Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211004/sputniki-1752916654.html
В Минобороны рассказали о российской орбитальной группировке спутников
В Минобороны рассказали о российской орбитальной группировке спутников - РИА Новости, 04.10.2021
В Минобороны рассказали о российской орбитальной группировке спутников
Российская орбитальная группировка включает более 160 космических аппаратов, заявил начальник штаба Главного испытательного космического центра имени Титова... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T00:53
2021-10-04T01:32
космос - риа наука
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148630/98/1486309838_0:105:2048:1257_1920x0_80_0_0_3667f68b83adcee352e7cf9579efb4a5.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Российская орбитальная группировка включает более 160 космических аппаратов, заявил начальник штаба Главного испытательного космического центра имени Титова полковник Роман Винокуров."В составе орбитальной группировки космических аппаратов России сегодня - более 160 космических аппаратов, из которых около 70 процентов находится на управлении нашего центра", - сказал он в интервью газете "Красная звезда".
https://ria.ru/20211004/rakety-1752916295.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148630/98/1486309838_116:0:1932:1362_1920x0_80_0_0_5f71663d7a4400bfda561b94f63a5daa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
космос - риа наука, россия
00:53 04.10.2021 (обновлено: 01:32 04.10.2021)
 
В Минобороны рассказали о российской орбитальной группировке спутников

Минобороны сообщило, что в составе российской орбитальной группировки более 160 спутников

© Фото : Роскосмос/ Сергей РыжиковВид на Землю с орбиты
Вид на Землю с орбиты - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© Фото : Роскосмос/ Сергей Рыжиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Российская орбитальная группировка включает более 160 космических аппаратов, заявил начальник штаба Главного испытательного космического центра имени Титова полковник Роман Винокуров.
"В составе орбитальной группировки космических аппаратов России сегодня - более 160 космических аппаратов, из которых около 70 процентов находится на управлении нашего центра", - сказал он в интервью газете "Красная звезда".
Сотрудник узла связи Системы предупреждения о ракетном нападении Космических войск России - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
00:44
Космические войска отследили более 110 запусков ракет с начала года
 
Космос - РИА НаукаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:07Аналитики назвали самые высокооплачиваемые профессии на удаленке
04:57В Сеуле выразили надежду на снижение напряженности в отношениях с КНДР
04:47В Сеуле заявили, что КНДР готова к нормализации отношений
04:36В Гонконге приостановили торговлю акциями китайского девелопера Evergrande
04:20Во Владивостоке проверят морепродукты после обнаружения опасных водорослей
04:12Российские и монгольские летчики провели совместные полеты на учениях
04:09Диетолог рассказала, как извлечь из гречки максимальную пользу
04:06Вильфанд рассказал, сколько продлится "золотая осень" в Центральной России
04:05Немцы признали Украину несостоявшимся государством
03:53Полиция Эквадора восстановила контроль над взбунтовавшейся тюрьмой
03:42Южная Корея и КНДР восстановили каналы связи
03:38Во Владивостоке осудили за взятку экс-начальника железнодорожной станции
03:32Правительство Японии ушло в отставку
03:27Космонавт рассказал, что ждет актрису Пересильд на пути к МКС
03:20Кинолог назвал пять способов, как защитить собаку
03:18Эксперт назвала причины занижения курса рубля
03:16В Великобритании обвинили в изнасиловании сотрудника полиции
03:05Мошенники придумали схему с розыгрышем отечественных автомобилей
03:00Ученые восстановили климат Сибири за последние 9000 лет
03:00Урбанисты предложили сделать платным въезд в центр ряда городов России
Лента новостейМолния