельника – адвокат", - говорится в сообщении агентства в Telegram.
Если меру пресечения не предъявят, он должен выйти на свободу, добавила адвокат.
"Сегодня поздно вечером истекают 72 часа, в течение которых должно быть принято решение о применении меры пресечения", – рассказала Sputnik защитник журналиста.
Журналист Комсомольской правды в Беларуси Геннадий Можейко - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
Вчера, 17:05
В МВД Белоруссии рассказали о задержании Можейко
Ранее главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин сообщил РИА Новости, что имеющего белорусское гражданство Можейко задерживали в Москве, он попал в изолятор на улице Окрестина в Минске, а дома у него прошел обыск. Как сообщается на сайте "КП" со ссылкой на мать журналиста, обыск прошел в рамках сразу двух уголовных дел - о разжигании вражды и оскорблении представителя власти. По словам Сунгоркина, редакция газеты наняла двух адвокатов для Можейко. В понедельник Можейко был допрошен в Минске в качестве подозреваемого, допрос проходил в присутствии адвокатов. Решается вопрос о применении к нему меры пресечения. Он также заявил, что "Комсомольская правда" ждет от властей России и Белоруссии официальных ответов на свои вопросы по задержанию журналиста.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя задержание журналиста "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадия Можейко, заявил, что такие действия против журналистов, если они связаны с его рабочей деятельностью, одобрять нельзя, но отметил, что деталей произошедшего пока нет. При этом он указал, что РФ не может защищать интересы Можейко с юридической точки зрения, поскольку он гражданин Белоруссии.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг "Комсомольской правды" в Белоруссии, напомнила, что это филиал российского издания, российская сторона надеется на соблюдение прав журналистов в соответствии с общепринятыми международными нормами, посольство РФ постоянно контактирует по этим вопросам с белорусской стороной.
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
2 октября, 23:01
Сенатор призвал тщательно разобраться в деле журналиста Можейко
 
БелоруссияКГБ БелоруссииГеннадий МожейкоМоскваДмитрий ПесковВладимир СунгоркинTelegram (приложение)Мария ЗахароваРоссия
 
 
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