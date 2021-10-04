https://ria.ru/20211004/sroki-1753046939.html

Адвокат Можейко назвал сроки, когда журналисту должны предъявить обвинение

Адвокат Можейко назвал сроки, когда журналисту должны предъявить обвинение - РИА Новости, 04.10.2021

Адвокат Можейко назвал сроки, когда журналисту должны предъявить обвинение

Обвинение журналисту "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадию Можейко должны предъявить не позднее вечера понедельника, иначе он должен выйти на свободу,... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T17:41

2021-10-04T17:41

2021-10-04T17:55

белоруссия

кгб белоруссии

геннадий можейко

москва

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МИНСК, 4 окт - РИА Новости. Обвинение журналисту "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадию Можейко должны предъявить не позднее вечера понедельника, иначе он должен выйти на свободу, передает Sputnik Беларусь со ссылкой на адвоката журналиста."Обвинение Геннадию Можейко должны предъявить не позднее вечера понедельника – адвокат", - говорится в сообщении агентства в Telegram.Если меру пресечения не предъявят, он должен выйти на свободу, добавила адвокат."Сегодня поздно вечером истекают 72 часа, в течение которых должно быть принято решение о применении меры пресечения", – рассказала Sputnik защитник журналиста.Ранее главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин сообщил РИА Новости, что имеющего белорусское гражданство Можейко задерживали в Москве, он попал в изолятор на улице Окрестина в Минске, а дома у него прошел обыск. Как сообщается на сайте "КП" со ссылкой на мать журналиста, обыск прошел в рамках сразу двух уголовных дел - о разжигании вражды и оскорблении представителя власти. По словам Сунгоркина, редакция газеты наняла двух адвокатов для Можейко. В понедельник Можейко был допрошен в Минске в качестве подозреваемого, допрос проходил в присутствии адвокатов. Решается вопрос о применении к нему меры пресечения. Он также заявил, что "Комсомольская правда" ждет от властей России и Белоруссии официальных ответов на свои вопросы по задержанию журналиста.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя задержание журналиста "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадия Можейко, заявил, что такие действия против журналистов, если они связаны с его рабочей деятельностью, одобрять нельзя, но отметил, что деталей произошедшего пока нет. При этом он указал, что РФ не может защищать интересы Можейко с юридической точки зрения, поскольку он гражданин Белоруссии.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг "Комсомольской правды" в Белоруссии, напомнила, что это филиал российского издания, российская сторона надеется на соблюдение прав журналистов в соответствии с общепринятыми международными нормами, посольство РФ постоянно контактирует по этим вопросам с белорусской стороной.

https://ria.ru/20211004/belorussiya-1753037780.html

https://ria.ru/20211002/korrespondent-1752832178.html

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белоруссия, кгб белоруссии, геннадий можейко, москва, дмитрий песков, владимир сунгоркин, telegram (приложение), мария захарова, россия