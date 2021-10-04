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Сочинский нацпарк закрыли для туристов из-за непогоды
Сочинский нацпарк закрыли для туристов из-за непогоды - РИА Новости, 04.10.2021
Сочинский нацпарк закрыли для туристов из-за непогоды
Исторические и культурные объекты сочинского нацпарка закрыты до улучшения погодных условий, сообщает пресс-служба ФГБУ "Сочинский национальный парк". РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T18:02
2021-10-04T18:02
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СОЧИ, 4 окт – РИА Новости. Исторические и культурные объекты сочинского нацпарка закрыты до улучшения погодных условий, сообщает пресс-служба ФГБУ "Сочинский национальный парк".Ранее на курорте объявлено экстренное предупреждение из-за ливней, ветра и смерчей над морем в районе Магри-Веселое."С 4 октября 2021 года недоступны для посещения все рекреационные объекты и объекты историко-культурного наследия, расположенные на территории Сочинского национального парка. Они будут закрыты до улучшения погодных условий", – указывается в сообщении.При этом уточняется, что парк "Дендрарий" продолжает свою работу в штатном режиме. Однако городская администрация курорта просит жителей и туристов воздержаться от прогулок, не оставлять автомобили вблизи водоемов и под рекламными конструкциями. Ситуация, связанная с непогодой, находится на особом контроле оперативного штаба Сочи, для ликвидации последствий сильных ливней уже подготовлены 800 человек и 250 единиц техники.
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Сочинский нацпарк закрыли для туристов из-за непогоды
Объекты сочинского национального парка временно закрыты из-за штормового предупреждения
СОЧИ, 4 окт – РИА Новости. Исторические и культурные объекты сочинского нацпарка закрыты до улучшения погодных условий, сообщает пресс-служба ФГБУ "Сочинский национальный парк".
Ранее на курорте объявлено экстренное предупреждение из-за ливней, ветра и смерчей над морем в районе Магри-Веселое.
"С 4 октября 2021 года недоступны для посещения все рекреационные объекты и объекты историко-культурного наследия, расположенные на территории Сочинского национального парка. Они будут закрыты до улучшения погодных условий", – указывается в сообщении.
При этом уточняется, что парк "Дендрарий" продолжает свою работу в штатном режиме. Однако городская администрация курорта просит жителей и туристов воздержаться от прогулок, не оставлять автомобили вблизи водоемов и под рекламными конструкциями. Ситуация, связанная с непогодой, находится на особом контроле оперативного штаба Сочи, для ликвидации последствий сильных ливней уже подготовлены 800 человек и 250 единиц техники.