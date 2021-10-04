https://ria.ru/20211004/simferopol-1752968499.html
Аэропорт Симферополя установил абсолютный рекорд по пассажиропотоку
Аэропорт Симферополя установил абсолютный рекорд по пассажиропотоку - РИА Новости, 04.10.2021
Аэропорт Симферополя установил абсолютный рекорд по пассажиропотоку
Аэропорт Симферополя с начала года обслужил шесть миллионов пассажиров, что стало абсолютным рекордом потока с момента основания авиагавани, сообщила... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T13:32
2021-10-04T13:32
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евгений плаксин
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вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт — РИА Новости. Аэропорт Симферополя с начала года обслужил шесть миллионов пассажиров, что стало абсолютным рекордом потока с момента основания авиагавани, сообщила пресс-служба транспортного узла.Первым в истории шестимиллионным гостем аэропорта Симферополь стала жительница Сочи Анастасия Хлевная. "В 2021 году существенно обновлены все исторические рекорды: по пассажиропотоку, географии полетов, количеству обслуживаемых рейсов", — прокомментировал генеральный директор Евгений Плаксин.Аэропорт "Симферополь" основан в 1936 году. В 2013-м он обслужил 1,3 миллиона пассажиров, в 2014-м— уже 2,8 миллиона. В 2018-м и в 2019-м — по 5,14 миллиона пассажиров, а в 2020 году из-за ограничений в связи с коронавирусом — 4,63 миллиона человек. В апреле 2018 года в Симферополе введен в строй крупнейший на юге России новый терминал аэропорта стоимостью 32 миллиарда рублей, способный обслуживать до 6,5 миллионов пассажиров в год.
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аэропорт, республика крым, симферополь, новости - туризм, евгений плаксин, туристы, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), россия, рекорды, пассажиры
13:32 04.10.2021 (обновлено: 13:37 04.10.2021)
Аэропорт Симферополя установил абсолютный рекорд по пассажиропотоку
С начала 2021 года аэропорт Симферополя принял шесть миллионов человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт — РИА Новости. Аэропорт Симферополя с начала года обслужил шесть миллионов пассажиров, что стало абсолютным рекордом потока с момента основания авиагавани, сообщила пресс-служба транспортного узла.
Первым в истории шестимиллионным гостем аэропорта Симферополь стала жительница Сочи Анастасия Хлевная.
"В 2021 году существенно обновлены все исторические рекорды: по пассажиропотоку, географии полетов, количеству обслуживаемых рейсов", — прокомментировал генеральный директор Евгений Плаксин.
Аэропорт "Симферополь" основан в 1936 году. В 2013-м он обслужил 1,3 миллиона пассажиров, в 2014-м— уже 2,8 миллиона. В 2018-м и в 2019-м — по 5,14 миллиона пассажиров, а в 2020 году из-за ограничений в связи с коронавирусом — 4,63 миллиона человек.
В апреле 2018 года в Симферополе введен в строй крупнейший на юге России новый терминал аэропорта стоимостью 32 миллиарда рублей, способный обслуживать до 6,5 миллионов пассажиров в год.