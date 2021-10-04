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Главе СК доложат о ходе проверки по факту избиения двух школьниц в Перми
Главе СК доложат о ходе проверки по факту избиения двух школьниц в Перми - РИА Новости, 04.10.2021
Главе СК доложат о ходе проверки по факту избиения двух школьниц в Перми
Главе СК РФ Александру Бастрыкину доложат о ходе проверки по факту появления видео с мужчиной, который ведет себя агрессивно по отношению к двум школьницам во... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T22:10
2021-10-04T22:10
2021-10-04T22:10
происшествия
пермский край
пермь
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Главе СК РФ Александру Бастрыкину доложат о ходе проверки по факту появления видео с мужчиной, который ведет себя агрессивно по отношению к двум школьницам во дворе дома, сообщается на сайте ведомства.На видео в соцсети мужчина у подъезда грубо ругает двух школьниц, затем ударяет ладонью пятиклассницу и её подругу. Указывалось, что инцидент произошёл в Перми у жилого дома на Серебрянском проезде, пермяк посчитал, что девочки обижали его дочь, но вскоре выяснилось, что "защитник" обознался, приняв школьниц за учениц седьмого класса."Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК РФ по Пермскому краю Дмитрию Анащенко доложить о ходе проводимой проверки по факту избиения двух несовершеннолетних в Перми", - говорится в сообщении.Добавляется, что ход исполнения поручений поставлен на контроль в центральном аппарате СК.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, пермский край, пермь, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия
Главе СК доложат о ходе проверки по факту избиения двух школьниц в Перми
Главе СК Бастрыкину доложат о ходе проверки по факту избиения двух школьниц в Перми