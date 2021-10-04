https://ria.ru/20211004/shtrafy-1753001951.html

В Москве штрафы из-за нарушений по COVID-19 получили 34 торговых центра

В Москве штрафы из-за нарушений по COVID-19 получили 34 торговых центра - РИА Новости, 04.10.2021

В Москве штрафы из-за нарушений по COVID-19 получили 34 торговых центра

За последние выходные 34 крупных торговых центра в Москве получили административное наказание за нарушение COVID-мер, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T14:31

2021-10-04T14:31

2021-10-04T14:31

распространение коронавируса

москва

сергей собянин

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. За последние выходные 34 крупных торговых центра в Москве получили административное наказание за нарушение COVID-мер, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.По его словам, необходимо ужесточать контроль за санитарными правилами, как Москва всегда делала во время роста заболеваемости."Только за последние выходные мы вынуждены были применить административное наказание к 34 крупным торговым центрам, причем мы сегодня это делаем без какой-то беготни по торговым залам или городу, все это делается практически в автоматическом режиме на основании данных фото-видео регистрации", - сказал Собянин.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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