https://ria.ru/20211004/sputniki-1752916654.html

В Минобороны рассказали о российской орбитальной группировке спутников

В Минобороны рассказали о российской орбитальной группировке спутников - РИА Новости, 04.10.2021

В Минобороны рассказали о российской орбитальной группировке спутников

Российская орбитальная группировка включает более 160 космических аппаратов, заявил начальник штаба Главного испытательного космического центра имени Титова... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T00:53

2021-10-04T00:53

2021-10-04T01:32

космос - риа наука

россия

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Российская орбитальная группировка включает более 160 космических аппаратов, заявил начальник штаба Главного испытательного космического центра имени Титова полковник Роман Винокуров."В составе орбитальной группировки космических аппаратов России сегодня - более 160 космических аппаратов, из которых около 70 процентов находится на управлении нашего центра", - сказал он в интервью газете "Красная звезда".

https://ria.ru/20211004/rakety-1752916295.html

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2021

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космос - риа наука, россия