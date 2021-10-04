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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211004/shtrafy-1753001951.html
В Москве штрафы из-за нарушений по COVID-19 получили 34 торговых центра
В Москве штрафы из-за нарушений по COVID-19 получили 34 торговых центра - РИА Новости, 04.10.2021
В Москве штрафы из-за нарушений по COVID-19 получили 34 торговых центра
За последние выходные 34 крупных торговых центра в Москве получили административное наказание за нарушение COVID-мер, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T14:31
2021-10-04T14:31
распространение коронавируса
москва
сергей собянин
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. За последние выходные 34 крупных торговых центра в Москве получили административное наказание за нарушение COVID-мер, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.По его словам, необходимо ужесточать контроль за санитарными правилами, как Москва всегда делала во время роста заболеваемости."Только за последние выходные мы вынуждены были применить административное наказание к 34 крупным торговым центрам, причем мы сегодня это делаем без какой-то беготни по торговым залам или городу, все это делается практически в автоматическом режиме на основании данных фото-видео регистрации", - сказал Собянин.
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москва, сергей собянин, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
14:31 04.10.2021
 
В Москве штрафы из-за нарушений по COVID-19 получили 34 торговых центра

В Москве за выходные 34 торговых центра получили штрафы из-за нарушений по коронавирусу

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДозатор с антисептическим средством для рук в торговом центре
Дозатор с антисептическим средством для рук в торговом центре - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. За последние выходные 34 крупных торговых центра в Москве получили административное наказание за нарушение COVID-мер, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
По его словам, необходимо ужесточать контроль за санитарными правилами, как Москва всегда делала во время роста заболеваемости.
"Только за последние выходные мы вынуждены были применить административное наказание к 34 крупным торговым центрам, причем мы сегодня это делаем без какой-то беготни по торговым залам или городу, все это делается практически в автоматическом режиме на основании данных фото-видео регистрации", - сказал Собянин.
Мэр Москвы Сергей Собянин в центре вакцинации от COVID-19 на стадионе Лужники в Москве. - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
Вчера, 14:18Распространение коронавируса
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Распространение коронавирусаМоскваСергей СобянинКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19
 
 
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