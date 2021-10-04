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В Москве штрафы из-за нарушений по COVID-19 получили 34 торговых центра
В Москве штрафы из-за нарушений по COVID-19 получили 34 торговых центра - РИА Новости, 04.10.2021
В Москве штрафы из-за нарушений по COVID-19 получили 34 торговых центра
За последние выходные 34 крупных торговых центра в Москве получили административное наказание за нарушение COVID-мер, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T14:31
2021-10-04T14:31
2021-10-04T14:31
распространение коронавируса
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сергей собянин
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. За последние выходные 34 крупных торговых центра в Москве получили административное наказание за нарушение COVID-мер, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.По его словам, необходимо ужесточать контроль за санитарными правилами, как Москва всегда делала во время роста заболеваемости."Только за последние выходные мы вынуждены были применить административное наказание к 34 крупным торговым центрам, причем мы сегодня это делаем без какой-то беготни по торговым залам или городу, все это делается практически в автоматическом режиме на основании данных фото-видео регистрации", - сказал Собянин.
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москва, сергей собянин, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
В Москве штрафы из-за нарушений по COVID-19 получили 34 торговых центра
В Москве за выходные 34 торговых центра получили штрафы из-за нарушений по коронавирусу