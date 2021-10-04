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В Майкопе прошли скачки в честь тридцатилетия образования Адыгеи
В Майкопе прошли скачки в честь тридцатилетия образования Адыгеи - РИА Новости, 04.10.2021
В Майкопе прошли скачки в честь тридцатилетия образования Адыгеи
В Майкопе прошли скачки лошадей чистокровных пород в честь 30-летия образования Адыгеи, где определился обладатель приза главы республики, сообщает пресс-служба РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T17:46
2021-10-04T17:46
2021-10-04T17:46
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КРАСНОДАР, 4 окт – РИА Новости. В Майкопе прошли скачки лошадей чистокровных пород в честь 30-летия образования Адыгеи, где определился обладатель приза главы республики, сообщает пресс-служба правительства региона."На республиканском ипподроме в Майкопе состоялись скачки, посвящённые празднованию 30-летия образования республики Адыгея… Главным событием конноспортивного праздника стали скачки на приз главы республики. За кубки и денежные призы состязались 10 жеребцов чистокровной верховой породы на классической дистанции в 2400 метров. Первое место в этом состязании занял жеребец по кличке Лиссабон… под управлением жокея Андрея Киршина", - говорится в сообщении.Вторым стал жеребец Чикаго под управлением Мырзабека Каппушева, третье место завоевал Профи Джет с жокеем Юрием Кулиничем.Отмечается, что в рамках состязательного дня прошли также заезды на призы Госсовета-Хасэ, республиканского кабмина, народного писателя Адыгеи Исхака Машбаша, в честь ветеранов Великой Отечественной войны. Гости праздника увидели также показательные выступления по выездке и джигитовке. В мероприятии участвовал глава республики Мурат Кумпилов.
https://ria.ru/20210922/ekonomika-1751340703.html
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общество, республика адыгея, майкоп, мурат кумпилов, россия
В Майкопе прошли скачки в честь тридцатилетия образования Адыгеи
В Майкопе прошли конные скачки в честь тридцатилетия образования Адыгеи