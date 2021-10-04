https://ria.ru/20211004/skandal-1752915979.html

Тимошенко заявила об "огромном скандале" на Украине

Тимошенко заявила об "огромном скандале" на Украине

Тимошенко заявила об "огромном скандале" на Украине

Тарифы на газ на Украине в восемь раз превышают его себестоимость при добыче, что является "скандалом огромного масштаба", об этом в эфире телеканала "Украина... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T00:25

2021-10-04T00:25

2021-10-04T00:25

в мире

украина

партия "батькивщина"

юлия тимошенко

нафтогаз украины

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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Тарифы на газ на Украине в восемь раз превышают его себестоимость при добыче, что является "скандалом огромного масштаба", об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявила лидер оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.Ранее главный исполнительный директор "Нафтогаза" Отто Ватерландер перед своей отставкой сообщил, что себестоимость добычи газа на Украине составляет одну гривну за кубический метр. При этом в компании данную информацию опровергли, назвав слова Ватерландера "не соответствующими действительности"."Я хочу сообщить всем, на мой взгляд, абсолютно сенсационную новость. Это интервью, которое дал иностранец, который был исполнительным директором НАК "Нафтогаз" - структуры, которая занимается всеми тарифами, поставками, сбором денег и прочее. Он сказал вещь, о которой страна в последние годы не знала ничего. Он сказал, что газ украинской добычи стоит одну гривну (за кубометр. – прим. ред.), это его себестоимость. А почему продают сегодня по цене до восьми гривен - в восемь раз дороже?" – задалась вопросом Тимошенко.По ее словам, годовая прибыль "Нафтогаза" составляет 76 миллиардов гривен, при этом медобслуживание населения обходится Украине в 126 миллиардов гривен ежегодно."Это, считайте, 60 процентов от всего, что тратится на здравоохранение, это то, что с завышенных тарифов на газ и тепло зарабатывает НАК "Нафтогаз". Это скандал огромного масштаба. Те страны, которые производят достаточно газа для себя, всегда для своих граждан имеют специальную цену, а у нас…" - добавила она.

https://ria.ru/20211003/tranzit-1752885216.html

https://ria.ru/20210929/zelenskiy-1752222850.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, партия "батькивщина", юлия тимошенко, нафтогаз украины