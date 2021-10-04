https://ria.ru/20211004/sputniki-1752916654.html
В Минобороны рассказали о российской орбитальной группировке спутников
В Минобороны рассказали о российской орбитальной группировке спутников - РИА Новости, 04.10.2021
В Минобороны рассказали о российской орбитальной группировке спутников
Российская орбитальная группировка включает более 160 космических аппаратов, заявил начальник штаба Главного испытательного космического центра имени Титова... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T00:53
2021-10-04T00:53
2021-10-04T01:32
космос - риа наука
россия
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Российская орбитальная группировка включает более 160 космических аппаратов, заявил начальник штаба Главного испытательного космического центра имени Титова полковник Роман Винокуров."В составе орбитальной группировки космических аппаратов России сегодня - более 160 космических аппаратов, из которых около 70 процентов находится на управлении нашего центра", - сказал он в интервью газете "Красная звезда".
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космос - риа наука, россия
00:53 04.10.2021 (обновлено: 01:32 04.10.2021)
В Минобороны рассказали о российской орбитальной группировке спутников
Минобороны сообщило, что в составе российской орбитальной группировки более 160 спутников