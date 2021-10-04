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Сочинский нацпарк закрыли для туристов из-за непогоды

Сочинский нацпарк закрыли для туристов из-за непогоды - РИА Новости, 04.10.2021

Сочинский нацпарк закрыли для туристов из-за непогоды

Исторические и культурные объекты сочинского нацпарка закрыты до улучшения погодных условий, сообщает пресс-служба ФГБУ "Сочинский национальный парк". РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T18:02

2021-10-04T18:02

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СОЧИ, 4 окт – РИА Новости. Исторические и культурные объекты сочинского нацпарка закрыты до улучшения погодных условий, сообщает пресс-служба ФГБУ "Сочинский национальный парк".Ранее на курорте объявлено экстренное предупреждение из-за ливней, ветра и смерчей над морем в районе Магри-Веселое."С 4 октября 2021 года недоступны для посещения все рекреационные объекты и объекты историко-культурного наследия, расположенные на территории Сочинского национального парка. Они будут закрыты до улучшения погодных условий", – указывается в сообщении.При этом уточняется, что парк "Дендрарий" продолжает свою работу в штатном режиме. Однако городская администрация курорта просит жителей и туристов воздержаться от прогулок, не оставлять автомобили вблизи водоемов и под рекламными конструкциями. Ситуация, связанная с непогодой, находится на особом контроле оперативного штаба Сочи, для ликвидации последствий сильных ливней уже подготовлены 800 человек и 250 единиц техники.

https://ria.ru/20211004/preduprezhdenie-1752986563.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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